కాల్పుల విరమణ కాదు- యుద్ధాన్ని ముగించడానికి అదే ఉత్తమ మార్గం : ట్రంప్

రష్యా, ఉక్రెయిన్ యుద్ధంపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన ట్రంప్

Trump on Alaska Summit
US President trump (Associated Press)
Published : August 16, 2025 at 5:41 PM IST

Trump on Alaska Summit : ఉక్రెయిన్​ యుద్ధాన్ని ముగించే ప్రయత్నాల్లో భాగంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, రష్యా అధినేత వ్లాదిమిర్ పుతిన్ అలస్కా వేదికగా భేటీ అయ్యారు. ఈ సమావేశంలో ఎలాంటి ఒప్పందం కుదరనప్పటికీ, సానుకూలంగా చర్చలు జరిగినట్లు ఇరునేతలు తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో ఉక్రెయిన్​తో యుద్ధాన్ని ముగించడానికి కాల్పుల విరమణకు వెళ్లడం ఉక్రెయిన్, రష్యా నేరుగా శాంతి ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకోవడమే ఉత్తమ మార్గంగా ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ట్రంప్ తన సొంత సోషల్ మీడియా ట్రూత్​లో పోస్ట్ చేశాడు.

'అలాస్కాలో రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్​తో సమావేశం చాలా బాగా జరిగింది. ఇదొక గొప్ప, విజయవంతమైన రోజు. ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీ, నాటో సెక్రటరీ జనరల్‌, ఇతర ఐరోపా నేతలతో ఫోన్‌లో వేర్వేరుగా మాట్లాడా. యుద్ధాన్ని ముగించడానికి నేరుగా శాంతి ఒప్పందానికి వెళ్లడమే ఉత్తమ మార్గంగా ఓ నిర్ణయానికి వచ్చాం. కాల్పుల విరమణ తరచూ ఉల్లంఘనలకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది. జెలెన్‌స్కీ సోమవారం ఓవల్ కార్యాలయానికి రానున్నారు. అన్ని సవ్యంగా సాగితే, పుతిన్‌తో సమావేశాన్ని షెడ్యూల్ చేస్తాం. తద్వారా లక్షలాది మంది ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడే అవకాశం లభిస్తుంది' అని ట్రంప్‌ పేర్కొన్నారు.

ట్రంప్‌, పుతిన్‌ చర్చలు- స్వాగతించిన భారత్‌
మరోవైపు అమెరికా, రష్యా అధినేతలు ట్రంప్‌, పుతిన్‌ అలస్కాలో భేటీను భారత్‌ స్వాగతించింది. యుద్ధం ముగింపుపై అమెరికా, రష్యా అధ్యక్షుల మధ్య చర్చల్ని స్వాగతిస్తున్నట్లు భారత విదేశాంగశాఖ పేర్కొంది. ఈ మేరకు ఓ ప్రకటనను విడుదల చేసింది. శాంతి సాధనలో ఇరువరి నాయకత్వం ఎంతో ప్రశంసనీయమని పేర్కొంది. అలస్కా సమావేశంలో సాధించిన పురోగతిని భారత్‌ అభినందిస్తుందని విదేశాంగశాఖ తెలిపింది. అయితే సమస్య పరిష్కారం కోసం ముందుకు సాగే మార్గం చర్చలు, దౌత్యం ద్వారా మాత్రమే ఉంటుందని వివరించింది. ఉక్రెయిన్‌ సంక్షోభానికి త్వరగా ముగింపు రావాలని ప్రపంచం కోరుకుంటోందని వెల్లడించింది. కాగా, ఈ భేటీ గురించి డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించినప్పుడు కూడా భారత్​ స్వాగతించింది. ఉక్రెయిన్ సంక్షోభానికి ముగింపు పలికేందుకు ఇదొక అవకాశంగా భావిస్తున్నట్లు తెలిపింది. ఇది యుద్ధ కాలం కాదన్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ సందేశాన్ని ఈ ప్రయత్నాలు దోహదం చేస్తాయని భారత్​ విదేశాంగ శాఖ ప్రకటనను విడుదల చేసింది.

