రెండు పడవ ప్రమాదాలు- 193 మంది మృతి

పడవ ప్రమాదాల్లో భారీ మరణాలు

Boats Capsizes In Congo
Boats Capsizes In Congo (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 13, 2025 at 7:30 AM IST

Boats Capsizes In Congo : రెండు పడవ ప్రమాదాల్లో 193 మంది ప్రయాణికులు మరణించారు. అనేక మంది గల్లంతయ్యారు. డెమోక్రటిక్‌ రిపబ్లిక్‌ ఆఫ్‌ కాంగోలో వాయువ్య ప్రాంతంలో జరిగాయి ఆ ఘటనలు. ఈక్వేటర్ ప్రావిన్స్‌కు 150 కిలోమీటర్ల దూరంలో బుధవారం, గురువారం ఆ రెండు ప్రమాదాలు జరిగాయని అధికారులు వెల్లడించారు.

అధికారులు ఇచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, ఈక్వేటర్ ప్రావిన్స్​లోని గురువారం సాయంత్రం లుకోలెలా భూభాగం నుంచి దాదాపు 500 మందితో ఓ పడవ బయలుదేరింది. అక్కిడి కాసేపటి తర్వాత మార్గ మధ్యలో ఉండగానే ఆ పడవలో మంటలు చెలరేగాయి. దీంతో ఒక్కసారిగా బోల్తా పడింది. ఆ దుర్ఘటనలో 107 మంది చనిపోయినట్లు కాంగో మానవతా వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకటించింది.

ఆ ఘటనలో 209 మందిని రక్షించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. మలాంగే గ్రామానికి చెందిన మరో పడవ సాయంతో అనేక మంది ప్రయాణికులను ఒడ్డుకు చేర్చినట్లు పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వ నివేదిక ప్రకారం 146 మంది గల్లంతయ్యారని ఓ అంతర్జాతీయ మీడియా సంస్థ తెలిపింది.

అంతకుముందు రోజు బసాన్‌కుసు భూభాగంలో మోటరుతో నడిచే ఓ పడవ బోల్తా పడింది. ా ప్రమాదంలో 86 మంది మృతి చెందారు. అందులో ఎక్కువమంది విద్యార్థులేనని ఆ దేశ మీడియా తెలిపింది. మరికొందరు గల్లంతయ్యారని చెప్పింది. కానీ కచ్చితమైన సంఖ్య వెల్లడి కాలేదు. ప్రమాదానికి కారణం ఏమిటనేది, సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయా అనేది వెంటనే స్పష్టంగా తెలియలేదు.

బుధవారం జరిగిన ప్రమాదానికి ఓవర్ లోడింగ్ అవ్వడం, రాత్రి నావిగేషన్ సరిగ్గా లేకపోవడమే కారణాలుగా అధికారిక మీడియాలో కథనాలు వస్తున్నాయి. ఘటనా స్థలి నుంచి వచ్చిన నివేదికలను ఉటంకిస్తూ పేర్కొన్నాయి. ఘటనాస్థలి నుంచి బయటకు వచ్చిన చిత్రాల్లో గ్రామస్థులు మృతదేహాల చుట్టూ గుమిగూడి విలపిస్తున్నట్లు చూపించారు. స్థానిక పౌరులు బుధవారం జరిగిన ప్రమాదానికి దేశ ప్రభుత్వాన్ని నిందించింది.

కాగా, కాంగోలో ఇటీవల ఇంధనంతో వెళుతున్న ఓ పడవ అగ్ని ప్రమాదానికి గురైంది. ఈ ఘటనలో 16 మంది మృతి చెందారు. కాంగోలోని ఓ నదిలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఘటనలో 11 మందిని కాపాడినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఇంకా చాలా మంది ఆచూకీ లభించలేదని వెల్లడించారు. ప్రమాదం జరిగిన పడవ ఇందనాన్ని లోడ్​ చేసుకుని ఎమ్​బండకా నుంచి రాజధాని కిన్షాసా వరకు వెళ్తోందని అన్నారు. ఘటనపై సమాచారం అందిన వెంటనే సహయక చర్యలు చేపట్టినట్లు పేర్కొన్నారు.

కాంగోలో రోడ్డు రవాణా వ్యవస్థ అంతగా బాగుండదు. విస్తారమైన వర్షారణ్య ప్రాంతాలతో కూడిన ఆ దేశంలో నదీ రవాణా ఒక జీవనాడి. పడవ ప్రయాణంతో పోలిస్తే దాని ఖర్చు కూడా ఎక్కువగానే ఉంటుంది. దీంతో పడవ ప్రయాణానికే ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతారు కాంగో ప్రజలు. గ్రామాల మధ్య పాత చెక్క పడవల్లో ప్రజలు రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. రోడ్డు రవాణా కంటే జలరవాణా చౌక కావడంతో పడవలు కొన్నిసార్లు కిక్కిరిసిపోతుంటాయి.

అయితే ఈ మధ్యలో పడవలు బోల్తా పడటం తరచుగా జరుగుతోంది. ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది చౌకైన చెక్క ఓడల్లో పెద్ద ఎత్తున ప్రయాణికులు, వస్తువుల భారీ బరువుతో ప్రయాణిస్తున్నారు. వాటిలో లైఫ్ జాకెట్లు చాలా అరుదుగా ఉంటాయి. అది కూడా ఓ మృతుల సంఖ్య పెరగడానికి కారణం. ముఖ్యంగా చాలా పడవలు రాత్రిపూట కూడా ప్రయాణిస్తాయి. దీంతో ప్రమాదాల సమయంలో రెస్క్యూ ప్రయత్నాలను క్లిష్టతరం చేస్తాయి. అనేక మంది మృతదేహాలను గుర్తించలేకపోతున్నారు.

