చైనా విక్టరీ డే పరేడ్-  తొలిసారి అధునాతన ఆయుధాల ప్రదర్శన- ఒకే వేదికపై పుతిన్, కిమ్, జిన్​పింగ్​ - CHINA VICTORY DAY PARADE 2025

చైనాలో ఘనంగా విక్టరీ పరేడ్​- పాల్గొన్న 26 దేశాలకు చెందిన అధినేతలు- స్పందించిన డొనాల్డ్ ట్రంప్

China Victory Day Parade 2025
Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, North Korean leader Kim Jong Un (Associated Press)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 3, 2025 at 10:27 AM IST

China Victory Day Parade 2025 : చైనా తొలిసారి అధునాతన ఆయుధాలను ప్రదర్శించింది. వాటిలో జెట్‌ ఫైటర్లు, క్షిపణులు, యుద్ధానికి సంబంధించిన ఎలక్ట్రానిక్స్‌ ఉపకరణాలు ఉన్నాయి. ఇవి అమెరికా సైన్యంతో ఉన్న ఆయుధాలతో సమానమని చైనా సైన్యం చెబుతోంది. రెండో ప్రపంచయుద్ధంలో జపాన్‌పై విజయం సాధించి 80ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా బీజింగ్‌ ఈ ఆయుధ ప్రదర్శన నిర్వహించింది. ఈ పరేడ్‌కు రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌, ఉత్తర కొరియా చీఫ్‌ కిమ్‌ జోంగ్ ఉన్‌సహా 26దేశాలకు చెందిన అధినేతలు హాజరయ్యారు.

ఈ సందర్భంగా చైనా అధ్యక్షుడు జిన్​పింగ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రస్తుతం ప్రపంచం ముందు శాంతి లేక యుద్ధం అనే రెండు ఆప్షన్లు మాత్రమే ఉన్నాయని తెలిపారు. 'చైనా శాంతియుత అభివృద్ధి మార్గాన్ని అనుసరిస్తుంది. చైనా అభివృద్ధిని ఎవరూ ఆపలేరు. ప్రపంచంలో కొనసాగుతున్న యుద్ధాల గురించి ప్రస్తావిస్తూ చరిత్రలో చైనా సరైన వైపు నిలుస్తుంది. మానవాళికి ఉమ్మడి భవిష్యత్తుతో కూడిన సమాజాన్ని నిర్మించడానికి సిద్ధంగా చైనా సిద్ధంగా ఉంది. ప్రస్తుత రోజుల్లో శాంతి లేదా యుద్ధం, సంభాషణ లేదా ఘర్షణ, పరస్పర విజయం లేదా నష్టాలు అనే వాటిల్లో ఒకదాన్ని ఎంచుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. చైనా ప్రజలు శాంతి, అభివృద్ధి వైపే నిలుస్తారు. అలాగే ప్రపంచ దేశాలు సమాన హక్కులతో, శాంతియుంగా జీవించి పరస్పర సహకారంతో ముందుకు సాగాలి. యుద్ధాలకు గల సమస్యలను పరిష్కరించుకుని, భవిష్యత్తులో ఇలాంటివి మళ్లీ పునరావృతం కాకుండా చూడాలి' అని జిన్‌పింగ్ పిలుపునిచ్చారు.

వందలాది సైనిక బలగాలతో పరేడ్
చైనా అధ్యక్షుడు జిన్‌పింగ్‌, ఆయన సతీమణి పెంగ్‌ లుయాన్‌ విదేశీ అతిథులకు స్వాగతం పలికారు. తియానన్మేన్‌ స్క్వేర్‌ వద్ద జరుగుతున్న ఈ మిలిటరీ పరేడ్‌ను వీక్షించేందుకు చైనీయులు పెద్దసంఖ్యలో హాజరయ్యారు. వందలాది సైనిక బలగాలు ఈ పరేడ్‌లో పాల్గొన్నాయి. పరేడ్‌ ద్వారా తన సైనికశక్తిని, అధ్యక్షుడు జిన్‌పింగ్‌ నాయకత్వ పటిమను ప్రపంచానికి చాటే ప్రయత్నం చేసింది. గట్టి బందోబస్తుతో కూడిన ఈ పరేడ్‌కు చైనాతోపాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న పాత్రికేయులను కూడా ఆహ్వానించింది. కాగా, ఈ విక్టరీ పరేడ్​ చైనా- జపాన్ మధ్య వివాదంగా మారింది. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రపంచ నాయకులను పాల్గొన వద్దని జపాన్ కోరింది. దీనిపై చైనా దౌత్యపరమైన నిరసనను తెలిపింది.

ఓకే వేదికపై ముగ్గురు నేతలు
మిలిటరీ పరేడ్‌ సందర్భంగా చైనా, రష్యా, ఉత్తర కొరియా అధినేతలు ఒకే వేదికపై ఆసీనులై తమ ఐక్యతను చాటారు. తమను వాషింగ్టన్‌ గుప్పిట్లోకి తీసుకోవాలనుకున్న అమెరికాకు, ఆ దేశ అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌నకు బలమైన సందేశం పంపారు. షాంఘై సహకార సంస్థ సమావేశం తర్వాత చైనా, రష్యా, ఉత్తర కొరియా అధినేతలు మిలిటరీ పరేడ్‌ సందర్భంగా సమావేశమయ్యారు.

ఆ ముగ్గురు కలిపి అమెరికాపై కుట్ర : డొనాల్డ్ ట్రంప్
మరోవైపు చైనా అధ్యక్షుడు జిన్‌పింగ్‌, రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌, ఉత్తరకొరియా నాయకుడు కిమ్‌జోంగ్‌ ఉన్‌లపై అమెరికా అధినేత డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ విరుచుకుపడ్డారు. ఆ ముగ్గురు యూఎస్‌కు వ్యతిరేకంగా కుట్రలు పన్నుతున్నారని ఆరోపించారు. ఈ మేరకు ట్రూత్ సోషల్‌ వేదికగా ఆయన ఓ పోస్టు పెట్టారు. రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో చైనా కోసం పోరాడిన అమెరికా సైనికుల త్యాగాలను గుర్తించాలన్నారు. నాటి పోరాటంలో ఎంతోమంది యూఎస్‌ సైనికులు ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు తెలిపారు. వారి ధైర్యం, త్యాగాలను జిన్‌పింగ్ గుర్తించి, గౌరవిస్తారని ఆశిస్తున్నట్లు తెలిపారు. చైనా అధ్యక్షుడు జిన్‌పింగ్‌, చైనా ప్రజలకు ట్రంప్‌ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. కిమ్‌ , పుతిన్‌లకు అభినందనలు తెలుపుతూనే వారు అమెరికాకు వ్యతిరేకంగా కుట్రలు పన్నుతున్నారని ట్రంప్‌ ఆరోపించారు.

