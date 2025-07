ETV Bharat / international

అగ్రరాజ్య రాజకీయాలను మస్క్ మార్చేయగలరా? రెండు పార్టీల వ్యవస్థను 'అమెరికా పార్టీ' బద్దలు కొట్టగలదా? - MUSK NEW PARTY

Tesla CEO Elon Musk ( Associated Press )

Published : July 8, 2025 at 2:02 PM IST

By ETV Bharat Telugu Team

Elon Musk Vs Duopoly In US Politics : టెస్లా నుంచి స్పేస్ ఎక్స్ దాకా, స్టార్‌లింక్ నుంచి న్యూరాలింక్ దాకా ప్రతీచోటా ప్రపంచంలోనే సంపన్నుడు ఎలాన్ మస్క్ ముద్ర కనిపిస్తుంది. విభిన్న రంగాల్లో విప్లవాత్మక మార్పులు తెచ్చిన ఈయన ఇప్పుడు అమెరికా రాజకీయాలను మార్చాలనే సంక్లిష్ట సంకల్పాన్ని తీసుకున్నారు. అనుకున్నదే తడవుగా 'అమెరికా పార్టీ'ని ఏర్పాటు చేశారు. తన దగ్గరున్న అపారమైన సంపద, వైవిధ్య ఆలోచనలు, సరికొత్త వ్యూహాలతో అగ్రరాజ్యం రాజకీయ ముఖచిత్రాన్ని మార్చేందుకు మస్క్ సమాయత్తం అయ్యారు. అయితే ఇది అంత ఈజీ కాదని రాజకీయ పరిశీలకులు అంటున్నారు. ఎందుకంటే అమెరికా రాజకీయాలను ఆది నుంచే రెండు ప్రధాన పార్టీలు శాసిస్తున్నాయి. రిపబ్లికన్, డెమొక్రటిక్ పార్టీలను వెనక్కి నెట్టి, మూడో రాజకీయ పార్టీ విజయపతాక ఎగురవేయడాన్ని ఎవరూ కలలోనూ ఊహించుకోలేని పరిస్థితి ప్రస్తుతం ఉంది. ఈనేపథ్యంలో 'అమెరికా పార్టీ'ని మస్క్ ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్తారు ? అగ్రరాజ్యపు రాజకీయాల్లో కింగ్‌మేకర్‌గా అవతరించగలరా? చిన్న పార్టీలు గతంలో ఎలాంటి ఫలితాలను సాధించాయి? ఈ కథనంలో చూద్దాం.

రెండు పార్టీల ఆధిపత్యానికి కారణాలివీ!

డెమొక్రటిక్, రిపబ్లికన్ పార్టీలదే అమెరికాలో రాజ్యం. వాటిలోనే ఏదో ఒకటి నిత్యం ఆ దేశాన్ని పాలిస్తుంటుంది. దీనికి ప్రధానమైన కారణం అక్కడి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల వ్యవస్థ. అమెరికాలో 50 రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. ప్రతీ రాష్ట్రంలోనూ జిల్లాలు ఉన్నాయి. భారత్‌ లాంటి దేశాల్లో ఒక్కో జిల్లాలో ఒకటికి మించి లోక్‌సభ స్థానాలు ఉంటాయి. కానీ అమెరికాలోని ప్రతినిధుల సభ (హౌజ్ ఆఫ్ రిప్రెజెంటేటివ్స్)కు ప్రతీ జిల్లా నుంచి ఒకే ఒక ప్రజాప్రతినిధి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారు. అమెరికా ప్రతినిధుల సభలో మొత్తం 435 సీట్లు ఉంటాయి. ఈ అంశమే రెండు పార్టీల వ్యవస్థకు బలాన్ని ఇస్తోంది. యావత్ జిల్లా నుంచి ఒకే వ్యక్తి ఎన్నికవాల్సి ఉన్నందున, డెమొక్రటిక్, రిపబ్లికన్ పార్టీల మధ్య హోరాహోరీగా పోటీ జరుగుతుంది. భారీగా నిధులు, పెద్దసంఖ్యలో కార్యకర్తలను కలిగిన ఆ రెండు పార్టీల ఎదుట చిన్న పార్టీలు నిలువలేవు. దీంతోపాటు ఈ ఎన్నికల్లో అనుసరించే 'ఫస్ట్ పాస్ట్ ద పోస్ట్' అనే ఓటింగ్ పద్ధతి కూడా డెమొక్రటిక్, రిపబ్లికన్ పార్టీలకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అంటే పోల్ బ్యాలెట్‌లో అభ్యర్థుల పేర్లు వరుసగా ప్రింట్ అయి ఉంటాయి. వారిలో మొదటి ప్రాధాన్యత, రెండో ప్రాధాన్యత, మూడో ప్రాధాన్యత ఎవరు అనేది ఓటర్లు పేర్కొనాలి. ఈక్రమంలో రాజకీయ ఆధిపత్యం, గెలుపు అవకాశాలు కలిగిన ఆ రెండు పార్టీల అభ్యర్థుల వైపే ఎక్కువ మంది ఓటర్లు మొగ్గు చూపుతుంటారు.

విరాళాల్లోనూ ఆ రెండు పార్టీలే టాప్

'దాతలు అక్కర్లేదు. కీలు బొమ్మలు అక్కర్లేదు. తీగలు అక్కర్లేదు. కన్సల్టెంట్లు అక్కర్లేదు. కామన్ సెన్స్‌ ప్రాతిపదికన ఏర్పాటైందే అమెరికా పార్టీ' అంటూ ఎలాన్ మస్క్ ఫొటోతో అమెరికా పార్టీ హ్యాండిల్‌లో పోస్టులు పెట్టారు. వాస్తవానికి ఈ పోస్ట్‌లో ప్రస్తావించిన అంశాలేవీ అమెరికా రాజకీయాలకు సరిపోలవు. ఎందుకంటే అమెరికా ఎన్నికల్లో రాజకీయ పార్టీలు అధికారికంగా భారీగా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాలి. ఇందుకోసం విరాళాలను సేకరించొచ్చు. ఎక్కువ విరాళాలు రిపబ్లికన్, డెమొక్రటిక్ పార్టీలకే దక్కుతాయి. చిన్న పార్టీలకు అందే విరాళాలు చాలా తక్కువ. అందుకే రిపబ్లికన్, డెమొక్రటిక్ పార్టీలను అవి ఎన్నికల్లో బలంగా ఢీకొనలేవు. 'అమెరికా పార్టీ' బలంగా ప్రజల్లోకి వెళ్లాలన్నా ఎలాన్ మస్క్ భారీగానే నిధులను వెచ్చించాల్సి ఉంటుందని రాజకీయ పరిశీలకులు అంటున్నారు.