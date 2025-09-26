అమెరికా టార్గెట్ చైనా, ఇరాన్- సైనిక సన్నద్ధత కోసమే పాక్కు దగ్గరవుతోంది: యూఎస్ ప్రొఫెసర్
పాక్లో సైనిక మోహరింపులు చేయాలనేదే అమెరికా ప్లాన్- భారత్పై ట్రంప్ టారిఫ్లు పెంచడం సరికాదు- చమురును పూర్తిగా విక్రయించకుండా రష్యాను అడ్డుకొని ఉండాల్సింది- షికాగో వర్సిటీ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ పాల్ పోస్ట్
Published : September 26, 2025 at 10:31 AM IST
US Pak Relationship : చైనా, ఇరాన్ లాంటి ప్రత్యర్ధి దేశాలకు సమీపంలో సైనిక స్థావరాలను మోహరించే లక్ష్యంతోనే పాకిస్థాన్కు అమెరికా చేరువ అవుతోందని షికాగో యూనివర్సిటీలోని రాజనీతి విభాగం అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ 'పాల్ పోస్ట్' తెలిపారు. పాకిస్థాన్ను భౌగోళికంగా వ్యూహాత్మక స్థానంగా డొనాల్డ్ ట్రంప్ సర్కారు పరిగణిస్తోందన్నారు. అందుకే దానికి ప్రాధాన్యతను పెంచిందని పేర్కొన్నారు.
శుక్రవారం రోజు భారత వార్తాసంస్థ ఏఎన్ఐతో పాల్ పోస్ట్ తన విశ్లేషణ, అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు. అమెరికా ఆర్మీ కార్యకలాపాలకు అనుమతినిచ్చే నమ్మకమైన మిత్రదేశంలా పాక్ను ట్రంప్ ప్రభుత్వం చూస్తోందని ఆయన తెలిపారు. సైనిక వ్యవహారాల్లో పాక్ సహకారాన్ని అమెరికా బలంగా కోరుకుంటోందన్నారు. భవిష్యత్తులో అవసరమైనప్పుడు తమకు తప్పక పాక్ సహకారం లభిస్తుందనే ఆశాభావంతో అగ్రరాజ్యం ఉందని పాల్ పోస్ట్ తెలిపారు.
ట్రంప్నకు అఫ్గానిస్థాన్ ఎంతో, పాక్ అంతే!
"ట్రంప్ ప్రభుత్వం సైనిక అంశాలకే అత్యధిక ప్రాధాన్యాన్ని ఇస్తోంది. ఇటీవలే అమెరికా రక్షణ విభాగం పేరును అమెరికా యుద్ధ విభాగంగా మార్చడాన్ని బట్టి అమెరికా సర్కారు వైఖరిని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంటే మిలిటరీ అంశాలను కేంద్ర బిందువుగా చేసుకొని ట్రంప్ పాలన సాగిస్తున్నారు. ఈ కోణంలోనే విదేశాంగ విధానాన్ని కూడా అమలు చేస్తున్నారు. పాకిస్థాన్ అనేది అమెరికాకు వ్యూహాత్మక భాగస్వామిగా పనికి రాదు. కానీ సైనిక మోహరింపునకు సాయం చేసే మాధ్యమంగా పనికొస్తుంది. పాక్ నుంచి ట్రంప్ ఆశిస్తున్నది కూడా అదే. ఇలాంటి సైనిక అవసరాల కోసమే అఫ్గానిస్థాన్లోని బగ్రామ్ వైమానిక స్థావరాన్ని తిరిగి పొందాలని అమెరికా ట్రై చేస్తోంది. చైనాకు చేరువలో తమ సైనిక స్థావరం ఉండాలనేది ట్రంప్ లక్ష్యం. ఇదే కోణంలో ఆయన పాకిస్థాన్ను కూడా చూస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది" అని రాజనీతి విభాగం అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ పాల్ పోస్ట్ విశ్లేషించారు.
చైనా, ఇరాన్లకు చేరువగా మరిన్ని స్థావరాలు
"ఈ ఏడాది జూన్ 22న ఇరాన్ లక్ష్యంగా ఆపరేషన్ మిడ్ నైట్ హ్యామర్ను అమెరికా నిర్వహించింది. ఇందులో భాగంగా ఇరాన్లోని ఫోర్దో, నతంజ్, ఇస్ఫహాన్ అణు స్థావరాలపై వైమానిక దాడులు చేసింది. ఇరాన్ సమీపంలోని దేశాల్లో, సముద్ర జలాల్లో అమెరికా సైనిక స్థావరాలు ఉండటంతో ఈ దాడులు చేయడం ఈజీ అయింది. భవిష్యత్తులో చైనాను సైనికంగా ఎదుర్కొనేందుకూ ఈ విధమైన ఏర్పాటు ఉండాలని ట్రంప్ ఆశిస్తున్నారు. చైనా, ఇరాన్లకు చేరువగా మరిన్ని అమెరికా సైనిక స్థావరాలు సిద్ధం కావాలని, అక్కడి సైనిక అధికారులతో నేరుగా వైట్హౌస్ నుంచి మాట్లాడే పరిస్థితి ఉండాలని ఆయన కోరుకుంటున్నారు. భవిష్యత్తులో ఈ తరహా ప్రయోజనాలను పొందేందుకే పాక్ ఆర్మీ చీఫ్ ఆసిమ్ మునీర్, ప్రధానమంత్రి షెహబాజ్ షరీఫ్లను వైట్హౌస్కు పిలిపించుకొని మరీ ట్రంప్ చర్చలు జరిపారు. మొత్తం మీద సైనిక విధానం ఆధారంగానే విదేశాంగ విధానాన్ని రచించే దిశగా అమెరికా అడుగులు వేస్తోంది" అని అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ పాల్ పోస్ట్ చెప్పారు.
అది అర్థం చేసుకోదగిన అంశమే, కానీ!
"డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రభుత్వ విధాన నిర్ణయాల్లో టారిఫ్లు కీలక భాగంగా మారాయి. అందుకే ఆయన్ను అందరూ టారిఫ్ మ్యాన్ అని పిలుస్తున్నారు. టారిఫ్లు అంటే ట్రంప్నకు ఇష్టం. తొలిసారి అమెరికా అధ్యక్షుడు అయినప్పుడు కూడా కొన్ని నెలల పాటు టారిఫ్లను తన పాలనా విధానంలో కీలక అస్త్రంగా ఉపయోగించుకున్నారు. అప్పట్లో ట్రంప్ తనను తాను టారిఫ్ మ్యాన్గా చెప్పుకున్నారు. అయితే రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లను కంటిన్యూ చేస్తున్నందుకు భారత్పై విధించే టారిఫ్లను ట్రంప్ పెంచడం అనేది కొంతవరకు అర్థం చేసుకోదగిన అంశమే. ఉక్రెయిన్తో రష్యా యుద్ధాన్ని ఆపాలని ప్రెసిడెంట్ కోరుకుంటున్నారు. రష్యా నుంచి చమురును కొంటున్నందుకు ఐరోపా దేశాలు కూడా భారత్, చైనాలను విమర్శిస్తున్నాయి" అని అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ పాల్ పోస్ట్ తెలిపారు.
భారత్పై టారిఫ్లు పెంచడం సరికాదు!
"రష్యా చమురును చౌకగా అమ్మడాన్ని భారత్ లాంటి దేశాలు ఒక అడ్వాంటేజీగా చూస్తున్నాయి. అవి రష్యా యుద్ధోన్మాదాన్ని సపోర్ట్ చేయడం లేదు. సైనిక సాయం చేయడం లేదు. తమ దేశ ప్రయోజనాన్ని చూసుకుంటున్నాయి. కానీ ట్రంప్ ఈ విషయంలో సీరియస్గా ఉన్నారు. ఎలాగైనా రష్యాను అడ్డుకోవాలనే సంకల్పంతో అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ఉన్నారు. ఇందులో భాగంగానే భారత్పై టారిఫ్లను పెంచి ఉండొచ్చు. వాస్తవానికి ఈ విధంగా చేయడం సరికాదు. ముడి చమురును పూర్తిగా విక్రయించకుండా రష్యాను ట్రంప్ సర్కారు అడ్డుకొని ఉండాల్సింది" అని అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ పాల్ పోస్ట్ అభిప్రాయపడ్డారు.
ట్రంప్తో పాక్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ భేటీ- అంతా క్లోజ్డ్ రూమ్లోనే!
ట్రంప్ మరో షాక్- ఔషధాలపై 100% టారిఫ్- భారత ఫార్మా రంగంపై దెబ్బ