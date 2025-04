ETV Bharat / international

అమెరికాపై చివరి వరకు పోరాటం- ప్రతీకార సుంకాలపై చైనా కీలక వ్యాఖ్యలు - CHINA ON US TARIFFS

China On US Tariffs ( GEtty IAmges )

By ETV Bharat Telugu Team Published : April 8, 2025 at 10:43 AM IST | Updated : April 8, 2025 at 11:03 AM IST 1 Min Read

China On US Tariffs : చైనా నుంచి వచ్చే దిగుమతులపై అదనంగా 50% సుంకాన్ని విధిస్తామని ట్రంప్ బెదిరించిన నేపథ్యంలో ఆ దేశం కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. సొంత ప్రయోజనాలు కాపాడుకోవడానికి అమెరికాకు వ్యతిరేకంగా చివరి వరకు పోరాడతామని స్పష్టం చేసింది. చైనాపై అమెరికా విధించిన ప్రతీకార సుంకాలు అసంబద్దమని ఆ దేశ వాణిజ్య మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంది. బెదిరించడం మరో పొరపాటు!

అమెరికా విధించిన టారిఫ్‌లకు ప్రతిగా తీసుకున్న ప్రతీకార చర్యలు తమ ప్రయోజనాలను పరిరక్షించడం కోసమేనని తెలిపింది. సుంకాలను పెంచుతామని అమెరికా బెదిరించడం మరో పొరపాటుగా పేర్కొంది. అమెరికా బెదిరింపుల స్వభావాన్ని వైఖరి బహిర్గతం చేస్తుందని డ్రాగన్ దుయ్యబట్టింది. అమెరికా ఇదే వైఖరిని కొనసాగిస్తే మాత్రం పోరాడుతూనే ఉంటామని స్పష్టం చేసింది. అయితే ట్రంప్‌ విధించిన 34 శాతం టారిఫ్‌లకు ప్రతీకారంగా చైనా 34 శాతం సుంకాలను ప్రకటించింది. రెండు విధాలా వాడుకునేందుకు అవకాశం ఉన్న వస్తువులను అమెరికాకు చెందిన 16 సంస్థలకు ఎగుమతి చేయడంపై నిషేధం విధించాలని నిర్ణయించింది. అమెరికాలోని రక్షణ, కంప్యూటర్, స్మార్ట్‌ఫోన్ల పరిశ్రమలను దెబ్బతీసే రీతిలో కొన్ని రకాల అరుదైన ఖనిజాల ఎగుమతులపై నియంత్రణలు ప్రకటించింది.

డబ్ల్యూటీవీలో వ్యాజ్యం దాఖలు

దీంతోపాటు ప్రతీకార సుంకాలపై ప్రపంచ వాణిజ్య సంస్థ (డబ్ల్యూటీవో)లో వ్యాజ్యం దాఖలు చేసింది. ఆ విషయంలో ఇప్పటికే బీజింగ్‌ తీరును తప్పుపట్టిన ట్రంప్‌, తాజాగా ప్రతీకార సుంకాలను మరింత పెంచుతానంటూ స్పష్టం చేశారు. ఏప్రిల్‌ 8 నాటికి చైనా 34 శాతం ప్రతికార సుంకాలను ఉపసంహరించుకోకపోతే బీజింగ్‌పై మరో 50% అదనపు సుంకాలను విధిస్తామని ట్రంప్‌ హెచ్చరించారు. "అమెరికాపై చైనా 34 శాతం అదనపు సుంకాలను ప్రకటించింది. ఆ దేశం ఇప్పటికే పెద్దఎత్తున టారిఫ్‌లు విధిస్తోంది. కంపెనీలకు అక్రమ రాయితీలు, దీర్ఘకాలికంగా కరెన్సీ అవకతవకలకు పాల్పడుతోంది. నేను హెచ్చరించినప్పటికీ.. అదనపు సుంకాల ద్వారా అమెరికాపై ప్రతీకారం తీర్చుకునేందుకు ఏ దేశమైనా యత్నిస్తే వెంటనే మరిన్ని టారిఫ్‌లు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది" అని అన్నారు.ఈ నేపథ్యంలో చైనా మండిపడుతోంది.

China On US Tariffs : చైనా నుంచి వచ్చే దిగుమతులపై అదనంగా 50% సుంకాన్ని విధిస్తామని ట్రంప్ బెదిరించిన నేపథ్యంలో ఆ దేశం కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. సొంత ప్రయోజనాలు కాపాడుకోవడానికి అమెరికాకు వ్యతిరేకంగా చివరి వరకు పోరాడతామని స్పష్టం చేసింది. చైనాపై అమెరికా విధించిన ప్రతీకార సుంకాలు అసంబద్దమని ఆ దేశ వాణిజ్య మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంది. బెదిరించడం మరో పొరపాటు!

అమెరికా విధించిన టారిఫ్‌లకు ప్రతిగా తీసుకున్న ప్రతీకార చర్యలు తమ ప్రయోజనాలను పరిరక్షించడం కోసమేనని తెలిపింది. సుంకాలను పెంచుతామని అమెరికా బెదిరించడం మరో పొరపాటుగా పేర్కొంది. అమెరికా బెదిరింపుల స్వభావాన్ని వైఖరి బహిర్గతం చేస్తుందని డ్రాగన్ దుయ్యబట్టింది. అమెరికా ఇదే వైఖరిని కొనసాగిస్తే మాత్రం పోరాడుతూనే ఉంటామని స్పష్టం చేసింది. అయితే ట్రంప్‌ విధించిన 34 శాతం టారిఫ్‌లకు ప్రతీకారంగా చైనా 34 శాతం సుంకాలను ప్రకటించింది. రెండు విధాలా వాడుకునేందుకు అవకాశం ఉన్న వస్తువులను అమెరికాకు చెందిన 16 సంస్థలకు ఎగుమతి చేయడంపై నిషేధం విధించాలని నిర్ణయించింది. అమెరికాలోని రక్షణ, కంప్యూటర్, స్మార్ట్‌ఫోన్ల పరిశ్రమలను దెబ్బతీసే రీతిలో కొన్ని రకాల అరుదైన ఖనిజాల ఎగుమతులపై నియంత్రణలు ప్రకటించింది. డబ్ల్యూటీవీలో వ్యాజ్యం దాఖలు

దీంతోపాటు ప్రతీకార సుంకాలపై ప్రపంచ వాణిజ్య సంస్థ (డబ్ల్యూటీవో)లో వ్యాజ్యం దాఖలు చేసింది. ఆ విషయంలో ఇప్పటికే బీజింగ్‌ తీరును తప్పుపట్టిన ట్రంప్‌, తాజాగా ప్రతీకార సుంకాలను మరింత పెంచుతానంటూ స్పష్టం చేశారు. ఏప్రిల్‌ 8 నాటికి చైనా 34 శాతం ప్రతికార సుంకాలను ఉపసంహరించుకోకపోతే బీజింగ్‌పై మరో 50% అదనపు సుంకాలను విధిస్తామని ట్రంప్‌ హెచ్చరించారు. "అమెరికాపై చైనా 34 శాతం అదనపు సుంకాలను ప్రకటించింది. ఆ దేశం ఇప్పటికే పెద్దఎత్తున టారిఫ్‌లు విధిస్తోంది. కంపెనీలకు అక్రమ రాయితీలు, దీర్ఘకాలికంగా కరెన్సీ అవకతవకలకు పాల్పడుతోంది. నేను హెచ్చరించినప్పటికీ.. అదనపు సుంకాల ద్వారా అమెరికాపై ప్రతీకారం తీర్చుకునేందుకు ఏ దేశమైనా యత్నిస్తే వెంటనే మరిన్ని టారిఫ్‌లు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది" అని అన్నారు.ఈ నేపథ్యంలో చైనా మండిపడుతోంది.

Last Updated : April 8, 2025 at 11:03 AM IST