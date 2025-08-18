Pakistan Navy Took A Backseat News : భారత్ చేపట్టిన ఆపరేషన్ సిందూర్ ధాటికి పాకిస్థాన్ నేవీ తోక ముడిచింది. ఆపరేషన్ సిందూర్ ఉద్ధృతంగా సాగుతున్న వేళ పాకిస్థాన్కు చెందిన యుద్ధ నౌకలు, భారత్ క్షిపణులకు అందకుండా సుదూర ప్రాంతాలకు తరలిపోయాయి. ఈ విషయం తాజాగా ఓ ఆంగ్ల పత్రిక సంపాదించిన (శాటిలైట్ ఇమేజరీ) ఉపగ్రహ చిత్రాల ద్వారా వెల్లడైంది. వాస్తవానికి కరాచీ నౌకా స్థావరంలో ఉండాల్సిన వార్షిప్ల్లో కొన్నింటిని, ఆపరేషన్ సిందూర్ వేళ కమర్షియల్ టెర్మినల్స్లోకి తీసుకెళ్లి దాచగా, మిగిలిన వాటిని ఇరాన్ సరిహద్దుల్లోకి పంపించారు.
చైనా మేడ్ అయినప్పటికీ!
2025 మే 8వ తేదీ నాటి ఈ ఉపగ్రహ చిత్రాల్లో, కరాచీ నౌకా స్థావరంలో ఉండాల్సిన యుద్ధ నౌకలు ఏవీ అక్కడ లేవు. కానీ మే నెల 10వ తేదీన 7 పాక్ యుద్ధ నౌకలు కరాచీకి 100 కిలోమీటర్ల దూరంలోని గ్వదార్ పోర్టులో కనిపించాయి. ఈ వార్షిప్ల్లో జుల్ఫికర్ శ్రేణి ఫ్రిగెట్లు ఉన్నాయి. ఇవి చైనాలో తయారైనవి కావడం విశేషం. వాస్తవానికి ఆపరేషన్ సిందూర్కు కేవలం 6 నెలల ముందు, చైనా నుంచి నాలుగు జుల్ఫికర్ శ్రేణి నౌకలు పాక్కు వచ్చాయి. వీటి ప్రారంభోత్సవ సమయంలోనే యాంటీషిప్ మిసైల్స్ను ప్రయోగించిన వీడియోను పాకిస్థాన్ విడుదల చేసింది. కానీ భారత్తో సైనిక ఘర్షణ మొదలుకాగానే, వీటిని నిర్ణీత నౌకాశ్రయం నుంచి మరో సురక్షితమైన చోటుకు తరలించింది. అంటే భారత్ దెబ్బకు పాక్ నేవీ తోకముడిచింది.
ఆపరేషన్ పైథాన్
1971 యుద్ధ సమయంలో భారత్ దళాలు 'ఆపరేషన్ పైథాన్' చేపట్టి పాకిస్థాన్లోని కరాచీ రేవులో విధ్వంసం సృష్టించాయి. నాడు పాక్కు చెందిన ఒక ఫ్లీట్ ట్యాంకర్, చమురు డిపోలు పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యాయి. కొన్ని వాణిజ్య నౌకలు కూడా సముద్రంలో మునిగిపోయాయి.
మాటలు ఎక్కువ- విషయం తక్కువ
ఇటీవల పాక్ ఆర్మీచీఫ్ అసిం మునీర్ తాను యద్ధంలో వీర మరణానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తానంటూ ప్రగల్భాలు పలికారు. దీనితో ఆయన వ్యాఖ్యలు నెట్టింట ట్రోలింగ్కు దారితీశాయి. ఓ జర్నలిస్టుకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో మునీర్ మాట్లాడుతూ, అల్లా తనను పాక్ రక్షణ కోసమే తయారుచేశాడని, అంతకుమించి తనకు కావాల్సింది ఏమీ లేదని అన్నారు. తాను ఒక సైనికుడినని, వీరమరణమే తన ఆకాంక్ష అని మునీర్ చెప్పారు. అయితే మే 10వ తేదీన నూర్ఖాన్ ఎయిర్బేస్పై భారత్ దళాలు దాడి చేసినప్పుడు, మునీర్ ప్రాణభయంతో ఓ రహస్య బంకర్లో కొన్ని గంటలపాటు దాక్కున్నాడు. దీనితో మునీర్ ప్రగల్భాలను నెటిజన్లు ట్రోలింగ్ చేస్తున్నారు.
పహల్గాంలో పాకిస్థాన్ ఉగ్రవాదులు హిందూ పురుషులే లక్ష్యంగా చేసిన దాడిలో 26 మంది మృతిచెందారు. దీంతో ఆపరేషన్ సిందూర్ చేపట్టిన భారత్, పాక్తో పాటు పీఓకేల్లోని ఉగ్రస్థావరాలపై దాడి చేసి వాటిని నేలమట్టం చేసింది. అనంతరం భారత్, పాక్ మధ్య ఘర్షణలు చెలరేగాయి. చివరికి భారత్ దెబ్బకు పాక్ తోక ముడిచి, సంధికి వచ్చింది. కానీ సిగ్గులేకుండా యుద్ధంలో తామే గెలిచామంటూ ప్రపంచం ముందు ప్రగల్భాలు పలుకుతూ అబాసుపాలు అవుతోంది.
న్యూయార్క్లో బిగ్గెస్ట్ 'ఇండియా డే' పరేడ్- గ్రాండ్ మార్షల్స్గా విజయ్, రష్మిక
ఓట్ల చోరీ ఇష్యూ- సీఈసీ జ్ఞానేశ్కుమార్పై విపక్షాల అభిశంసన తీర్మానం?