బ్రిటన్ ఎప్పటికీ లొంగదు- ఆందోళనలకు తలొగ్గే ప్రసక్తే లేదు: ప్రధాని
ప్రజలకు శాంతియుతంగా నిరసన తెలిపే హక్కు ఉంది- రంగు, నేపథ్యం, ఆధారంగా పౌరులను లక్ష్యంగా చేసుకోవడాన్ని సహించబోం- బ్రిటన్ ప్రధాని కీర్ స్టార్మర్ కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : September 15, 2025 at 7:38 AM IST
British PM On London Concerns : ప్రజలకు శాంతియుతంగా నిరసన తెలిపే హక్కు ఉంది కానీ, రంగు, నేపథ్యం, ఆధారంగా పౌరులను లక్ష్యంగా చేసుకోవడాన్ని సహించబోమని బ్రిటన్ ప్రధాని కీర్ స్టార్మర్ స్పష్టం చేశారు. అధికారులపై దాడులు చేయడం వల్ల నిరసనకారులు చట్టాన్ని తమ చేతుల్లోకి తీసుకోలేరని వ్యాఖ్యానించారు. సహనం, వైవిధ్యం, గౌరవమనే పునాదులపై బ్రిటన్ నిర్మితమైందని పేర్కొన్నారు. జాతీయ జెండా దేశంలో వైవిధ్యతను సూచిస్తుందని, హింస, భయం, విభజనకు చిహ్నంగా ఉపయోగించేందుకు దాన్ని ఎప్పటికీ అప్పగించబోమని వెల్లడించారు. ఓ వార్తా సంస్థతో ఆయన ఈ మేర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఆందోళనలకు తలొగ్గే ప్రసక్తే లేదు
వలసలకు వ్యతిరేకంగా బ్రిటన్లో జరిగిన ర్యాలీలో లక్షల మందికి పైగా ఆందోళనకారులు పాల్గొన్నారు. 'యునైట్ ది కింగ్డమ్ పేరిట' లండన్ వీధుల్లో నిరసనకారులు చేరి ర్యాలీ నిర్వహించారు. వారిని అదుపుచేసేందుకు పోలీసు యంత్రాగం తీవ్రంగా శ్రమించగా, నిరసన కారులు వారిపై వాటర్ బాటిళ్లు, ఇతరత్రా వస్తువులతో దాడికి దిగారు. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో బ్రిటన్ ప్రధాని కీర్ స్టార్మర్ తీవ్రంగా ఖండించారు.
ఆందోళనలకు తలొగ్గే ప్రసక్తే లేదని, జాతీయ జెండా ముసుగులో హింసకు పాల్పడుతున్న అతివాదులకు బ్రిటన్ ఎప్పటికీ లొంగిపోదని ప్రకటించారు. అయితే ఈ వలస వ్యతిరేక ప్రదర్శనల్లో అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ జెండాలను కొందరు నిరసనకారులు ప్రదర్శించారు. పడవలను ఆపండి, వారిని తిరిగి పంపేయండి, మా దేశాన్ని మాకు తిరిగివ్వండి అని ప్లకార్డులతో హోరెత్తించారు.
ఇటీవల కాలంలో బ్రిటన్లో అక్రమ వలసలు భారీగా పెరిగాయి. ఈ ఏడాదిలో ఇప్పటివరకు ఏకంగా 28,000 మందికి పైగా వలసదారులు పడవల ద్వారా బ్రిటన్కు చేరుకున్నట్లు నివేదికలు వెల్లడించాయి. చాలా మంది ఆశ్రయం కోరుతూ వస్తున్నారని, వారిని ప్రభుత్వం తాత్కాలికంగా హోటళ్లలో ఉంచుతోందని స్థానికుల్లో అసంతృప్తి పెరిగింది. వలసదారులు దేశ వనరులను, స్థానిక ఉద్యోగాలను కొల్లగొడుతున్నారని నిరసనకారులు ఆరోపిస్తున్నారు.
కాగా ఇప్పటికే బ్రిటన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ తీవ్ర కష్టాల్లో ఉండగా, వలస దారులతో దేశానికి భారం అవుతుందని వారి వాదన. వలసలతో దేశ గుర్తింపు, సాంస్కృతిక విలువలు ప్రమాదంలో పడుతున్నాయని భావిస్తున్నారు. కాగా వలసలు రికార్డు స్థాయికి చేరుకోవడం వల్ల కొద్ది నెలలుగా నిరసనలు తెలుపుతున్నారు.
హూ ఈస్ టామీ రాబిన్సన్
లండన్లో వలస వ్యతిరేక ప్రదర్శనలకు ఆధ్యర్యం వహించిన ముఖ్యమైన వ్యక్తి 'టామీ రాబిన్సన్'. ఈయన అసలు పేరు 'స్టీఫెన్ యాక్ల్సీ లన్నాన్'. యూకే ప్రభుత్వంలోని అవినీతిని బయటపెడుతానంటూ ఆయన పలుమార్లు పేర్కొన్నారు. కాగా టామీ ప్రస్తుంత వృత్తి రీత్యా జర్నలిస్టుగా పనిచేస్తున్నారు. అయన ప్రముఖుల మద్దతు ఉంది.
ఇటీవల జరిగిన ఆందోళనలలో ప్రపంచ కుబేరుడు ఎలాన్ మస్క్ ఆయనకు మద్దతు తెలిపారు. బ్రిటన్ పౌరుడిగా ఉండడం గొప్ప విషయమే కానీ దేశం నాశనమవడం తాను ఇప్పుడు చూస్తున్నానని పేర్కొన్నారు. దేశంలో భారీ వలసలతో నిండిపోయిందని, ఇది ఇలానే కొనసాగితే విధ్వంసం జరుగుతుందని వ్యాఖ్యానించారు. పోరాడండి, లేదంటే చనిపోతారు అని ఆయన ఈ మేరకు ర్యాలీ ఉద్దేశించి వర్చువల్గా మాట్లాడారు. అలాగే కీర్ స్టార్మర్ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం దిగిపోవాలని మస్క్ డిమాండ్ చేశారు.
