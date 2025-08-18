ETV Bharat / international

'భారత్​, పాకిస్థాన్​పై కన్నేసిన అమెరికా- శాంతి ఒప్పందం కొనసాగించడం కష్టం' - US ON INDIA AND PAKISTAN

భారత్, పాకిస్థాన్​పై ప్రతిరోజూ ఓ కన్నేసి ఉంచుతున్నామన్న అమెరికా- విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో కీలక వ్యాఖ్యలు

Published : August 18, 2025 at 11:41 AM IST

US On India And Pakistan : భారత్, పాకిస్థాన్ మధ్య నెలకొన్న పరిస్థితులను తాము ప్రతిరోజూ నిశితంగా గమనిస్తున్నామని అమెరికా విదేశాంగ కార్యదర్శి మార్కో రూబియో వ్యాఖ్యానించారు. భారత్, పాక్ మధ్య అణు యుద్ధం జరగకుండా నివారించడంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక పాత్ర పోషించారని పునరుద్ఘాటించారు. కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాలు చాలా సున్నితమైనవని, వాటిని కొనసాగించడం చాలా కష్టమని అభిప్రాయపడ్డారు. ఓ న్యూస్ ఛానెల్​కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో భారత్, పాక్ గురించి మార్కో రూబియో కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

"కాల్పుల విరమణను కొనసాగించడం చాలా కష్టం. అందుకే భారత్, పాకిస్తాన్ మధ్య ఏమి జరుగుతుందో అమెరికా ప్రతిరోజూ గమనిస్తోంది. రష్యా-ఉక్రెయిన్ మధ్య శాంతి ఒప్పందం విజయవంతం కాకపోవడానికి కారణం కాల్పులు ఆపేందుకు రష్యా అంగీకరించకపోవడమే. యుద్ధ విరమణకు ఏకైక మార్గం ఇరుదేశాలు కాల్పుల విరమణను అంగీకరించాలి. కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాలు చాలా త్వరగా ఉల్లంఘనకు గురవుతాయి. మూడున్నరేళ్ల యుద్దం తర్వాత రష్యా- ఉక్రెయిన్ మధ్య శాశ్వత కాల్పుల విరమణ జరగాలని కోరుకుంటున్నాం. అక్కడ శాంతి ఒప్పందం జరగాలి" అని మార్క్ రూబియో పేర్కొన్నారు.

'యూఎస్ వాసులు అదృష్టవంతులు'
"అమెరికా ప్రజలు చాలా అదృష్టవంతులు. శాంతిని తన పరిపాలనలో మొదటి ప్రాధాన్యతగా చేసుకున్న అధ్యక్షుడి పాలనలో ఉన్నారు. కంబోడియా- థాయిలాండ్‌, భారత్-పాక్, రువాండా- డీఆర్​సీ మధ్య శాంతి ఒప్పందాలను ట్రంప్ కుదిర్చారు. ప్రపంచంలో శాంతిని తీసుకురావడానికి మనకు లభించే ఏవైనా అవకాశాలను మేము కొనసాగిస్తాం" అని రూబియో స్పష్టం చేశారు.

ట్రంప్ ఏమన్నారంటే?
మే 10న వాషింగ్టన్ మధ్యవర్తిత్వంలో భారత్- పాకిస్థాన్ మధ్య పూర్తిస్థాయి కాల్పుల విరమణ కుదిరిందని ట్రంప్ ప్రకటించారు. అప్పటి నుంచి ఇరుదేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలను పరిష్కరించడానికి తాను సహాయం చేశానని, వ్యాపారాన్ని సాకుగా చూపి శాంతిని నెలకొల్పానని ట్రంప్ పదేపదే చెబుతున్నారు. ఇప్పటివరకు పలు వేదికలపై దాదాపు 40సార్లు ట్రంప్ ఇదే విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. ఇదే విషయంపై భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సైతం పార్లమెంట్ లో వివరణ ఇచ్చారు. ఆపరేషన్ సిందూర్ ఆపమని ఏ దేశ నాయకుడూ భారత్‌ ను కోరలేదని స్పష్టం చేశారు. అలాగే పాక్​తో కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడంలో మూడో పక్షం జోక్యం లేదని విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్ సైతం స్పష్టంగా చెప్పారు. ట్రంప్ చెప్పినట్లుగా సైనిక చర్యను నిలిపివేయడం కూడా వాణిజ్యానికి సంబంధించినది కాదని వెల్లడించారు.

అయినప్పటికీ శుక్రవారం అలస్కాలో రష్యా అధినేత వ్లాదిమిన్ పుతిన్​తో శిఖరాగ్ర సమావేశం రోజున కూడా భారత్- పాక్ యుద్ధం గురించి ట్రంప్ మాట్లాడారు. ఇరుదేశాల మధ్య యుద్ధాన్ని తానే ఆపినట్లు గంటల వ్యవధిలోనే అనేకసార్లు పునరావృతం చేశారు."భారత్, పాక్​ను ఒకసారి చూడండి. ఇరుదేశాల పరస్పరం విమానాలను కూల్చుకున్నాయి. అణు యుద్ధానికి దిగబోయాయి. నేను వెంటనే ఇరుదేశాల మధ్య కాల్పుల విరమణను కుదిర్చాను. యుద్ధాలు చాలా చెడ్డవి. వాటిని ఆపగల సామర్థ్యం నాకు ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. ప్రజలను ఏకతాటిపైకి తీసుకురావడానికి నేను యునైటెడ్ స్టేట్స్ శక్తిని ఉపయోగిస్తాను" అని ట్రంప్ తెలిపారు.

అసలేం జరిగిందంటే?
పాకిస్థాన్ సైన్యం విజ్ఞప్తి మేరకు ఆ దేశంతో కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకున్నామని భారత్ మొదటి నుంచి చెబుతోంది. కానీ, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ గత కొంతకాలంగా భారత్-పాక్ మధ్య యుద్ధాన్ని ఆపింది తానేనని పదేపదే అంటున్నారు. ఆశ్చర్యకరంగా, పాకిస్థాన్ కూడా ట్రంప్ వాదనకు మద్దతు పలికింది. అమెరికా స్వరం అందుకుంటూ భారత్ తో కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం క్రెడిట్​ను ట్రంప్​నకు ఇస్తోంది. ఆ తర్వాత పాక్ ఆర్మీ చీఫ్ అసిమ్ మునీర్ రెండుసార్లు అమెరికాలో పర్యటించారు. అలాగే వాషింగ్టన్ ఇస్లామాబాద్​తో చమురు ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకుంది.

