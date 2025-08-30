Appeals Court On Trump Tariffs : వాణిజ్య సంకాల విషయంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్నకు గట్టి ఎదురుదెబ్బ తలిగిలింది. ట్రంప్ విధించిన సుంకాలు చట్ట విరుద్ధం అని అమెరికా ఫెడరల్ అప్పీల్ కోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది. ట్రంప్ తన ఎమర్జెన్సీ అధికారాలను అతిక్రమించి భారీగా టారిఫ్లు విధించారని పేర్కొంది. అయితే పెంచిన టారిఫ్లను అక్టోబర్ వరకు కొనసాగించడానికి అనుమతించింది.
ట్రంప్ టారిఫ్లపై ఫెడరల్ అప్పీల్ కోర్టు 7-4 తేడాతో తీర్పు వెలువరించింది. సుంకాల పెంపు పలు దేశాలను ప్రభావితం చేసిందని వ్యాఖ్యానించింది. అయితే తమ తీర్పును సుప్రీం కోర్టులో సవాలు చేసేందుకు కోర్టు అనుమతించింది.
కోర్టు తీర్పుపై ట్రంప్ విమర్శ
అప్పీల్ కోర్టు నిర్ణయంపై ట్రంప్ విమర్శలు గుప్పిస్తూ, తన సోషల్ మీడియా ట్రూత్లో ఓ పోస్టు పెట్టారు. సుంకాల విషయంపై సుప్రీంకోర్టులో పోరాడతామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
"అమెరికా వివిధ దేశాలపై విధించిన టారిఫ్లు ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్నాయి. వాణిజ్య భాగస్వాములపై విధించిన టారిఫ్లను తొలగించాలని పక్షపాత అప్పీల్ కోర్టు తీర్పు చెప్పింది. అయితే ఈ ప్రక్రియలో చివరకు యూఎస్ కచ్చితంగా విజయం సాధిస్తుంది. ఒకవేళ ఈ సుంకాలను తొలగిస్తే అమెరికా చరిత్రలోనే ఒక పెద్ద విపత్తు అవుతుంది. అమెరికా కచ్చితంగా మరింత బలపడాలి. కానీ అప్పీల్ కోర్టు నిర్ణయం దేశాన్ని ఆర్థికంగా బలహీనపరుస్తుంది. వాణిజ్య లోటును పూడ్చడానికి, విదేశీ వాణిజ్య అడ్డంకులను తొలగించడానికి సుంకాలు విధించడమే అత్యుత్తమ మార్గం. మన రైతులను, తయారీదారులను అణగదొక్కేందుకు కొన్ని దేశాలు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. అవి మన మిత్ర దేశాలైనా, శత్రుదేశాలైనా అనైతికంగా విధించే సుంకాలు, అపారమైన వాణిజ్య లోటు, వాణిజ్య అడ్డంకులను యూఎస్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సహించదు. ఒక వేళ సుంకాలు ఎత్తివేస్తే, అది అమెరికాను నాశనం చేస్తుంది. మన కార్మికులకు ఆదుకునేందుకు ఇదొక్కటే సరైన మార్గం అని అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. గొప్ప ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తున్న మన దేశీయ కంపెనీలకు మద్దతుగా నిలబడాలి. సుప్రీంకోర్టు సహాయంతో సుంకాలను మన దేశ ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించి, అమెరికాను మరింత బలమైన, ధనిక, శక్తివంతమైన దేశంగా మారుస్తాను"
- డొనాల్డ్ ట్రంప్, అమెరికా అధ్యక్షుడు
భారత్పై అక్కసు
డొనాల్డ్ ట్రంప్ రెండోసారి అమెరికా అధ్యక్షుడు అయ్యాక, అంతర్జాతీయ అత్యవసర ఆర్థిక అధికారాల చట్టం (IEEPA)ను అమలులోకి తెచ్చారు. దీనిని ఉపయోగించి అమెరికా వాణిజ్య భాగస్వాములపై భారీగా టారిఫ్లు విధించారు. బేస్లైన్గా 10% సుంకాలు విధించారు. ముఖ్యంగా భారత్, చైనాలను ఆయన టార్గెట్ చేశారు. చివరకు చైనాను ఏమీ చేయలేక భారత్పై పడ్డారు. రష్యా నుంచి భారత్, చైనాలు చమురు కొనుగోలు చేస్తుండడంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లు ఆపేయమని భారత్పై ఒత్తిడి తెచ్చారు. అందులో భాగం మొదట 25 శాతం సుంకాలు విధించారు. అవి ఆగస్టు 7 నుంచి అమల్లోకి వచ్చాయి. అదే రోజున మరో 70 దేశాలపై ట్రంప్ విధించిన టారిఫ్లు అమల్లోకి వచ్చాయి.
ట్రంప్ బెదిరింపులకు భారత్ లొంగకపోవడంతో, పెనాల్టీగా మరో 25 శాతం సుంకాలు విధిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. భారత్పై సుంకాల భారం ఏకంగా 50 శాతానికి పెరిగింది. అయితే వీటి అమలుకు 21 రోజుల సమయం ఇచ్చారు. ఈ లోపు రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లు ఆపేయాలని ట్రంప్ హెచ్చరించారు. కానీ భారత్ అందుకు ఏమాత్రం అంగీకరించలేదు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మాట్లాడుతూ, "మాపై ఒత్తిడి పెరగవచ్చు. మేము దానిని భరిస్తాం. కానీ రైతులు, పశువుల పెంపకందారులు, చిన్న తరహా పరిశ్రమల ప్రయోజనాల విషయంలో రాజీపడను" అని నొక్కి చెప్పారు. దీనితో 50 శాతం సుంకాలు ఈ రోజు (ఆగస్టు 27) నుంచి అమల్లోకి వచ్చాయి.
