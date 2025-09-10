నేపాల్ తాత్కాలిక ప్రభుత్వాధినేతగా మాజీ సీజేఐ!- ఆమె వైపే 'జెన్ జీ' మొగ్గు!
రాజకీయ సంక్షోభంలో మధ్యంతర ప్రభుత్వానికి సుశీలా కార్కీ పేరు ముందుకు
Published : September 10, 2025 at 7:30 PM IST
Nepal Interim Government : నేపాల్లో తిరిగి సాధారణ పరిస్థితులు నెలకొనేందుకు సైన్యానికి సాయం అందిస్తున్న జెన్-జెడ్ యువత తాత్కాలిక పాలనా పగ్గాలు చేపట్టడంపై దృష్టి సారించారు. ఈ క్రమంలోనే తాత్కాలిక సారథిని ఎన్నుకునేందుకు జెన్ జెడ్ ముమ్ముర చర్చలు జరుపుతోంది. ఈ క్రమంలో మాజీ చీఫ్ జస్టిస్ సుశీలా కర్కీ వైపు యువత మొగ్గు చూపుతున్నట్లుగా సమాచారం. అంతేకాకుండా తాత్కాలిక సారథిగా బాధ్యతలు స్వీకరించేందుకు ఆమె కూడా సిద్ధంగా ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది.
జెన్-జెడ్ ఉద్యమానికి నేతృత్వం వహిస్తున్న ముగ్గురు ప్రధాన నాయకులు వర్చువల్గా సమావేశమై తదుపరి అజెండాపై చర్చించారు. ఆ ముగ్గురు తమ ఫొటోలు కాకుండా ఆనిమే అవతార్లను డీపీలుగా పెట్టిన స్క్రీన్షాట్లు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఈ సందర్భంగా వారు బలేన్షా లేదా నేపాల్ సుప్రీంకోర్టు మాజీ ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సుశీల కర్కీల్లో ఒకరిని ఆపద్ధర్మ ప్రభుత్వాధినేతగా నియమించటంపై చర్చించారు. 15మంది జెన్-జెడ్ ప్రతినిధులను ఆమె దగ్గరకు పంపాలనే యోచనలో ఉన్నారు. ఇందులో రాజకీయ పార్టీలకు భాగస్వామ్యం కల్పించరాదని భావిస్తున్నారు. సామాజిక కార్యకర్త అయిన కర్కీకి ఏ రాజకీయ పార్టీతో సంబంధం లేదు. సైన్యంతో చర్చలు జరిపే సామర్థ్యం ఉండే నేతను జెన్-జెడ్ ఉద్యమ సారథిగా ఎన్నుకోవాలని, ఉద్యమంలో బలైనవారి కుటుంబాలకు పరిహారం అందేలా తదుపరి కార్యాచరణ ఉండాలని సమావేశంలో నిర్ణయించారు.
అవినీతికి వ్యతిరేకంగా నేపాల్లో కొనసాగుతున్న ఉద్యమం హింసాత్మక ఘటనలకు దారితీయడంతో ప్రధాని కేపీ శర్మ సహా పలువురు మంత్రులు తమ పదవులకు రాజీనామా చేశారు. దీంతో కొత్త సారథిని ఎన్నుకునేందుకు జనరేషన్-జెడ్ ఉద్యమకారులు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. దాదాపు 5వేల మంది బుధవారం వర్చువల్గా సమావేశమై మంతనాలు జరిపారు. కాఠ్మాండూ మేయర్ బాలెన్ షాను తొలుత పరిగణనలోకి తీసుకున్నప్పటికీ ఆయన నుంచి స్పందన రాలేదని తెలిసింది.
దీంతో మాజీ చీఫ్ జస్టిస్ సుశీలా కర్కీ వైపు జెన్-జెడ్ ప్రతినిధులు మొగ్గుచూపినట్లు నేపాల్ మీడియా పేర్కొంది. ఒక వేళ బాధ్యతలు స్వీకరించేందుకు కర్కీ సిద్ధమైతే, తొలుత ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ అశోక్ రాజ్ సిగ్దెల్తో భేటీ కావాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత అధ్యక్షుడు రామ్చంద్ర పౌడెల్ ఆమోదం పొందాల్సి ఉంటుందని అక్కడి రాజకీయ విశ్లేషకులు అంటున్నారు.
ఇదిలా ఉండగా, నేపాల్లో గత రెండు రోజులుగా కొనసాగుతున్న ఆందోళనల్లో ఇప్పటి వరకు ముగ్గురు పోలీసులు సహా 25 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు అధికారులు తెలిపారు. మరో 633 మంది గాయాలపాలైనట్లు పేర్కొన్నారు. ఇక ఈ ఆందోళనల్లో గాయపడిన నేపాలీ కాంగ్రెస్ చీఫ్, మాజీ ప్రధాని షేర్ బహదూర్ దేవ్బా, ఆయన భార్య, విదేశాంగ మంత్రి అర్జు రాణా దేవ్బాలు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ప్రస్తుతం వీరు కోలుకుంటున్నట్లు తెలిసింది. నేపాల్లో ఆందోళనలు అదుపులోకి రాకపోవడంతో సైన్యం నిరవధిక కర్ఫ్యూ విధించారు.