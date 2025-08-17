Alaska Summit Putin Demands : ఉక్రెయిన్తో యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు అలస్కా వేదికగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్, రష్యా అధినేత వ్లాదిమిర్ పుతిన్ మధ్య చర్చలు జరిగాయి. కానీ, వారి మధ్య ఎలాంటి ఒప్పంద కుదరలేదని ఇరునేతలు ప్రకటించారు. అయితే, యుద్ధం ముగించేందుకు పుతిన్ ఓ కీలక డిమాండ్ చేసినట్లు సమాచారం. ఈ మేరకు అంతర్జాతీయ మీడియాల్లో కథనాలు వెలువడ్డాయి.
యుద్ధం ముగించాలంటే తూర్పున ఉన్న దొనెట్స్క్ ప్రాంతం నుంచి ఉక్రెయిన్ పూర్తిగా వైదొలగాలని పుతిన్ డిమాండ్ చేసినట్లుగా తెలుస్తోంది. అలస్కా భేటీ అనంతరం ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీతో పాటు యూరోపియన్ నేతలతో ట్రంప్ ఫోన్లో మాట్లాడినప్పుడు ఈ విషయాన్ని వారికి వివరించినట్లు అధికారిక వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. అయితే, ఈ డిమాండ్ను జెలెన్స్కీ తిరస్కరించినట్లు తెలిపాయి.
రష్యా సరిహద్దుల వెంబడి తూర్పు ఉక్రెయిన్లో డాన్బాస్ అనే ప్రాంతం ఉంది. అందులోనే దొనెట్స్క్, లుహాన్స్క్లు అంతర్భాగాలుగా ఉన్నాయి. పారిశ్రామిక హబ్గా ఉండే ఈ ప్రాంతంలో మైనింగ్ కూడా ఎక్కువగానే జరుగుతుంది. బొగ్గు నిల్వలు, ఉక్కు ఉత్పత్తులకు ఈ ప్రాంతం ప్రధాన కేంద్రంగా ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఈ ప్రాంతంలో ఎక్కువ భాగం రష్యా ఆధీనంలోనే ఉంది. 2022లోనే ఈ ప్రాంతంలోని అధిక భాగాన్ని మాస్కో తన సొంతం చేసుకుంది. ఇటీవల పుతిన్ బలగాలు ఈ ప్రాంతంలోకి మరింతగా చొచ్చుకు వచ్చాయి. కేవలం 30 శాతం దొనెట్స్క్ ప్రాంతం మాత్రమే ఉక్రెయిన్ ఆధీనంలో ఉంది. ఇప్పుడు మిగిలిన ఆ ప్రాంతాన్ని కూడా తన వశం చేసుకోవాలని రష్యా భావిస్తోంది.
గత మూడేళ్లుగా కొనసాగుతున్న రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని ముగించాలని డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. అందుకోసం పలు ఇరు దేశాల నేతలతో చర్చలకు ప్రయత్నాలు చేశారు. అందులో భాగంగానే అలస్కాలో పుతిన్తో భేటీ అయ్యి చర్చలు జరిపారు. వారి మధ్య ఎలాంటి ఒప్పందం కుదరనప్పటికీ, చర్చలు సానుకూలంగా జరిగాయని ఇద్దరు నేతలు పేర్కొన్నారు. అయితే ఉక్రెయిన్తో యుద్ధాన్ని ముగించడాని రష్యా నేరుగా శాంతి ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకోవడమే ఉత్తమైన మార్గమని ట్రంప్ అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో సోమవారం జెలెన్స్కీతో ఆయన సమావేశమవుతున్నారు.