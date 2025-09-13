అవినీతి నిర్మూలనకు AI మంత్రి- అల్బేనియా ప్రధాని సంచలన ప్రకటన
Published : September 13, 2025 at 3:19 PM IST
Albania Appoints Diella AI: కృత్రిమ మేథ (ఏఐ) రాకతో పెను మార్పులు సంభవిస్తున్నాయి. అనేక రంగాల్లో ఇప్పుడు ఏఐను జోడిస్తూ సంచనలం కూడా సృష్టిస్తున్నారు. ఇదేకోవలో అవినీతిపై అల్బేనియా దేశం ఏఐ అస్త్రాన్ని ఎంచుకుంది. ఏఐతో సృష్టించిన బాట్కు అల్బేనియా ప్రధాని కేబినెట్లో చోటు కల్పించారు. ఆశ్చర్యంగా ఉన్నప్పటికీ ఇది నిజమే. డైఎల్లా పేరు గల వర్చువల్ మంత్రి భౌతికంగా కనిపించకపోయినా అవినీతి భరతం పడతారని తెలిపారు.
అవినీతి నిర్మూలనకు ఏఐ మంత్రి కృషి చేస్తారని ప్రధాని ప్రకటించారు. ఇందుకోసం సాంకేతిక దిగ్గజం మైక్రోసాఫ్ట్ సాయం తీసుకుంటున్నట్లు వివరించారు. 'డిఎల్లా' అనే పేరుతో రూపొందించిన వర్చువల్ వ్యక్తి కొత్త ఏఐ మంత్రిగా పనిచేస్తారని ప్రధాని ఎడి రామా వివరించారు. అల్బేనియా భాషలో సూర్యుడిని స్త్రీరూపంలో 'డిఎల్లా' అని పిలుస్తారు. డిఎల్లా మంత్రివర్గంలో సభ్యురాలు అయిందని భౌతికంగా కనిపించకపోయినా వర్చువల్గా ఉంటుందని ప్రధాని ఎడి రామా ఫేస్బుక్ పోస్ట్లో వెల్లడించారు. ఎడి రామా సోషలిస్టు పార్టీ మే 11 జరిగిన పార్లమెంటరీ ఎన్నికల్లో 140 సీట్లకుగాను 83 చోట్ల గెలిచి నాలుగోసారి అధికారం కైవసం చేసుకుంది. ఆ సందర్భంగా పబ్లిక్ టెండర్లలో 100శాతం పారదర్శకత కోసం డిఎల్లా పనిచేస్తుందని ప్రధాని వివరించారు.
"డిఎల్లా భౌతికంగా లేని తొలి కేబినెట్ మంత్రి. వర్చువల్గా సృష్టించిన ఈ మంత్రి పాలనా వ్యవహారాల్లో ఏఐ అనుసంధానతకు ప్రత్యేక మద్దుతుగా ఉంటారు. ముందస్తు నిర్ణయాలు, భయాలు, పాలనలో కఠినత్వం వంటి అడ్డుంకులను తొలిగించి ప్రభుత్వ విధానాలను మరింత బలోపేతం చేసే విషయంలో ప్రభావం చూపుతారు "
-- ఎడి రామా, అల్బేనియా ప్రధానమంత్రి
ఏఐతో సృష్టించిన 'డిఎల్లా' బాట్ పబ్లిక్ టెండర్లను నూరు శాతం అవినీతి రహితంగా మార్చడంలో దోహదపడుతుందని ప్రధాని వివరించారు. ఇదేసమయంలో ప్రభుత్వ పనుల్లో వేగం, పూర్తి పారదర్శకత పెంచేందుకు సాయపడుతుందన్నారు. 'డిఎల్లా' బాట్ను మైక్రోసాఫ్ట్ సాయం రూపొందించారు. అప్పగించిన విధులను గ్యారంటీగా కచ్చితత్వంతో నిర్వహించేలా ఏఐ అప్ టు డేట్ మోడల్స్, సాంకేతికతో డిఎల్లాను సృష్టించినట్లు అల్బేనియా నేషనల్ ఏజెన్సీ ఫర్ ఇన్ఫరేషన్ సొసైటీ వెల్లడించింది.
డిఎల్లాను అల్బేనియా సంప్రదాయ జానపద దుస్తుల్లో ఉండేలా తీర్చిదిద్దారు. ఈ ఏడాది మొదట్లో ఇ-అల్బేనియా వర్చువల్ అసిస్టెంట్గా డిఎల్లాను ప్రజా సేవల ఫ్లాట్ఫామ్లో ప్రవేశపెట్టారు. అల్బేనియాకు చెందిన పది లక్షల డిజిటల్ డాక్యుమెంట్లను ప్రజలు చూసేందుకు వీలుగా డిఎల్లా సాయం చేస్తుంది. డిఎల్లాను మంత్రిగా చేసే అధికారం ప్రధానికి ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతుంటే ఇది రాజ్యాంగ విరుద్ధమని అల్బేనియా ప్రతిపక్షాలు చెబుతున్నాయి. డిఎల్లాకు మంత్రిగా అధికారిక హోదా కట్టబెట్టాలంటే మరింత పనిచేయాలని న్యాయనిపుణులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు.
