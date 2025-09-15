ETV Bharat / international

నాటో, జీ7 దేశాలకు చైనా వార్నింగ్​- అమెరికా చెప్పినట్లు టారిఫ్​ విధిస్తే ప్రతికార చర్యలు తప్పవని హెచ్చరిక!

భయపెట్టడం, ఒత్తిడి చేయడం వల్ల సమస్యలు పరిష్కారం కావు- ఉక్రెయిన్ యుద్ధం విషయంలో మా విధానం సుస్పష్టం: చైనా

PUTIN, JINPING AND TRUMP
PUTIN, JINPING AND TRUMP (Associated Press)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 15, 2025 at 5:16 PM IST

1 Min Read
China Warns NATO And G7 : అమెరికా సూచించినట్లు నాటో, జీ7 దేశాలు తమపై సుంకాలు విధిస్తే ప్రతిచర్యలు తప్పవని చైనా హెచ్చరించింది. రష్యాతో సహా ప్రపంచ దేశాలతో తమకు సాధారణ ఆర్థిక, ఉత్పత్తి సహకార సంబంధాలు ఉన్నాయని చైనా విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి లిన్‌ జిన్‌ తెలిపారు. ఈ సంబంధాలు అంతర్జాతీయ చట్టాలకు అనుగుణంగా ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు. అమెరికా చర్యలు ఏకపక్ష బెదిరింపులు, ఆర్థిక బలప్రదర్శనకు నిదర్శనమన్న ఆయన, అవి అంతర్జాతీయ వాణిజ్య నిబంధనలను దెబ్బతీస్తాయని తెలిపారు. అంతేకాదు ప్రపంచ వాణిజ్య, పారిశ్రామిక పంపిణీ వ్యవస్థలపై కూడా ప్రతికూల ప్రభావం ఉంటుందని లిన్‌జిన్‌ స్పష్టం చేశారు. భయపెట్టడం, ఒత్తిడి చేయడం వంటి చర్యలతో సమస్యలు ఎప్పటికీ పరిష్కారం కావన్నారు. ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధం విషయంలో చైనా విధానం సుస్పష్టమని చెప్పారు. కేవలం చర్చలు, సంప్రదింపులతోనే ఆచరణయోగ్యమైన పరిష్కార మార్గం లభిస్తుందని లిన్‌ జిన్‌ పేర్కొన్నారు.

