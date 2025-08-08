Netanyahu Advice PM Modi : అమెరికా విధించిన 50శాతం సుంకాల సమస్యను ఎదుర్కోవడంలో భారత్కు సహాయం చేయడానికి ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు సిద్ధంగా ఉన్నానని తెలిపారు. అంతేకాకుండా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్తో ఎలా వ్యవహరించాలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి కొన్ని సలహాలు ఇస్తానని అన్నారు.
'ప్రధాని మోదీ, డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇద్దరూ నాకు స్నేహితులే. ట్రంప్తో వ్యవహరించే విషయంలో మోదీకి కొన్ని సలహాలు ఇస్తా. కానీ ఆ విషయాన్ని వ్యక్తిగతంగా మాత్రమే. భారత్-అమెరికా సంబంధాలలో ఒక ప్రాథమిక అవగాహన ఉంది. అలాగే ఈ రెండుదేశాలు ఒక ఉమ్మడి ఒప్పందానికి వచ్చి సుంకాల సమస్యను పరిష్కరించుకోవడం ప్రయోజనకరం. అలాంటి నిర్ణయం ఇజ్రాయెల్కు మంచిదే' అని నెతన్యాహు అన్నారు.
ఇక ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో ఉపయోగించిన ఇజ్రాయెల్ ఆయుధాలు సమర్థవంతంగా పని చేశాయమని నెతన్యాహు పేర్కొన్నారు. రెండు దేశాల రక్షణ సహకారం బలమైన పురోగతిలో ఉందని తెలిపారు. భారత్ లాంటి పెద్ద దేశాలకు నిఘా ఉంటడం అంత సులభం కాదని అన్నారు. అయినా సరిహద్దు ఉగ్రవాదాన్ని అరికట్టేందుకు భారత్ నిఘా వ్యవస్థను మెరుగుపరచడంలో సహాయం చేయడానికి కూడా సిద్ధమని తెలిపారు. నిఘా సమాచారంతో పాటు ఉగ్రవాదులు దాడి చేసే ముందు వారిని తిప్పికొట్టే సామర్థ్యం కూడా అవసరమని అన్నారు. అందుకు ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండాలని అన్నారు. వారు ఏం చేయబోతున్నారో, ఎలాంటి ప్రణాళికలు చేస్తున్నారో ముందుగానే తెలుసుకొని చర్యలు తీసుకోవాలి సూచించారు.
త్వరలోనే భారత్ను పర్యటించాలని కోరుకుంటున్నట్లు గురువారం భారతీయ జర్నలిస్టుల బృందంతో జరిగిన సమావేశంలో ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు తెలిపారు. అలాగే టెల్ అవీన్- బెంగళూరుకు నేరుగా విమాన సర్వీసులు ప్రారంభించాలనే ఆసక్తి ఉందని వెల్లడించారు. దీని వల్ల ప్రయాణ సమయం కేవలం ఆరు గంటలకు తగ్గుతుందని అన్నారు. అలాగే శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోకు వెళ్లే ప్రయాణం కంటే తక్కువ సమయమని చెప్పారు. అలాగే ఇజ్రాయెల్లోని భారత్ దౌత్యవేత్త జేపీ సింగ్తోనూ నెతన్యాహు గురువారం సమావేశమయ్యారు. ద్వైపాక్షిక సంబంధాలపై చర్చలు జరిపినట్లుగా తెలుస్తోంది.
