ETV Bharat / international

ఆపరేషన్ సిందూర్ దెబ్బకు తోక ముడిచిన పాక్ నేవీ- ఉపగ్రహ చిత్రాలు బయటపెట్టిన నిజాలు - PAKISTAN NAVY TOOK A BACKSEAT NEWS

ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ వేళ పాక్‌ నౌకలు కరాచీ నుంచి అదృశ్యం- ఉపగ్రహ చిత్రాలు విడుదల

NAVY SHIP
NAVY SHIP (ANI (Representative Image))
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 18, 2025 at 7:25 PM IST

2 Min Read

Pakistan Navy Took A Backseat News : భారత్ చేపట్టిన ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ ధాటికి పాకిస్థాన్‌ నేవీ తోక ముడిచింది. ఆపరేషన్ సిందూర్ ఉద్ధృతంగా సాగుతున్న వేళ పాకిస్థాన్​కు చెందిన యుద్ధ నౌకలు, భారత్‌ క్షిపణులకు అందకుండా సుదూర ప్రాంతాలకు తరలిపోయాయి. ఈ విషయం తాజాగా ఓ ఆంగ్ల పత్రిక సంపాదించిన (శాటిలైట్ ఇమేజరీ) ఉపగ్రహ చిత్రాల ద్వారా వెల్లడైంది. వాస్తవానికి కరాచీ నౌకా స్థావరంలో ఉండాల్సిన వార్‌షిప్‌ల్లో కొన్నింటిని, ఆపరేషన్ సిందూర్ వేళ కమర్షియల్‌ టెర్మినల్స్‌లోకి తీసుకెళ్లి దాచగా, మిగిలిన వాటిని ఇరాన్‌ సరిహద్దుల్లోకి పంపించారు.

చైనా మేడ్ అయినప్పటికీ!
2025 మే 8వ తేదీ నాటి ఈ ఉపగ్రహ చిత్రాల్లో, కరాచీ నౌకా స్థావరంలో ఉండాల్సిన యుద్ధ నౌకలు ఏవీ అక్కడ లేవు. కానీ మే నెల 10వ తేదీన 7 పాక్ యుద్ధ నౌకలు కరాచీకి 100 కిలోమీటర్ల దూరంలోని గ్వదార్‌ పోర్టులో కనిపించాయి. ఈ వార్​షిప్​ల్లో జుల్ఫికర్‌ శ్రేణి ఫ్రిగెట్లు ఉన్నాయి. ఇవి చైనాలో తయారైనవి కావడం విశేషం. వాస్తవానికి ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌కు కేవలం 6 నెలల ముందు, చైనా నుంచి నాలుగు జుల్ఫికర్‌ శ్రేణి నౌకలు పాక్​కు వచ్చాయి. వీటి ప్రారంభోత్సవ సమయంలోనే యాంటీషిప్‌ మిసైల్స్‌ను ప్రయోగించిన వీడియోను పాకిస్థాన్​ విడుదల చేసింది. కానీ భారత్​తో సైనిక ఘర్షణ మొదలుకాగానే, వీటిని నిర్ణీత నౌకాశ్రయం నుంచి మరో సురక్షితమైన చోటుకు తరలించింది. అంటే భారత్​ దెబ్బకు పాక్ నేవీ తోకముడిచింది.

ఆపరేషన్ పైథాన్​
1971 యుద్ధ సమయంలో భారత్​ దళాలు 'ఆపరేషన్ పైథాన్'​ చేపట్టి పాకిస్థాన్​లోని కరాచీ రేవులో విధ్వంసం సృష్టించాయి. నాడు పాక్​కు చెందిన ఒక ఫ్లీట్‌ ట్యాంకర్‌, చమురు డిపోలు పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యాయి. కొన్ని వాణిజ్య నౌకలు కూడా సముద్రంలో మునిగిపోయాయి.

మాటలు ఎక్కువ- విషయం తక్కువ
ఇటీవల పాక్ ఆర్మీచీఫ్‌ అసిం మునీర్‌ తాను యద్ధంలో వీర మరణానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తానంటూ ప్రగల్భాలు పలికారు. దీనితో ఆయన వ్యాఖ్యలు నెట్టింట ట్రోలింగ్‌కు దారితీశాయి. ఓ జర్నలిస్టుకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో మునీర్​ మాట్లాడుతూ, అల్లా తనను పాక్​ రక్షణ కోసమే తయారుచేశాడని, అంతకుమించి తనకు కావాల్సింది ఏమీ లేదని అన్నారు. తాను ఒక సైనికుడినని, వీరమరణమే తన ఆకాంక్ష అని మునీర్ చెప్పారు. అయితే మే 10వ తేదీన నూర్‌ఖాన్‌ ఎయిర్‌బేస్‌పై భారత్‌ దళాలు దాడి చేసినప్పుడు, మునీర్‌ ప్రాణభయంతో ఓ రహస్య బంకర్‌లో కొన్ని గంటలపాటు దాక్కున్నాడు. దీనితో మునీర్​ ప్రగల్భాలను నెటిజన్లు ట్రోలింగ్‌ చేస్తున్నారు.

పహల్గాంలో పాకిస్థాన్​​ ఉగ్రవాదులు హిందూ పురుషులే లక్ష్యంగా చేసిన దాడిలో 26 మంది మృతిచెందారు. దీంతో ఆపరేషన్ సిందూర్ చేపట్టిన భారత్, పాక్​తో పాటు పీఓకేల్లోని ఉగ్రస్థావరాలపై దాడి చేసి వాటిని నేలమట్టం చేసింది. అనంతరం భారత్, పాక్ మధ్య ఘర్షణలు చెలరేగాయి. చివరికి భారత్​ దెబ్బకు పాక్ తోక ముడిచి, సంధికి వచ్చింది. కానీ సిగ్గులేకుండా యుద్ధంలో తామే గెలిచామంటూ ప్రపంచం ముందు ప్రగల్భాలు పలుకుతూ అబాసుపాలు అవుతోంది.

న్యూయార్క్​లో బిగ్గెస్ట్ 'ఇండియా డే' పరేడ్- గ్రాండ్ మార్షల్స్​గా విజయ్, రష్మిక

ఓట్ల చోరీ ఇష్యూ- సీఈసీ జ్ఞానేశ్‌కుమార్‌పై విపక్షాల అభిశంసన తీర్మానం?

Pakistan Navy Took A Backseat News : భారత్ చేపట్టిన ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ ధాటికి పాకిస్థాన్‌ నేవీ తోక ముడిచింది. ఆపరేషన్ సిందూర్ ఉద్ధృతంగా సాగుతున్న వేళ పాకిస్థాన్​కు చెందిన యుద్ధ నౌకలు, భారత్‌ క్షిపణులకు అందకుండా సుదూర ప్రాంతాలకు తరలిపోయాయి. ఈ విషయం తాజాగా ఓ ఆంగ్ల పత్రిక సంపాదించిన (శాటిలైట్ ఇమేజరీ) ఉపగ్రహ చిత్రాల ద్వారా వెల్లడైంది. వాస్తవానికి కరాచీ నౌకా స్థావరంలో ఉండాల్సిన వార్‌షిప్‌ల్లో కొన్నింటిని, ఆపరేషన్ సిందూర్ వేళ కమర్షియల్‌ టెర్మినల్స్‌లోకి తీసుకెళ్లి దాచగా, మిగిలిన వాటిని ఇరాన్‌ సరిహద్దుల్లోకి పంపించారు.

చైనా మేడ్ అయినప్పటికీ!
2025 మే 8వ తేదీ నాటి ఈ ఉపగ్రహ చిత్రాల్లో, కరాచీ నౌకా స్థావరంలో ఉండాల్సిన యుద్ధ నౌకలు ఏవీ అక్కడ లేవు. కానీ మే నెల 10వ తేదీన 7 పాక్ యుద్ధ నౌకలు కరాచీకి 100 కిలోమీటర్ల దూరంలోని గ్వదార్‌ పోర్టులో కనిపించాయి. ఈ వార్​షిప్​ల్లో జుల్ఫికర్‌ శ్రేణి ఫ్రిగెట్లు ఉన్నాయి. ఇవి చైనాలో తయారైనవి కావడం విశేషం. వాస్తవానికి ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌కు కేవలం 6 నెలల ముందు, చైనా నుంచి నాలుగు జుల్ఫికర్‌ శ్రేణి నౌకలు పాక్​కు వచ్చాయి. వీటి ప్రారంభోత్సవ సమయంలోనే యాంటీషిప్‌ మిసైల్స్‌ను ప్రయోగించిన వీడియోను పాకిస్థాన్​ విడుదల చేసింది. కానీ భారత్​తో సైనిక ఘర్షణ మొదలుకాగానే, వీటిని నిర్ణీత నౌకాశ్రయం నుంచి మరో సురక్షితమైన చోటుకు తరలించింది. అంటే భారత్​ దెబ్బకు పాక్ నేవీ తోకముడిచింది.

ఆపరేషన్ పైథాన్​
1971 యుద్ధ సమయంలో భారత్​ దళాలు 'ఆపరేషన్ పైథాన్'​ చేపట్టి పాకిస్థాన్​లోని కరాచీ రేవులో విధ్వంసం సృష్టించాయి. నాడు పాక్​కు చెందిన ఒక ఫ్లీట్‌ ట్యాంకర్‌, చమురు డిపోలు పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యాయి. కొన్ని వాణిజ్య నౌకలు కూడా సముద్రంలో మునిగిపోయాయి.

మాటలు ఎక్కువ- విషయం తక్కువ
ఇటీవల పాక్ ఆర్మీచీఫ్‌ అసిం మునీర్‌ తాను యద్ధంలో వీర మరణానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తానంటూ ప్రగల్భాలు పలికారు. దీనితో ఆయన వ్యాఖ్యలు నెట్టింట ట్రోలింగ్‌కు దారితీశాయి. ఓ జర్నలిస్టుకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో మునీర్​ మాట్లాడుతూ, అల్లా తనను పాక్​ రక్షణ కోసమే తయారుచేశాడని, అంతకుమించి తనకు కావాల్సింది ఏమీ లేదని అన్నారు. తాను ఒక సైనికుడినని, వీరమరణమే తన ఆకాంక్ష అని మునీర్ చెప్పారు. అయితే మే 10వ తేదీన నూర్‌ఖాన్‌ ఎయిర్‌బేస్‌పై భారత్‌ దళాలు దాడి చేసినప్పుడు, మునీర్‌ ప్రాణభయంతో ఓ రహస్య బంకర్‌లో కొన్ని గంటలపాటు దాక్కున్నాడు. దీనితో మునీర్​ ప్రగల్భాలను నెటిజన్లు ట్రోలింగ్‌ చేస్తున్నారు.

పహల్గాంలో పాకిస్థాన్​​ ఉగ్రవాదులు హిందూ పురుషులే లక్ష్యంగా చేసిన దాడిలో 26 మంది మృతిచెందారు. దీంతో ఆపరేషన్ సిందూర్ చేపట్టిన భారత్, పాక్​తో పాటు పీఓకేల్లోని ఉగ్రస్థావరాలపై దాడి చేసి వాటిని నేలమట్టం చేసింది. అనంతరం భారత్, పాక్ మధ్య ఘర్షణలు చెలరేగాయి. చివరికి భారత్​ దెబ్బకు పాక్ తోక ముడిచి, సంధికి వచ్చింది. కానీ సిగ్గులేకుండా యుద్ధంలో తామే గెలిచామంటూ ప్రపంచం ముందు ప్రగల్భాలు పలుకుతూ అబాసుపాలు అవుతోంది.

న్యూయార్క్​లో బిగ్గెస్ట్ 'ఇండియా డే' పరేడ్- గ్రాండ్ మార్షల్స్​గా విజయ్, రష్మిక

ఓట్ల చోరీ ఇష్యూ- సీఈసీ జ్ఞానేశ్‌కుమార్‌పై విపక్షాల అభిశంసన తీర్మానం?

For All Latest Updates

TAGGED:

OP SINDOOR EFFECT ON PAKISTAN NAVYPAK NAVY BACKSEAT SATELLITE IMAGEOPERATION SINDOOR ON PAK NAVYPAKISTAN NAVY TOOK A BACKSEAT NEWS

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఊదలతో "మసాలా కిచిడీ" - బ్రేక్​ఫాస్ట్​, డిన్నర్​కు పర్ఫెక్ట్​ - టేస్ట్​ సూపర్​!

రోజుకు రూ.1.50తో రూ.10 లక్షల ఇన్సూరెన్స్​ - తపాలా శాఖ ప్రమాద బీమా పాలసీలు

ఆధార్​ మాదిరిగా భూములకు 'భూధార్' - ప్రతి కమతానికీ ప్రత్యేక సంఖ్య​

రెండో రోజు కలెక్షన్స్– 'కూలీ' కంటే రూ.3కోట్లు ఎక్కువ వసూలు చేసిన 'వార్ 2'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.