స్విమ్ సూట్, అండర్ వేర్​లో వచ్చి ఓటేసిన ప్రజలు- కారణం ఇదేనట! - AUSTRALIA SWIM SUIT VOTING

By ETV Bharat Telugu Team Published : May 3, 2025 at 5:33 PM IST | Updated : May 3, 2025 at 5:40 PM IST 2 Min Read

Australia Swim Suit Voting : ఆస్ట్రేలియాలో శనివారం పార్లమెంట్ ఎన్నికల పోలింగ్​లో ఆసక్తికరమైన సంఘటనలు జరిగాయి. ఓటు వేసేందుకు అనేక మంది స్విమ్​ సూట్లలో పోలింగ్‌ కేంద్రాలకు తరలిరావడం సర్వత్రా చర్చనీయాంశమైంది. మహిళలు స్విమ్‌ సూట్‌ ధరించగా, పురుషులు కేవలం అండర్‌ వేర్​లో వచ్చి ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలు నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతున్నాయి. స్విమ్ సూట్​లో వచ్చి ఓటేసిన ప్రజలు

కాగా, ఆస్ట్రేలియా రాజ్యాంగంలో ఓటు వేయడానికి వచ్చేటప్పుడు నిర్దిష్టమైన డ్రెస్ కోడ్ గురించి ఎక్కడ ప్రస్తావించలేదు. అందుకే ఇక్కడ కొందరు స్విమ్ సూట్ లతో వచ్చి ఓటు హక్కును వినియోగించుకుంటారు. ఆస్ట్రేలియాలో అదొక సంప్రదాయంగా మారిపోయింది. 'బడ్జీ స్మగ్లర్' అనే స్విమ్ వేర్ కంపెనీ ఇచ్చిన ఓ ఆఫరే వందల మంది స్విమ్ సూట్ లో రావడానికి కారణమైనట్లు తెలుస్తోంది. స్విమ్ సూట్ లో ఓటేసిన మొదటి 200 మందికి స్విమ్ వేర్ ను ఉచితంగా ఇస్తామని సంస్థ ప్రకటించింది. దీంతో ఓటర్లు స్విమ్ సూట్ లో ఓటేసేందుకు పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద బారులు తీరారు.

