జర్మనీకి జై - భారతీయ విద్యార్థుల్లో కెనడాకు తగ్గిన క్రేజ్- కారణాలు ఇవే!
భారతీయ విద్యార్థులకు వీసాల జారీలో కెనడా గ్రాఫ్ డౌన్- రెండేళ్లలోనే ఇండియన్స్ అడ్మిషన్లు సగానికి సగం తగ్గుముఖం
Published : September 10, 2025 at 3:06 PM IST
Canada Visas to Indian Students : కొన్నేళ్ల క్రితం వరకు విదేశీ విద్య అనగానే భారత్ సహా ఎన్నో దేశాల విద్యార్థులు కెనడా వైపు చూసేవారు. కానీ 2025 సంవత్సరంలో ఈ లెక్క పూర్తిగా మారిపోయింది. గత దశాబ్ద కాలంలో మునుపెన్నడూ లేని విధమైన అత్యంత నిర్బంధ వీసా విధానాలను కెనడా ప్రస్తుతం అమలు చేస్తోంది. దీంతో 2025 విద్యా సంవత్సరంలో ఇప్పటివరకు దాదాపు 80 శాతం మంది భారతీయ విద్యార్థుల దరఖాస్తులను తిరస్కరించింది. కెనడా తిరస్కరణలతో ప్రధానంగా ఆసియా, ఆఫ్రికా ఖండాల్లోని దేశాల విద్యార్థులపై ప్రభావం పడింది. దీంతో వారు ఇతరత్రా దేశాల్లోని ప్రముఖ యూనివర్సిటీలు, కాలేజీల్లో చేరడం మొదలుపెట్టారు. ఈ మార్పుకు కారణం ఏమిటి? విదేశీ విద్యార్థులకు వీసాల జారీలో కెనడా కఠిన వైఖరిని ఎందుకు తీసుకుంది? ఈ అవకాశాన్ని ఏయే దేశాలు అందిపుచ్చుకున్నాయి? ఈ కథనంలో చూద్దాం.
వీసా నిబంధనలు, అడ్మిషన్ విధి విధానాలు కఠినతరం
కెనడాలోని యూనివర్సిటీలు, కాలేజీల్లో చేరడానికి భారతీయ విద్యార్థులు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇచ్చేవారు. అక్కడ విదేశీ విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్యతో పాటు వ్యక్తిగత భద్రత లభిస్తుంది. చదువు పూర్తయ్యాక ఉద్యోగ అవకాశాలనూ పొందొచ్చు. ఈ కారణాల వల్లే కెనడాలో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించేందుకు భారతీయ స్టూడెంట్స్ ఆసక్తి చూపేవారు. 2022 విద్యా సంవత్సరం వరకు అంతా సజావుగానే సాగింది. అప్పటివరకు విదేశీ విద్యార్థులకు కెనడా పెద్దసంఖ్యలో వీసాలను జారీ చేసింది. కానీ ఆ తర్వాతి ఏడాది (2023) నుంచి కెనడా ప్రభుత్వం కఠినమైన స్టూడెంట్ వీసా నిబంధనలు, అడ్మిషన్ విధి విధానాలను అమల్లోకి తెచ్చింది. అయినప్పటికీ ఏటా ఎంతోమంది భారతీయ విద్యార్థులు కెనడా వీసాల కోసం అప్లై చేస్తున్నారు. అక్కడి యూనివర్సిటీల్లో అడ్మిషన్లు పొందాలనే లక్ష్యంతో భాషా పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. ఇందుకోసం వివిధ ప్రిపరేషన్ కోర్సులు చేస్తున్నారు. ఈక్రమంలో ఎంతో డబ్బును ఖర్చు చేస్తున్నారు. సమయాన్ని వెచ్చిస్తున్నారు. అయినప్పటికీ కెనడా విద్యాసంస్థల్లో ప్రవేశాలు రాకపోవడంతో ఎంతోమంది భారతీయ విద్యార్థులు ఇతర దేశాల్లోని అగ్ర విద్యాసంస్థలను అన్వేషిస్తున్నారు. దీంతో నాణ్యమైన ఉన్నత విద్యకు కెనడా కేరాఫ్ అడ్రస్ అనే ఖ్యాతి మసకబారుతోంది.
విదేశీ విద్యార్థుల ఎదుట ఈ సవాళ్లు
కెనడా యూనివర్సిటీల్లో చేరాలని భావించే విదేశీ విద్యార్థులు చూపించాల్సిన బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ మొత్తాన్ని పెంచారు. ఇప్పుడు భారతీయ విద్యార్థులు ఇందుకోసం ఏకంగా రూ.12.73 లక్షలు చూపించాల్సి వస్తోంది. కఠినమైన భాషా పరీక్షలను సైతం రాయాల్సి వస్తోంది. భారతీయ విద్యార్థులు చదువుకుంటూ, పార్ట్ టైం ఉద్యోగాలు చేసుకునే మార్గాలపైనా పరిమితులను విధించారు. కోర్సు పూర్తి కాగానే ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించే పీజీ కోర్సుల్లో విదేశీ విద్యార్థులకు కెనడా వర్సిటీల్లో అడ్మిషన్లను గణనీయంగా తగ్గించారు. భారత్, చైనా వంటి దేశాల విద్యార్థుల అడ్మిషన్ల ప్రక్రియను వేగవంతంగా పూర్తి చేసే ‘స్టూడెంట్ డైరెక్ట్ స్ట్రీమ్’ వ్యవస్థను సైతం కెనడా మూసివేసింది.
జర్మనీవైపు మొగ్గు
2024లో ఉన్నత విద్య కోసం భారతీయ విద్యార్థులు ఆసక్తి చూపిన గమ్యస్థానంగా జర్మనీ నిలిచినట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. భారతీయ విద్యార్థుల్లో 31శాతం మంది జర్మనీలో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించడానికి మొదటి ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. ఇదే ఏడాది కేవలం 9శాతం మంది విద్యార్థులే కెనడాలో చదవాలని కోరుకున్నారు. 2022లో 18శాతం మంది భారతీయ విద్యార్థులు కెనడాలో చదివేందుకు మొదటి ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. అంటే కెనడాలో చదవాలని కోరుకునే మనదేశ స్టూడెంట్స్ సంఖ్య రెండేళ్ల వ్యవధిలో సగానికి సగం (18 శాతం నుంచి 9 శాతానికి) తగ్గిపోయింది.
కెనడా కఠిన వైఖరికి కారణాలివీ
స్టూడెంట్ వీసాల జారీలో కెనడా సర్కారు కఠిన వైఖరిని తీసుకోవడం వెనుక పలు కారణాలు ఉన్నాయి. ప్రత్యేకించి దేశీయ అవసరాలను సర్దుబాటు చేయడంలో భాగంగానే ఈ వైఖరిని కెనడా తీసుకుంది. కెనడాలో ఇళ్ల కొరత, మౌలిక సదుపాయాల కొరత ఉంది. విదేశీ విద్యార్థుల సంఖ్యకు సరిపడా అద్దె నివాసాలు అందుబాటులో లేవు. స్థానిక విద్యార్థులకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో కెనడా సర్కారు ఉంది. అందుకే స్టూడెంట్ వీసాల జారీని తగ్గించింది. ఈ పరిణామంతో విదేశీ విద్యార్థుల ట్యూషన్ ఫీజులపైనే ఆధారపడి నడుస్తున్న కెనడాలోని విశ్వవిద్యాలయాలు, కాలేజీల ఉనికి ప్రశ్నార్ధకంగా మారింది. కొన్నింటిని పెద్ద యూనివర్సిటీల్లో విలీనం చేస్తున్నారు. ఇంకొన్ని మూసివేత ముప్పును ఎదుర్కొంటున్నాయి.
కొత్త విద్యా కేంద్రంగా జర్మనీ
New numbers are out! Almost 60,000 students from India are currently studying in Germany - a leap of 20 % over a year. 🇩🇪🇮🇳👨🎓👩🎓— Dr Philipp Ackermann (@AmbAckermann) August 22, 2025
❗️My recommendation: our highly prestigious and affordable public universities are a great choice - do check online reviews of private universities.