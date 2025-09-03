India US Relations : భారత్పై ఎడాపెడా సుంకాలను విధించినందుకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్వదేశంలో తీవ్ర విమర్శలను ఎదుర్కొంటున్నారు. ట్రంప్ సుంకాలను తప్పుపడుతున్న అమెరికన్ ప్రముఖులు, ఆర్థికవేత్తల జాబితాలో ఇప్పుడు న్యూయార్క్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ ఎడ్వర్డ్ ప్రైస్ చేరారు. భారత్పై విధించిన సుంకాలను వెంటనే సున్నాగా మార్చాలని అమెరికా ప్రభుత్వాన్ని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. విచక్షణారహితంగా సుంకాలను విధించినందుకు భారత్కు క్షమాపణలు చెప్పాలని ట్రంప్కు ఎడ్వర్డ్ ప్రైస్ హితవు పలికారు. తాజాగా భారత వార్తాసంస్థ ANIకు ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో ఈమేరకు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. 21వ శతాబ్దానికి కొత్త రూపును ఇవ్వడంలో భారత్ నిర్ణయాత్మక పాత్ర పోషించనుందని, అందుకే భారత్తో సంబంధాల బలోపేతానికి అమెరికా అత్యధిక ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని ఎడ్వర్డ్ ప్రైస్ సూచించారు. భారత్పై సుంకాలను విధించాలనే డొనాల్డ్ ట్రంప్ నిర్ణయం తనను సంభ్రమాశ్చర్యానికి గురి చేసిందన్నారు. అమెరికా-భారత్ భాగస్వామ్యం అనేది చైనా-రష్యా మధ్య భవిష్యత్తులో ఏం జరుగుతుందనేది డిసైడ్ చేస్తుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
'భారత్కు అమెరికా సర్కారు క్షమాపణలు చెప్పాలి'
"21వ శతాబ్దంలో మరింత శక్తివంతమైన దేశంగా భారత్ ఎదగబోతోంది. అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ ఇప్పటికే చైనాతో ఘర్షణలో ఉన్నారు. ఇంకోవైపు రష్యాతో యుద్ధంలో ఉన్నారు. ఇటువంటి టైంలో భారత్పై 50 శాతం సుంకాలను విధించాలని ట్రంప్ తీసుకున్న నిర్ణయం నిజంగా షాకింగ్ అంశం. భారత్పై విధించిన 50 శాతం అదనపు సుంకాన్ని తీసేయాల్సిందే. కనీసం దాన్ని వీలైనంత మేరకు తగ్గించాలి. అవసరమైతే 0కు తగ్గించాలి. భారత్కు అమెరికా సర్కారు క్షమాపణలు చెప్పాలి" అని న్యూయార్క్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ ఎడ్వర్డ్ ప్రైస్ వ్యాఖ్యానించారు.
'భారత ప్రధాని మోదీ స్మార్ట్గా స్పందించారు'
"అమెరికా సుంకాలపై భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ చాలా స్మార్ట్గా స్పందించారు. రష్యా-చైనా కూటమిలోకి పూర్తిగా చేరకుండా, భారత్కు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు ఉన్నాయని నా లాంటి అమెరికన్లకు సందేశాన్ని పంపేందుకు మోదీ ప్రయత్నిస్తుండటం చాలా మంచి విషయం. చైనా నిర్వహించిన మిలిటరీ పరేడ్కు మోదీ హాజరుకాకపోవడం సానుకూల అంశం. చైనా, రష్యాల ప్రభావంలోకి భారత్ ఎన్నడూ వచ్చే అవకాశమే లేదు. ఎందుకంటే స్వతంత్రంగా ఆలోచించే సార్వభౌమత్వాన్ని భారత్ కలిగి ఉంది. భారత్ తన మార్గాన్ని తానే నిర్ణయించుకుంటుంది. ఏదైనా ఒకే మార్గానికి తనను తాను పరిమితం చేసుకోదు" అని ప్రొఫెసర్ ఎడ్వర్డ్ ప్రైస్ విశ్లేషించారు.
'భారత్పై చైనా, రష్యా ప్రభావమే లేదు'
"ప్రస్తుతం రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ నడుపుతున్నవన్నీ స్వప్రయోజనాల వ్యవహారాలే. మునుపటి సోవియట్ యూనియన్ సామ్రాజ్యాన్ని తిరిగి నిర్మించేందుకు పుతిన్ యత్నిస్తున్నారు. భారత్పై రష్యా ప్రభావమేం లేదు. ప్రస్తుతానికి చైనా ప్రభావంలోనే రష్యా ఉన్నట్టు కనిపిస్తోంది. అంతర్జాతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థపై పట్టును సాధించేందుకు చైనా చేస్తున్న ప్రయత్నాల ప్రభావంతో రష్యా పావులు కదుపుతోంది. అయితే చైనా ప్రభావమేదీ భారత్పై అస్సలు కనిపించడం లేదు. చరిత్రను చూసినా మనకు ఈ విషయమే అర్థమవుతుంది" అని ప్రొఫెసర్ ఎడ్వర్డ్ ప్రైస్ పేర్కొన్నారు.
అమెరికా ప్రయోజనాలను ఫణంగా పెడతారా?
"పాకిస్థాన్లోని తన కుటుంబ వ్యాపార ప్రయోజనాల కోసమే భారత్తో అమెరికా సంబంధాలను ట్రంప్ బలహీనపరుస్తున్నారంటూ మాజీ జాతీయ భద్రతా సలహాదారు జేక్ సలీవన్ చేసిన ఆరోపణలు నిజమేనని అనిపిస్తున్నాయి. స్వప్రయోజనాల కోసం దేశ ప్రయోజనాలను ట్రంప్ ఫణంగా పెట్టడం సరికాదు. దేశ అధ్యక్షులుగా ఉన్నవాళ్లు ఇలా చేయకూడదు. అంత పెద్ద పదవిలో ఉండే వారికి సంబంధించిన ఆర్థిక ప్రయోజనాలు ఏమిటనేవి మాలాంటి వాళ్లు తెలుసుకోవడం కూడా కష్టతరంగా ఉంటుంది" అని ప్రొఫెసర్ ఎడ్వర్డ్ ప్రైస్ అభిప్రాయపడ్డారు.
'ట్రంప్ ఈగో కోసమే ఇదంతా'
భారత్తో అమెరికా సంబంధాలను దెబ్బతీసేలా ట్రంప్ తీసుకుంటున్న ఏకపక్ష నిర్ణయాలను ఓ ప్రముఖ అమెరికా చట్టసభ సభ్యుడితో పాటు ఇద్దరు మాజీ అమెరికా ఉన్నతాధికారులు ఖండించారు. కేవలం ట్రంప్ అహంకార భావం కారణంగా భారత్తో అమెరికా సంబంధాలు దెబ్బతినడానికి వీల్లేదన్నారు. వారు ఏమన్నారో చూద్దాం.
ఈగో కోసమే భారత్పై సుంకాలు : రో ఖన్నా, అమెరికన్ కాంగ్రెస్ సభ్యుడు
"భారత్- అమెరికా సంబంధాలను ట్రంప్ ధ్వంసం చేస్తున్నారు. ఇది చాలా ఆందోళనకర అంశం. ట్రంప్ సుంకాల బాదుడు వల్ల చైనా, రష్యాల వైపుగా భారత్ కదులుతోంది. రష్యా నుంచి చైనా కూడా చమురును కొంటోంది. అయితే చైనా కంటే భారత్పైనే ఎక్కువగా సుంకాలను వేయడమేంటి? ఇటీవలే పాకిస్థాన్తో జరిగిన సైనిక ఘర్షణ తమ అంతర్గత వ్యవహారమని భారత్ అంటోంది. ఆ సైనిక ఘర్షణకు సంబంధించిన క్రెడిట్ను ట్రంప్ ఇచ్చేందుకు భారత్ నో చెప్పింది. పాకిస్థాన్ మాత్రం ట్రంప్ పేరును ఏకంగా నోబెల్ శాంతి బహుమతికి నామినేట్ చేసింది. భారత్ క్రెడిట్ ఇవ్వకపోవడం వల్లే ట్రంప్ ఈగో దెబ్బతింది. అందుకే భారత్పై సుంకాలు విధించారు. ట్రంప్ తన అహంకారం కోసం అమెరికా- భారత్ వ్యూహాత్మక సంబంధాలను దెబ్బతీస్తుంటే చూస్తూ ఊరుకోలేం. ఎన్నికల్లో ట్రంప్కు ఓటు వేసి గెలిపించిన ఇండో అమెరికన్లంతా ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్లారు?" అని భారత సంతతికి చెందిన అమెరికన్ కాంగ్రెస్ సభ్యుడు రో ఖన్నా వ్యాఖ్యానించారు.
కుటుంబ ప్రయోజనాల కోసమే భారత్పై సుంకాలు : జేక్ సలీవన్, మాజీ ఎన్ఎస్ఏ
"భారత్కు చేరువ అయ్యేందుకు అమెరికా చాలా దశాబ్దాలు శ్రమించింది. సుదీర్ఘ శ్రమ తర్వాత ఏర్పడిన భారత్ - అమెరికా బంధాన్ని ట్రంప్ విచ్ఛిన్నం చేయడం సరికాదు. టెక్నాలజీ, వాణిజ్యం, నిపుణులైన మానవ వనరులు వంటి విభిన్న అంశాల్లో అమెరికాకు భారత్ సహకారం అవసరం. అయితే ట్రంప్ సర్కారు ఇవన్నీ పట్టించుకోకపోవడం శోచనీయం. పాకిస్థాన్లోని తన కుటుంబీకుల వ్యాపార ప్రయోజనాల కోసమే ట్రంప్ భారత్పై ఏకపక్షంగా సుంకాలు విధించారు. చైనా నుంచి పొంచి ఉన్న ముప్పును ఎదుర్కోవాలంటే అమెరికాకు భారత్ సహకారం కావాల్సిందే. భారత్కు దూరమైతే, ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలాదేశాల్లో ప్రతికూల పరిణామాలను అమెరికా ఎదుర్కోవాల్సి రావచ్చు" అని అమెరికా మాజీ జాతీయ భద్రతా సలహాదారు(ఎన్ఎస్ఏ) జేక్ సలీవన్ హెచ్చరించారు.
అమెరికా దశాబ్దాల శ్రమను మట్టిపాలు చేశారు : జాన్ బోల్టన్, మాజీ ఎన్ఎస్ఏ
"భారత్తో బంధాన్ని బలోపేతం చేసుకునేందుకు అమెరికా దశాబ్దాల తరబడి చేసిన శ్రమను ట్రంప్ మట్టిపాలు చేస్తున్నారు. సోవియట్ యూనియన్ ప్రభావం నుంచి భారత్ను బయటికి తేవడానికి ఎంతో టైం పట్టింది. చైనా నుంచి పొంచి ఉన్న ముప్పు గురించి భారత్కు అర్థమయ్యేలా చేసేందుకు అమెరికా చాలా ప్రయత్నాలు చేయాల్సి వచ్చింది. ఆనాడు జరిగిన ప్రయత్నాల వల్లే అమెరికా, జపాన్, ఆస్ట్రేలియాలతో కూడిన క్వాడ్ కూటమిలో భారత్ చేరింది. ట్రంప్ ఏకపక్ష నిర్ణయాల వల్లే భారత్ మళ్లీ రష్యా వైపు చూస్తోంది. చైనాకు సన్నిహితం కావాలని ఆలోచిస్తోంది. అమెరికా ప్రభుత్వం తలచుకుంటే ఇప్పటికైనా ఈ పరిస్థితిని గాడిన పెట్టొచ్చు. కానీ ట్రంప్ సర్కారు అలా చేసే అవకాశాలు దరిదాపుల్లోనూ కనిపించడం లేదు" అని ట్రంప్ తొలిసారి అమెరికా అధ్యక్షుడిగా ఉన్నప్పుడు జాతీయ భద్రతా సలహాదారు(ఎన్ఎస్ఏ)గా వ్యవహరించిన జాన్ బోల్టన్ అభిప్రాయపడ్డారు.