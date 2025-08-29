ETV Bharat / international

ప్రపంచమంతా భారత్​పైనే ఆశలు- విదేశీ పెట్టుబడులు రెట్టింపు అవుతున్నాయ్: మోదీ

జపాన్‌ పర్యటనలో ఉన్న ప్రధాని మోదీ

PM Modi Japan Visit
PM Narendra Modi (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 29, 2025 at 12:03 PM IST

PM Modi Japan Visit : ప్రపంచం అంతా భారత్‌పైనే ఆశలు పెట్టుకుందని ప్రధాని నరేంద్రమోదీ అన్నారు. విదేశీ కంపెనీలు భారత్​లో పెట్టుబడులు పెట్టడం పెరిగిందని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. పెట్టుబడులు కేవలం పెరగడమే కాకుండా రెట్టింపు అవుతుందని అన్నారు. భారత్‌-జపాన్‌ వార్షిక సదస్సు కోసం ఆ దేశంలో పర్యటిస్తున్న ప్రధాని టోక్యోలో ఇండియా-జపాన్‌ ఎకనామిక్‌ ఫోరంలో పాల్గొన్నారు. జపాన్‌ వ్యాపార దిగ్గజాలు హాజరైన ఆ సదస్సుకు మోదీని, జపానీయులు గాయత్రి మంత్రం పటిస్తూ స్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్భంగా ప్రసంగించిన ప్రధానమంత్రి భారత్‌-జపాన్‌ మధ్య లోతైన భాగస్వామ్యాన్ని ప్రస్తావించారు.

భారత అభివృద్ధి ప్రయాణంలో జపాన్‌ కీలక పాత్ర పోషించిందని ప్రధాని మోదీ గుర్తుచేశారు. మెట్రోలు, సెమీకండక్టర్స్‌, స్టార్టప్‌లు, మాన్యుఫక్చరింగ్‌లు ఇలా అనేకరంగాల్లో తోడ్పాటు అందించిందన్నారు. ఇప్పటికే జపాన్‌సంస్థలు భారత్‌లో 40బిలియన్‌ డాలర్ల కన్నా ఎక్కువ పెట్టుబడులు పెట్టినట్లు చెప్పారు. భారత్‌లో ఆర్థిక, రాజకీయ స్థిరత్వం నెలకొందన్న మోదీ ప్రపంచంలో 3వ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా అవతరించబోతోందని వివరించారు. ప్రభుత్వపరంగా పారదర్శకమైన విధానాలను అవలంభిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. భారత్‌ మార్కెట్లు భారీ రాబడిని అందిస్తున్నాయని, తమకు బలమైన బ్యాంకింగ్ రంగం, 700 బిలియన్ డాలర్ల విదేశీ మారక నిల్వలు ఉన్నాయని వివరించారు. అణుశక్తి, గ్రీన్‌ ఎనర్జీ, ఆటోసెక్టార్‌లో రెండు దేశాలు మరింత కలిసికట్టుగా పనిచేయాలని మోదీ సూచించారు.

