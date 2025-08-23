ETV Bharat / international

'మోదీ, ట్రంప్ మధ్య పోరు దురదృష్టకరం- భారత్​ను దూరం చేసుకోవడం ఆందోళనకరం' - US DIPLOMAT ON INDIA AMERICA

భారత్, అమెరికా సంబంధాలపై కీలక వ్యాఖ్యలు- ఇండియాను దూరం చేసుకోవడం ఆందోళన కలిగించే విషయన్న యూఎస్ మాజీ విదేశాంగ మంత్రి

US Diplomat On India America Relations
US Diplomat On India America Relations (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 23, 2025 at 3:01 PM IST

US Diplomat On India America Relations : భారత్ లాంటి మిత్రదేశాలను అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ దూరం చేసుకోవడంపై యూఎస్ మాజీ విదేశాంగ మంత్రి జాన్ కెర్రీ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. నిజమైన దౌత్య ప్రయత్నాలు జరగకుండా, అల్టిమేటంలు జారీ చేయడం సరికాదని అభిప్రాయపడ్డారు. భారత్, అమెరికా మధ్య పోరు దురదృష్టకరమని అభివర్ణించారు. ఈ క్రమంలో ఇండియా, యూఎస్ సంబంధాలపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'మోదీ, ట్రంప్ మధ్య పోరు దురదృష్టకరం'
"భారత్- అమెరికా సంబంధాలపై మేము ఆందోళన చెందుతున్నాం. అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్, భారత ప్రధాని మోదీ మధ్య ఈ పోరాటం దురదృష్టకరం. సాధారణ వ్యాపార విధానంలో నిజమైన దౌత్య ప్రయత్నం లేకుండా గొప్ప దేశాలు ఎల్లప్పుడూ ప్రజలకు అల్టిమేటంలు ఇవ్వడం ద్వారా గొప్పతనాన్ని ప్రదర్శించవు. మాజీ అధ్యక్షుడు బరాక్ ఒబామా పాలనలో చర్చలు పరస్పర సహకారం, గౌరవం ద్వారా జరిగాయి. కానీ ఇప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ ఆర్డర్లు, ఒత్తిడితో జరుగుతున్నాయి." అని జాన్ కెర్రీ తెలిపారు.

భారత్​తో దెబ్బతిన్న సంబంధాలు
రష్యా నుంచి భారత్ చమురు కొనుగోలు చేయడం, అలాగే ఇండియా- పాక్ మధ్య కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని తానే కుదిర్చానని ట్రంప్ చేసిన వాదనను భారత్ తోసిపుచ్చడంతో అమెరికా, భారత్ మధ్య సంబంధాలు దెబ్బతిన్నాయి. ఈ క్రమంలో భారత ఎగుమతులపై 50 శాతం టారిఫ్ లను అమెరికా విధించింది. ఈ క్రమంలో యూఎస్- ఇండియా మధ్య నెలకొన్న సంబంధాలపై మాజీ విదేశాంగ మంత్రి జాన్ కెర్రీ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

న్యూదిల్లీ, వాషింగ్టన్ తమ వాణిజ్య వివాదాన్ని పరిష్కరిస్తాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు జాన్ కెర్రీ. భారత ప్రధాని మోదీ, వాణిజ్య మంత్రి పీయూశ్ గోయల్ తనకు మంచి మిత్రులని కొనియాడారు. అమెరికాతో భారత్ చర్చల కోసం ఎదురుచూస్తున్నానని తెలిపారు. భారత్ అనేక యూఎస్ దిగుమతులపై సున్నా సుంకాన్ని విధించిందని వచ్చిన నివేదికలను ఆయన పెద్ద మార్పుగా అభివర్ణించారు. "వాణిజ్య వివాదాన్ని భారత్- అమెరికా పరిష్కరించుకోవాలనేదే నా ఆశ. భారత్ చాలా శక్తివంతమైన ప్రతిపాదనను అందించిందని నేను భావిస్తున్నాను." అని జాన్ కెర్రీ వ్యాఖ్యానించారు.

గతంలో ఇదే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేసిన మాజీ అధికారులు
భారత్​తో సంబంధాలను దెబ్బతీసుకోవద్దని ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన వ్యక్తులు జాన్ కెర్రీ ఒకరు. అలాగే మాజీ యూఎస్ అధికారులు, నిపుణులు ఇదే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇటీవలే ట్రంప్ మాజీ సహాయకుడు జాన్ బోల్టన్ ఆయనపై విమర్శలు గుప్పించారు. ట్రంప్ చైనా అనుకూల వైఖరి చాలా తప్పని అభిప్రాయపడ్డారు. రష్యాను దెబ్బతీసే ఉద్దేశ్యంతో ఉన్న భారత్ పై టారిఫ్ లను విధించడాన్ని తప్పుపట్టారు. ఈ సుంకాలు భారత్ ను రష్యా, చైనాకు దగ్గర చేస్తాయని మండిపడ్డారు. అమెరికాకు వ్యతిరేకంగా ఆయా దేశాలు కలిసి చర్చలు జరపగలవని పేర్కొన్నారు.

అమెరికా విదేశాంగ విధాన నిపుణుడు, మాజీ యూఎస్ వాణిజ్య అధికారి క్రిస్టోఫర్ పాడిల్లా సైతం ఇదే విధమైన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఈ సుంకాలు భారత్-అమెరికా సంబంధాలకు దీర్ఘకాలిక నష్టం కలిగించే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించారు. మరోవైపు, భారత్ పై అమెరికా విధించన సుంకాలను యూఎస్ కు చెందిన అగ్ర ఆర్థికవేత్త జెఫ్రీ సాచ్స్ తప్పుపట్టారు. ఈ శిక్షాత్మక సుంకాలను అమెరికా విదేశాంగ విధానంలో అత్యంత తెలివితక్కువ వ్యూహాత్మక చర్యగా విమర్శించారు. రాత్రికి రాత్రే వేసిన ఈ సుంకాల బ్రిక్స్ దేశాలను ఇంతకు ముందు ఎన్నడూ లేని విధంగా ఏకం చేయడమేనని అభిప్రాయపడ్డారు.

