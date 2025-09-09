సోషల్ మీడియాపై నిషేధం ఎత్తివేత- నేపాల్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం
ఆందోళనలు తీవ్ర హింసకు దారితీసిన నేపథ్యంలో నిషేధాన్ని ఎత్తివేసిన నేపాల్ ప్రభుత్వం
Published : September 9, 2025 at 6:55 AM IST
Nepal Govt Lifts Ban On Social Media: యువకుల హింసాత్మక నిరసనల నేపథ్యంలో సోషల్ మీడియా సైట్లను నిషేధించాలనే తమ నిర్ణయాన్ని ఉపసంహరించుకున్నట్లు నేపాల్ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. సోమవారం ప్రధాని కేపీ శర్మ ఓలీ నేతృత్వంలో జరిగిన కేబినెట్ అత్యవసర సమావేశంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. అనంతరం నేపాల్ కమ్యూనికేషన్, సమాచార ప్రసార మంత్రి పృథ్వీ సుబా గురుంగ్ సోషల్ మీడియాపై నిషేధాన్ని ఎత్తివేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. 'జనరేషన్ జడ్ డిమాండ్' మేరకు సోషల్ మీడియా సైట్లను తిరిగి ప్రారంభించేందుకు సమాచార మంత్రిత్వ శాఖ సంబంధిత ఏజెన్సీలను సంప్రదించినట్లు ఆయన వెల్లడించారు.
నేపాల్లో సోషల్ మీడియాపై నిషేధం విధించడంతో నిరసన కారులు చేపట్టిన ఆందోళన తీవ్ర స్థాయికి చేరింది. దేశవ్యాప్తంగా చేపట్టిన నిరసనలు హింసాత్మకంగా మారాయి. దీంతో పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకొచ్చేందుకు ప్రభుత్వం సైన్యాన్ని మోహరించింది. హింసాత్మక ప్రాంతాల్లో కర్ఫ్యూ విధించింది. కాగా పోలీసులకు, నిరసనకారులకు మధ్య జరిగిన ఘర్షణలో 19 మంది మరణించగా, 300 మందికి పైగా గాయపడ్డారు. మృతుల్లో 12 ఏళ్ల కుర్రాడు ఉన్నట్లు సమాచారం.
అసలేం జరిగింది?
కమ్యూనికేషన్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మంత్రిత్వశాఖ వద్ద సోషల్ మీడియా సంస్థలు గడువులోగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోకపోవడంతో నేపాల్ ప్రభుత్వం గురువారం వాటిపై నిషేధం విధించింది. ఈ మాధ్యమాలు ఆగస్టు 28 నుంచి ఏడురోజుల్లోగా రిజిస్టర్ కావలసి ఉండగా బుధవారం రాత్రికి గడువు తీరిపోయినా రిజిస్టర్ కాలేదు. దీంతో 26 సోషల్ మీడియా సైట్లపై ప్రభుత్వం నిషేధం విధించింది.
ఈ చర్యతో పాటు ప్రధాని కేపీ శర్మ ఓలీ ప్రభుత్వంపై వచ్చిన అవినీతి ఆరోపణలపై అక్కడి యువత రాజధాని కాఠ్మాండూతో పలు పట్టణాల్లో భారీ ఆందోళన చేపట్టింది. సోషల్ మీడియాపై విధించిన నిషేధాన్ని ఎత్తివేయాలని ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పెద్దఎత్తున నిరసనలు చేపట్టారు. పోలీసులు ప్రకటించిన నిషేధాజ్ఞలను వారు లెక్కచేయకుండా నేపాల్ పార్లమెంట్వైపు దూసుకొచ్చేందుకు ప్రయత్నించారు.
ఈ నేపథ్యంలో నిరసన కారులు పార్లమెంట్ను చుట్టుముట్టే ప్రయత్నం చేశారు. దీంతో పోలీసులు, భద్రతా దళాలు వారిని అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించాయి. అయినా వారు వినకపోవడంతో నిరసనకారులపై పోలీసులు లాఠీఛార్జ్ చేశారు. ఆందోళనలను అదుపుచేసే క్రమంలో భద్రతా బలగాలు నిరసన కారులపై జల ఫిరంగులు, టియర్గ్యాస్, రబ్బర్ బుల్లెట్లను ప్రయోగించారు.
ఉపాధి దెబ్బతింటుందని ఆందోళన
సామాజిక మాధ్యమాలను నిషేధించడం వల్ల తమ ఉపాధి దెబ్బతిందని ఆందోళనకారులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వాటిపై ఆధారపడ్డ యూట్యూబర్లు, వ్లాగర్లు, బ్లాగర్లు ఇలా అందరి ఉపాధి నాశనమవుతోందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సోషల్ మీడియాపై ప్రభుత్వ నిషేధం వల్ల సంపాదన కోసమో, చదువు కోసమో విదేశాల్లో ఉంటున్న లక్షల మంది నేపాలీ యువత స్వదేశంలో కుటుంబ సభ్యులతో, బంధుమిత్రులతో మాట్లాడే అవకాశం లేకుండా పోతుందని వ్యాఖ్యానించారు.
ప్రభుత్వ అవినీతిని కప్పిపుచ్చడానికే సామాజిక మాధ్యమాలపై ప్రభుత్వం నిషేధం విధించిందని నిరసనకారులు మండిపడ్డారు. ఈ పరిమాణాల నేపథ్యంలో నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ నేపాల్ హోంమంత్రి తాజాగా తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. ప్రధాని కేపీ శర్మ ఓలి అధికారిక నివాసంలో జరిగిన అత్యవసర సమావేశంలో రాజీనామా లేఖను ప్రధానికి అందజేశారు.
నేపాల్ హోంమంత్రి రాజీనామా- 19కి చేరిన మృతుల సంఖ్య
వాట్సాప్, ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్, ఎక్స్ బ్యాన్- ఆందోళనలు చేపట్టిన యువత