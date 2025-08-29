American Economist On Trump Tariffs : అమెరికా ఆర్థిక వేత్తల నుంచే డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రభుత్వం విమర్శలను ఎదుర్కొంటోంది. భారత్కు అమెరికా నీతులు చెబుతుండటం అనేది ఏనుగును ఎలుక పిడికిలితో గుద్దినట్టుగా ఉందని అమెరికా ఆర్థికవేత్త రిచర్డ్ ఉల్ఫ్ అభివర్ణించారు. భూమిపై అతిపెద్ద దేశం భారతే అన్న విషయాన్ని అమెరికా ప్రభుత్వం గుర్తించాలన్నారు. ప్రపంచంలోనే అత్యంత కర్కశమైన వ్యక్తిలా భారత్తో అమెరికా ప్రవర్తిస్తోందని, తద్వారా తన పాదాలపై తానే గాయాలు చేసుకుంటోందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. భారత్ అనే చాలా భిన్నమైన ప్రత్యర్ధితో ట్రంప్ తలపడుతున్నారని రిచర్డ్ ఉల్ఫ్ వ్యాఖ్యానించారు. అమెరికా ఒత్తిడి చేస్తున్నా, రష్యా చమురును కొనడాన్ని ఆపలేమని భారత్ తేల్చి చెప్పడం అనేది ప్రపంచ దేశాల శక్తుల్లో వచ్చిన మార్పుకు అద్దం పడుతోందన్నారు. రష్యా టుడేకు శుక్రవారం ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆయన ఈ కామెంట్స్ చేశారు.
ఇతర మార్కెట్లను భారత్ వెతుక్కుంటుంది
అమెరికా తలుపులను మూసేస్తే, వస్తు,సేవలను విక్రయించుకునేందుకు ఇతర దేశాల మార్కెట్లను భారత్ వెతుక్కుంటుందని రిచర్డ్ ఉల్ఫ్ తెలిపారు. చమురును అమ్ముకునేందుకు ఇతరత్రా మార్కెట్లను రష్యా ఎలాగైతే సిద్ధం చేసుకుందో, భారత్ కూడా అలాగే ఇతరత్రా మార్కెట్లను రెడీ చేసుకోగలదన్నారు. ఈ పరిణామాల ఫలితంగా బ్రిక్స్ కూటమి దేశాల మధ్య పరస్పర వాణిజ్య బంధం బలోపేతం అవుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రపంచ జీడీపీలో బ్రిక్స్ కూటమిలోని చైనా, భారత్, రష్యా, బ్రెజిల్, ఇండోనేషియా వంటి దేశాల వాటా 35 శాతం దాకా ఉందని, జీ7 దేశాల జీడీపీ వాటా 28 శాతమేని రిచర్డ్ ఉల్ఫ్ గుర్తుచేశారు. ట్రంప్ నిర్ణయాలను చూస్తుంటే, బ్రిక్స్ను మరింత పెద్దగా, విజయవంతంగా చేయాలనే ప్లాన్లో ఉన్నట్లుగా కనిపిస్తోందన్నారు.
బ్రిక్స్ను పెద్దగా చేయాలనే ప్లాన్లో ట్రంప్
"ట్రంప్ సర్కారు ఈవిధమైన చేష్టల వల్ల పశ్చిమ దేశాలకు ప్రత్యామ్నాయం బ్రిక్స్ కూటమే అనే వాదనకు బలం లభిస్తోంది. ప్రపంచంలో 4.5 శాతం జనాభానే కలిగిన ఒక దేశం (అమెరికా), మిగతా 95 శాతం జనాభాకు ఎలా జీవించాలి ? ఏం చేయాలి ? ఎక్కడికి వెళ్లాలి ? అనేది చెప్పాలని భావించడం సరికాదు. ఇలాంటి ఆలోచనలు దీర్ఘకాలంలో చెల్లవు. ఈవిధమైన నిర్ణయాల పర్యవసానాలను అమెరికా ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. సోవియట్ యూనియన్ కాలం నుంచే అమెరికాతో భారత్ బలమైన సంబంధాలను కలిగి ఉందనే విషయాన్ని ట్రంప్ మర్చిపోతున్నారు. ఈ చారిత్రక ఘట్టాలను మనం కళ్లారా చూస్తున్నాం" అని రిచర్డ్ ఉల్ఫ్ వ్యాఖ్యానించారు.
విదేశీ అప్పులపై అమెరికా ఎంతకాలం నిలువగలదు?
"ప్రస్తుతం భారత్, చైనా, బ్రెజిల్ వంటి దేశాల్లో వస్తు,సేవలను చౌకగా తయారు చేస్తున్న కంపెనీలు అమెరికాకు షిఫ్ట్ అయ్యే అవకాశమే లేదు. ఆ దిశగా ట్రంప్ చేస్తున్న ప్రయత్నాలు ఫలించకపోవచ్చు. ట్రంప్ సర్కారు అమెరికాలో కొత్త ఉద్యోగాలను కల్పించలేకపోతోంది. అమెరికా ప్రభుత్వం సుంకాల బాదుడు వల్ల అమెరికన్ ఎగుమతిదారులూ రిస్క్ను ఎదుర్కొంటున్నారు. వాళ్లు విదేశీ మార్కెట్లను కోల్పోయే ముప్పు ఉంది. ఇప్పటికే అమెరికాకు 36 ట్రిలియన్ డాలర్ల దాకా అప్పులు ఉన్నాయి. ఇదొక బలహీన అంశం. అమెరికా ట్రెజరీలలో తమ వాటాలను చైనా లాంటి దేశాలు క్రమంగా తగ్గిస్తున్నాయి. దీంతో విదేశీ అప్పులపై అమెరికా ఇంకా ఎంతకాలం నిలువగలదనే పెద్ద ప్రశ్న ఉదయిస్తోంది. ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే అమెరికా అప్పులపై వడ్డీల భారం బాగా పెరిగిపోతుంది.తద్వారా ప్రపంచ పటంలో అమెరికా స్థానం బలహీనపడుతుంది" అని రిచర్డ్ ఉల్ఫ్ విశ్లేషించారు.