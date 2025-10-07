'సొంత ప్రజలపైనే బాంబులు వేసే దేశం పాకిస్థాన్'- ఐరాసలో దాయాదికు భారత్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్
ఐరాసలో పాక్ అధికారిణి వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా ఖండించిన భారత్
Published : October 7, 2025 at 9:36 AM IST
India On Pakistan At UN : ఐరాసలో విషం చిమ్మేందుకు ప్రయత్నించిన పాకిస్థాన్కు భారత్ చేతిలో మరోసారి భంగపాటు ఎదురైంది. భద్రతామండలిలో మహిళలు, శాంతిభద్రతలపై జరిగిన బహిరంగ చర్చలో పాల్గొన్న పాక్ అధికారిణి సౌమా సలీం, కశ్మీరీ మహిళలు దశాబ్దాలుగా ఆక్రమణలో ఉన్నారన్నారు. వారు లైంగిక హింసకు గురవుతున్నారని ఆరోపించారు. ఆమె వ్యాఖ్యలను ఐరాసలో భారత శాశ్వత ప్రతినిధి పర్వతనేని హరీష్ తీవ్రంగా ఖండించారు. సొంత ప్రజలపై బాంబులు వేసి మరణహోమానికి పాల్పడే దేశం పాకిస్థాన్ అని అన్నారు.
'దురదృష్టవశాత్తూ ప్రతి సంవత్సరం భారత్పై పాకిస్థాన్ చేసే విమర్శలను వినాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. జమ్ముకశ్మీర్పై వారి కుతంత్రం ఎప్పటికీ విఫలమవుతూనే ఉంది. మహిళలు, శాంతిభద్రత అజెండాల్లో మా మార్గదర్శకాలు సరిగానే ఉన్నాయి. కానీ, సొంత ప్రజలపై బాంబులు వేసి పాక్ మారణహోమానికి పాల్పడుతోంది. అలాంటి దేశం ప్రపంచం దృష్టిని మరల్చేందుకు మాపై నిందలు మోపేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది.' అని హరీశ్ అన్నారు.
VIDEO | New York: " india has consistently contributed to un peace keeping as an expression of our commitment to global peace," says parvathaneni harish (@AmbHarishP), Permanent Representative of India to UN.#UnitedNations— Press Trust of India (@PTI_News) October 7, 2025
(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/BPTwBEs2Gg
1971లో పాకిస్థాన్ నిర్వహించిన ఆపరేషన్ సెర్చ్లైట్ గురించి హరీశ్ ప్రస్తావించారు. ఈ ఆపరేషన్లో సొంత సైన్యంతో 4లక్షల మంది మహిళలపై జాత్యంహకార దాడులు చేయడంతో పాటు సామూహిక అత్యాచారానికి అనుమతించిన దేశం పాకిస్థాన్ అని తెలిపారు. పాక్ చేసే ప్రచారాన్ని నమ్ముతూ, ప్రపంచం ఈ విషయాలన్నీ చూస్తూ ఉండిపోయిందని అన్నారు. అప్పుడు తూర్పు పాకిస్థాన్లో బెంగాలీలను అణచివేసేందుకు ఆ దేశ సైన్యం ఈ ఆపరేషన్ను ప్రారంభించింది. ఆ సమయంలో లక్షల మంది మహిళలను నిర్బంధించి, దారుణంగా హింసించారు. ఇందులో పాకిస్థాన్ ఓడిపోవడం వల్లే బంగ్లాదేశ్ ఏర్పాటయ్యింది. ఇవే 1971లో తూర్పు పాకిస్థాన్లో స్వాతంత్య్ర పోరుకు కారణమై, భారత్-పాక్ మధ్య యుద్ధానికి తెర లేపాయి. భారత సైన్యం పాక్ను ఓడించడంతో బంగ్లాదేశ్ అవతరించింది. ఆ విజయానికి గుర్తుగా భారత్ ఏటా డిసెంబర్ 16న విజయ్ దివస్ను నిర్వహిస్తోంది.
#WATCH | At the UNSC Open Debate on Women Peace and Security, Permanent Representative of India to the UN, Parvathaneni Harish says, " every year, we are unfortunately fated to listen to the delusional tirade of pakistan against my country, especially on jammu and kashmir, the… pic.twitter.com/n91tpxgyIE— DD News (@DDNewslive) October 7, 2025
సెప్టెంబర్లో జరిగిన ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్ అసెంబ్లీ సమావేశంలో కూడా పాక్ పేరును ప్రస్తావించకుండా పరోక్షంగా విమర్శించారు విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్. పాకిస్థాన్ దశాబ్దాలుగా ప్రపంచ తీవ్రవాదానికి కేంద్ర బిందువుగా ఉందని తెలిపారు. స్వాతంత్య్రం వచ్చినప్పటి నుంచి భారత్ ఉగ్రవాద రూపంలో సవాళ్లను ఎదుర్కొంటూనే ఉందని అన్నారు. ఇందుకు తాజా ఉదాహరణ పహల్గాంలో జరిగిన ఉగ్రదాడి అని జైశంకర్ పేర్కొన్నారు. ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహించే దేశాలకు మద్దతునిచ్చే వారు చివరికి తమనూ ఉగ్రవాద భూతం మట్టుబెడుతుందని గుర్తించాలన్నారు. ఐక్యరాజ్య సమితి ఆశించిన లక్ష్యాలు సాధించిందా అన్నది మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకోవాలని సూచించారు. ప్రపంచ దేశాల మధ్య ఆర్థిక సహకారం పెంపొందాలని పేర్కొన్నారు.
ఆపరేషన్ సిందూర్ వేళ సైనిక ఘర్షణను ఆపాలంటూ పాకిస్థాన్ తమను ప్రాధేయపడిందని ఆ సమావేశంలోనే భారత్ శాశ్వత మిషన్ ప్రథమ కార్యదర్శి పెటల్ గహ్లోత్ వెల్లడించారు. పాక్ ఉగ్రమూకలు దాడి చేసినందుకే, భారత్ ఆపరేషన్ సిందూర్ను నిర్వహించిందని ఆమె తేల్చి చెప్పారు. ఎవరైనా దాడి చేస్తే, బదులిచ్చే హక్కు భారత్కు ఉందన్నారని పేర్కొన్నారు. దాన్నే తమ సైన్యం వినియోగించుకుందని అన్నారు. ఏ అంశాన్నైనా ద్వైపాక్షిక చర్చలతోనే పరిష్కరించుకోవాలని చాలా ఏళ్ల క్రితమే భారత్, పాక్ అవగాహనకు వచ్చాయని ఆమె గుర్తు చేశారు. దీర్ఘకాలంగా భారత్ విధానం కూడా ఇదేనన్నారు.
