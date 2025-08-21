China Opposes US Tariffs On India : రష్యా నుంచి చమురు కొంటోందనే నెపతంలో భారత్పై అమెరికా పెనాల్టీ సుంకాలు విధించడాన్ని, వాటిని మరింత పెంచుతామని ప్రకటనలు చేస్తుండడాన్ని పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తున్నట్లు చైనా పేర్కొంది. వాణిజ్య యుద్ధాలు, ప్రతీకార సుంకాలు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తున్నాయని స్పష్టం చేసింది. దిల్లీలో నిర్వహించిన ఓ కార్యక్రమంలో భారత్లోని చైనా రాయబారి జు ఫీహాంగ్, ఇండియా పట్ల అమెరికా అనుసరిస్తున్న ద్వంద్వ వైఖరిని తప్పుపట్టారు. భారత్- చైనా సంబంధాలు మళ్లీ పట్టాలెక్కుతున్న తరుణంలో, ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు చాలా ప్రాధాన్యతను సంతరించుకున్నాయి.
"స్వేచ్ఛా వాణిజ్యం వల్ల ఎంతో ప్రయోజనం పొందిన అమెరికా, ఇప్పుడు ఆయా దేశాలపై వాణిజ్య యుద్ధం చేస్తోంది. అదనపు, పెనాల్టీ సుంకాలు విధిస్తూ వేధిస్తోంది. ముఖ్యంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ భారత్ను లక్ష్యంగా చేసుకుని 50 శాతం మేర సుంకాలు పెంచారు. పైగా వాటిని మరింత పెంచుతామని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ విధంగా భారత్పై అమెరికా చేస్తున్న సుంకాల దాడిని పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం. ఈ విషయంలో భారత్ వెన్నంటి నిలుస్తాం. ఇలాంటి సందర్భాల్లో మౌనంగా ఉండటం, రాజీ పడటం బెదిరింపులకు పాల్పడేవారికి మరింత ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది. చైనాలోని టియాంజిన్ వేదికగా 'షాంఘై సహకార సంస్థ' (SCO) శిఖరాగ్ర సదస్సు నేపథ్యంలో భారత్ సహా అన్ని పక్షాలతో కలిసి పనిచేసేందుకు మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. భారత్, చైనాలు కలిసి తమ సంబంధాల్లో కొత్త అధ్యాయానికి శ్రీకారం చుట్టగలవు."
- జు ఫీహాంగ్, భారత్లోని చైనా రాయబారి
ఐక్యతే బలం
"అంతర్జాతీయంగా పెను మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. అందుకే అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలుగా భారత్, చైనాలు ఐక్యంగా ఉండాలి. పరస్పరం సహకరించుకోవాలి. ఇరుదేశాల స్నేహం ఆసియాకు, ప్రపంచానికి కచ్చితంగా మేలు చేకూరుస్తుంది. ప్రాంతీయ ఆర్థికాభివృద్ధికి మన రెండు దేశాలు డబుల్ ఇంజిన్ల లాంటివి" అని ఫీహాంగ్ వ్యాఖ్యానించారు.
చైనాను ఏమీ చేయలేక!
రష్యా నుంచి భారత్, చైనాలు చమురు కొనుగోలు చేస్తున్నాయి. అయితే అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చైనాను ఏమీ చేయలేక, భారత్పై పడ్డారు. ఇండియా, చైనాలు చమురు కొనడం వల్లనే రష్యా, ఉక్రెయిన్తో యుద్ధాన్ని కొనసాగించగలుగుతోందని ఆరోపించారు. ఎన్నో ప్రాణాలు పోతున్నా భారత్ పట్టించుకోవడం లేదని విమర్శించారు. భారత్పై మొదట 25 శాతం మేర ప్రతీకార సుంకాలు విధించిన ట్రంప్, తరువాత పెనాల్టీగా మరో 25 శాతం సుంకాలు వేశారు. దీనితో భారత్పై ఏకంగా 50 శాతం మేర సుంకాల భారం పడింది. త్వరలో మరింతగా టారిఫ్లు పెంచుతామని ప్రకటనలు చేస్తున్నారు. ఈ విధంగా రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు నిలిపివేయాలని ఆయన భారత్పై నిరంతరం ఒత్తిడి తెస్తూనే ఉన్నారు.
