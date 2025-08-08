Essay Contest 2025

ETV Bharat / international

ట్రంప్‌తో ఎలా డీల్‌ చేయాలో మోదీకి సలహాలు ఇస్తా : ఇజ్రాయెల్​ ప్రధాని నెతన్యాహు - NETANYAHU ADVICE PM MODI

సుంకాల విషయంలో ట్రంప్​తో ఎలా వ్యవహరించాలో భారత్​కు సలహాలు ఇస్తానన్న నెతన్యాహు

Netanyahu Advice PM Modi
PM Narendra Modi, Israel PM Benjamin Netanyahu (ETV Bharat, Associated Press)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 8, 2025 at 4:54 PM IST

2 Min Read

Netanyahu Advice PM Modi : అమెరికా విధించిన 50శాతం సుంకాల సమస్యను ఎదుర్కోవడంలో భారత్​కు సహాయం చేయడానికి ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు సిద్ధంగా ఉన్నానని తెలిపారు. అంతేకాకుండా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్​తో ఎలా వ్యవహరించాలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి కొన్ని సలహాలు ఇస్తానని అన్నారు.

'ప్రధాని మోదీ, డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇద్దరూ నాకు స్నేహితులే. ట్రంప్​తో వ్యవహరించే విషయంలో మోదీకి కొన్ని సలహాలు ఇస్తా. కానీ ఆ విషయాన్ని వ్యక్తిగతంగా మాత్రమే. భారత్-అమెరికా సంబంధాలలో ఒక ప్రాథమిక అవగాహన ఉంది. అలాగే ఈ రెండుదేశాలు ఒక ఉమ్మడి ఒప్పందానికి వచ్చి సుంకాల సమస్యను పరిష్కరించుకోవడం ప్రయోజనకరం. అలాంటి నిర్ణయం ఇజ్రాయెల్​కు మంచిదే' అని నెతన్యాహు అన్నారు.

ఇక ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో ఉపయోగించిన ఇజ్రాయెల్ ఆయుధాలు సమర్థవంతంగా పని చేశాయమని నెతన్యాహు పేర్కొన్నారు. రెండు దేశాల రక్షణ సహకారం బలమైన పురోగతిలో ఉందని తెలిపారు. భారత్​ లాంటి పెద్ద దేశాలకు నిఘా ఉంటడం అంత సులభం కాదని అన్నారు. అయినా సరిహద్దు ఉగ్రవాదాన్ని అరికట్టేందుకు భారత్ నిఘా వ్యవస్థను మెరుగుపరచడంలో సహాయం చేయడానికి కూడా సిద్ధమని తెలిపారు. నిఘా సమాచారంతో పాటు ఉగ్రవాదులు దాడి చేసే ముందు వారిని తిప్పికొట్టే సామర్థ్యం కూడా అవసరమని అన్నారు. అందుకు ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండాలని అన్నారు. వారు ఏం చేయబోతున్నారో, ఎలాంటి ప్రణాళికలు చేస్తున్నారో ముందుగానే తెలుసుకొని చర్యలు తీసుకోవాలి సూచించారు.

త్వరలోనే భారత్​ను పర్యటించాలని కోరుకుంటున్నట్లు గురువారం భారతీయ జర్నలిస్టుల బృందంతో జరిగిన సమావేశంలో ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు తెలిపారు. అలాగే టెల్ అవీన్- బెంగళూరుకు నేరుగా విమాన సర్వీసులు ప్రారంభించాలనే ఆసక్తి ఉందని వెల్లడించారు. దీని వల్ల ప్రయాణ సమయం కేవలం ఆరు గంటలకు తగ్గుతుందని అన్నారు. అలాగే శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోకు వెళ్లే ప్రయాణం కంటే తక్కువ సమయమని చెప్పారు. అలాగే ఇజ్రాయెల్​లోని భారత్ దౌత్యవేత్త జేపీ సింగ్​తోనూ నెతన్యాహు గురువారం సమావేశమయ్యారు. ద్వైపాక్షిక సంబంధాలపై చర్చలు జరిపినట్లుగా తెలుస్తోంది.

గాజాను ఆక్రమించుకునే ఉద్దేశం లేదు- త్వరలోనే యుద్ధాన్ని ముగిస్తా : ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని

గాజా సిటీ స్వాధీనానికి సిద్ధమైన ఇజ్రాయెల్​- హమాస్​ను అంతం చేసేందుకే!

Netanyahu Advice PM Modi : అమెరికా విధించిన 50శాతం సుంకాల సమస్యను ఎదుర్కోవడంలో భారత్​కు సహాయం చేయడానికి ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు సిద్ధంగా ఉన్నానని తెలిపారు. అంతేకాకుండా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్​తో ఎలా వ్యవహరించాలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి కొన్ని సలహాలు ఇస్తానని అన్నారు.

'ప్రధాని మోదీ, డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇద్దరూ నాకు స్నేహితులే. ట్రంప్​తో వ్యవహరించే విషయంలో మోదీకి కొన్ని సలహాలు ఇస్తా. కానీ ఆ విషయాన్ని వ్యక్తిగతంగా మాత్రమే. భారత్-అమెరికా సంబంధాలలో ఒక ప్రాథమిక అవగాహన ఉంది. అలాగే ఈ రెండుదేశాలు ఒక ఉమ్మడి ఒప్పందానికి వచ్చి సుంకాల సమస్యను పరిష్కరించుకోవడం ప్రయోజనకరం. అలాంటి నిర్ణయం ఇజ్రాయెల్​కు మంచిదే' అని నెతన్యాహు అన్నారు.

ఇక ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో ఉపయోగించిన ఇజ్రాయెల్ ఆయుధాలు సమర్థవంతంగా పని చేశాయమని నెతన్యాహు పేర్కొన్నారు. రెండు దేశాల రక్షణ సహకారం బలమైన పురోగతిలో ఉందని తెలిపారు. భారత్​ లాంటి పెద్ద దేశాలకు నిఘా ఉంటడం అంత సులభం కాదని అన్నారు. అయినా సరిహద్దు ఉగ్రవాదాన్ని అరికట్టేందుకు భారత్ నిఘా వ్యవస్థను మెరుగుపరచడంలో సహాయం చేయడానికి కూడా సిద్ధమని తెలిపారు. నిఘా సమాచారంతో పాటు ఉగ్రవాదులు దాడి చేసే ముందు వారిని తిప్పికొట్టే సామర్థ్యం కూడా అవసరమని అన్నారు. అందుకు ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండాలని అన్నారు. వారు ఏం చేయబోతున్నారో, ఎలాంటి ప్రణాళికలు చేస్తున్నారో ముందుగానే తెలుసుకొని చర్యలు తీసుకోవాలి సూచించారు.

త్వరలోనే భారత్​ను పర్యటించాలని కోరుకుంటున్నట్లు గురువారం భారతీయ జర్నలిస్టుల బృందంతో జరిగిన సమావేశంలో ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు తెలిపారు. అలాగే టెల్ అవీన్- బెంగళూరుకు నేరుగా విమాన సర్వీసులు ప్రారంభించాలనే ఆసక్తి ఉందని వెల్లడించారు. దీని వల్ల ప్రయాణ సమయం కేవలం ఆరు గంటలకు తగ్గుతుందని అన్నారు. అలాగే శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోకు వెళ్లే ప్రయాణం కంటే తక్కువ సమయమని చెప్పారు. అలాగే ఇజ్రాయెల్​లోని భారత్ దౌత్యవేత్త జేపీ సింగ్​తోనూ నెతన్యాహు గురువారం సమావేశమయ్యారు. ద్వైపాక్షిక సంబంధాలపై చర్చలు జరిపినట్లుగా తెలుస్తోంది.

గాజాను ఆక్రమించుకునే ఉద్దేశం లేదు- త్వరలోనే యుద్ధాన్ని ముగిస్తా : ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని

గాజా సిటీ స్వాధీనానికి సిద్ధమైన ఇజ్రాయెల్​- హమాస్​ను అంతం చేసేందుకే!

For All Latest Updates

TAGGED:

NETANYAHU ADVICE PM MODINETANYAHU ON TEUMP TRADE DEALISAREL INDIA REALTIONSNETANYAHU ADVICE PM MODI

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

టీజీఎస్ ​ఆర్టీసీ సూపర్ ప్లాన్​ - వృద్ధులకు టికెట్​పై రాయితీ?

రూ.18 లక్షల వార్షిక వేతనంతో ఆర్మీలో ఉద్యోగాలు - దరఖాస్తుకు లాస్ట్ డేట్​ ఎప్పుడంటే?

లైంగిక సమ్మతికి 18 ఏళ్లు తప్పనిసరి- అంతకంటే తగ్గిస్తే చాలా ప్రమాదకరం: కేంద్రం

రూ.4200 కోట్ల కలెక్షన్లు, సినిమాకు రూ.200 కోట్ల రెమ్యునరేషన్- కెరీర్​లో అన్నీ సూపర్ హిట్లే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.