అమెరికాది ద్వంద్వ నీతి- 100శాతం అదనపు సుంకాలపై చైనా ఆగ్రహం

ట్రంప్ విధించిన 100 శాతం సుంకాలపై స్పందించిన చైనా

China On Trump Tariffs
U.S. President Donald Trump, Chinese President Xi Jinping (Associated Press)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 12, 2025 at 10:35 AM IST

2 Min Read
China On Trump Tariffs : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించిన 100శాతం అదనపు దిగుమతి సుంకాలపై చైనా తీవ్రంగా స్పందించింది. తాము సుంకాల యుద్ధం కోరుకోవడం లేదని, అలాగని భయపడటం లేదని స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు చైనా వాణిజ్య మంత్రిత్వ శాఖ ఆదివారం ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. అమెరికా టారిఫ్​ల తీరు ద్వంద్వ నీతి నిదర్శనమని మండిపడింది. వాణిజ్యపరమైన విభేదాలను బెదిరింపులతో కాకుండా చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకోవాలని అమెరికాకు చైనా హితవు పలికిలింది.

'చైనా వైఖరి స్పష్టంగా ఉంది. మేం సుంకాల యుద్ధాన్ని కోరుకోవడం లేదు. కానీ దాన్ని ఎదుర్కొవడానికి భయపడటం లేదు. అమెరికా తీసుకుంటున్న చర్యలు చైనా ప్రయోజనాలకు తీవ్రంగా దెబ్బతీశాయి. ట్రంప్‌ ఏపపక్ష నిర్ణయాల వల్ల ఇరుదేశాల ద్వైపాక్షిక ఆర్థిక, వాణిజ్య చర్చల వాతావరణాన్ని దెబ్బతీశాయి. అధిక సుంకాలు విధిస్తామని తరచుగా బెదిరింపులు చేయడం చైనాతో కలిసి ఉంటడానికి సరైన మార్గం కాదు. సమస్యలను సంభాషణల ద్వారా పరిష్కరించుకోవాలి. అమెరికా తన వైఖరిని మార్చుకోపోతే, చైనా తన చట్టబద్ధ హక్కులు, ప్రయోజనాలను కాపాడటానికి తగిన చర్యలు తప్పక తీసుకుంటుంది' అని చైనా మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకటనలో పేర్కొంది.

అమెరికాకు ఎగుమతి అయ్యే అరుదైన ఖనిజాలపై ఇటీవల చైనా ఆంక్షలు విధించింది. దీనిపై డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్పందిస్తూ భారీ సుంకాలు విధిస్తానని హెచ్చరించారు. ఈ క్రమంలోనే చైనా దిగుమతులపై 100 శాతం అదనపు సుంకాలను విధిస్తున్నట్లు ట్రంప్ ప్రకటించారు. నవంబర్ 1 నుంచి అమల్లోకి వస్తాయని తెలిపారు. చైనా తీసుకునే తదుపరి చర్యల ఆధారంగానే నిర్ణయం ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. దీనిపై స్పందిస్తూ చైనా మంత్రిత్వ శాఖ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేసింది.

ఇదిలా ఉండగా, త్వరలో దక్షిణ కొరియా పర్యటన సందర్భంగా చైనా అధినేత షీ జిన్‌పింగ్‌తో ట్రంప్ భేటీ కానున్నారు. సుంకాలు ప్రకటన వెలువడంతో ఈ భేటీ ఉండదని వార్తలు వచ్చాయి. అయితే జిన్‌పింగ్‌తో తన భేటీ రద్దు కాలేదని తెలిపారు. తాము ఎందుకు భేటీ అవుతున్నామో తనకు తెలియదని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు.

అరుదైన ఖనిజాల్లో చైనాదే ఆధిపత్యం
ప్రస్తుతం చైనా నుంచి అమెరికా దిగుమతి చేసుకునే దాదాపు ప్రతి ఉత్పత్తిపై ఇప్పటికే భారీ టారిఫ్‌లు అమలులో ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం సగటు టారిఫ్ రేటు దాదాపు 40శాతంగా ఉంది, ఇందులో స్టీల్, అల్యూమినియంపై 50శాతం, వినియోగ వస్తువులపై 7.5శాతం వరకు సుంకాలు ఉన్నాయి. స్మార్ట్‌ఫోన్‌ల నుంచి ఫైటర్ జెట్‌ల వరకు అనేక ఉత్పత్తుల్లో ఉపయోగించే రేర్ ఎర్త్‌ ఖనిజాల ప్రాసెసింగ్‌లో ప్రపంచ ఆధిపత్యం చైనాదే. ప్రపంచంలో అరుదైన ఖనిజాల మైనింగ్‌లో చైనా వాటా దాదాపు 70 శాతంగా ఉంది. ప్రపంచ రేర్ ఎర్త్ ప్రాసెసింగ్‌లో దాదాపు 90శాతం కూడా చైనా నియంత్రణలో ఉంది. ఈ అంశం వాషింగ్టన్- బీజింగ్ మధ్య వాణిజ్య చర్చలలో ఒక ప్రధాన వివాదాంశంగా ఉంది. రెండు అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థల మధ్య జరిగిన వాణిజ్య వివాదం తగ్గించే లక్ష్యంగా ఇరుదేశాల మధ్య చర్చలు జరిగాయి. ఈ క్రమంలో ట్రేడ్‌ డీల్‌కు ఇరుదేశాలు అంగీకరించినప్పటికీ, అది ఓ కొలిక్కి రాలేదు.

