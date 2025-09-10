ఫ్రాన్స్లో మిన్నంటిన ఉద్యమం- కొత్త ప్రధానికి వ్యతిరేకంగా ఆందోళనలు- 80వేల మంది పోలీసుల మోహరింపు
ఇప్పటివరకు 200మందిని పైగా అరెస్ట్- 80వేల మందికి పైగా పోలీసులను మోహరింపు
Published : September 10, 2025 at 4:14 PM IST
France Protests 2025 : ఫ్రాన్స్లో కొత్త ప్రధానమంత్రికి వ్యతిరేకంగా బ్లాక్ ఎవ్రీతింగ్ ఉద్యమం మిన్నంటింది. వేలాదిమంది నిరసనకారులు పారిస్తో పాటు దేశంలోని పలు ప్రధాన రహదారులను దిగ్భందించారు. టైర్లను అడ్డుపెట్టి నిప్పటించారు. రెన్నెస్లో బస్సును దగ్ధం చేయడంతో ఓ విద్యుత్ సరఫరా లైన్ దెబ్బతిని రైళ్లన్నీ నిలిచిపోయాయి. పరిస్థితి చేయి దాటడంతో ఫ్రెంచ్ ప్రభుత్వం 80 వేల మందికి పైగా పోలీసులను మోహరించి ఆందోళనలను అదుపు చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. నిరసనకారులపైకి భద్రతాబలగాలు భాష్పవాయుగోళాలు, జలఫిరంగులను ప్రయోగించి చెదరగొట్టారు. ఇప్పటివరకు 200మందిని పైగా అరెస్ట్ చేశారు. ఆందోళనకారులు పోలీసుల బారికేడ్లను చీల్చుకుని ముందుకుసాగారు. పలు చోట్ల వారిపై రాళ్లదాడి చేశారు. సోమవారం అవిశ్వాస తీర్మానం నెగ్గి ప్రధానమంత్రి ఫ్రాంకోయిస్ బేరౌ దిగిపోవాల్సి వచ్చింది. దీంతో సెబాస్టియన్ లెకోర్నును కొత్త ప్రధానిగా అధ్యక్షుడు మేక్రాన్ నియమించారు. దీంతో ఫ్రాన్స్ ప్రజలు ఎన్క్రిప్ట్ చేసిన చాట్ల ద్వారా ఉద్యమ ప్రచారం చేసి బ్లాక్ ఎవ్రీతింగ్ ఉద్యమం బాటపట్టారు.