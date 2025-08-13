Pak PM Shehbaz Threatens India : పాకిస్థాన్ నేతలు, సైన్యాధికారుల బుద్ధి ఏమాత్రం మారడం లేదు. మొన్న ఆసిమ్ మునీర్, నిన్న బిలావల్ భుట్టో భారత్పై 'అణు' బెదిరింపులకు పాల్పడగా, ఇప్పుడు ఆ దేశ ప్రధాని కూడా అదే మార్గంలో పయనిస్తున్నారు. సింధు జలాల విషయంలో ఆ దేశ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్, 'పాకిస్థాన్కు చెందిన ఒక్క నీటి చుక్కను కూడా భారత్ గుంజుకునేందుకు అవకాశం ఇవ్వబోమని' అన్నారు. 'ఒకవేళ పాక్కు చెందాల్సిన నీటిని అడ్డుకునేందుకు భారత్ సాహసిస్తే, వాళ్లకు గట్టి గుణపాఠం నేర్పుతాం' అని ప్రేలాపనలు చేశారు.
"మీరు మా నీటిని నిలిపివేస్తారని బెదిరిస్తున్నారు. మీరే కనుక అలా చేస్తే, పాక్ మీకు ఎప్పటికీ మరిచిపోని గుణపాఠం నేర్పుతుంది. సింధూ జలాలు పాకిస్థాన్కు జీవనాడి లాంటివి. అంతర్జాతీయ ఒప్పందాల ప్రకారం, పాక్ హక్కుల విషయంలో రాజీ పడేది లేదు."
- షెహబాజ్ షరీఫ్, పాక్ ప్రధాని
మే నెల నుంచి నిలుపుదల చేసిన సింధూ జలాల ఒప్పందాన్ని తిరిగి పునరుద్ధరించాలని పాకిస్థాన్ విదేశాంగ కార్యాలయం సోమవారం భారత్ను కోరింది. అయితే ఇది జరిగిన వెంటనే పాక్ ప్రధాని ఇస్లామాబాద్లో జరిగిన అంతర్జాతీయ యువజన దినోత్సవంలో మాట్లాడుతూ, భారత్ను రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేశారు.
అణు బెదిరింపులు
దశాబ్దాల నాటి సింధు జలాల ఒప్పందాన్ని భారత్ నిలిపివేయడంతో, పాక్ రాజకీయ నాయకుడు బిలావల్ భుట్టో యుద్ధ బెదిరింపులకు దిగారు. భారత్ చేసిన పని వల్ల పాకిస్థాన్కు భారీగా నష్టం వాటిల్లిందన్నారు. అందుకే భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి వ్యతిరేకంగా పాకిస్థానీ ప్రజలంతా ఏకం కావాలని భుట్టో అన్నారు.
సగం ప్రపంచాన్ని నాశనం చేస్తా!
అంతకంటే ముందు పాకిస్థాన్ ఆర్మీ చీఫ్ ఆసిమ్ మునీర్ కూడా భారత్పై నోరు పారేసుకున్నారు. అమెరికా పర్యటనలో ఉన్న ఆయన భారత్పై 'అణు' బెదిరింపులకు దిగారు. పాకిస్థాన్ ఉనికికి ముప్పు కలిగిస్తే, సగం ప్రపంచాన్ని నాశనం చేస్తామంటూ బెదిరింపులకు దిగారు. మునీర్ అణు యుద్ధం బెదిరింపులను భారత్ అధికారికంగా ఖండించింది. భారత దేశ భద్రత కోసం ఎలాంటి చర్యలకైనా వెనుకాడబోమని స్ట్రాంగ్ రిప్లై ఇచ్చింది. అమెరికా అండ చూసుకుని ఇప్పుడు పాకిస్థాన్ తన అసలు రంగు చూపిస్తోందని దుయ్యబట్టింది.
"అణ్వాయుధాల వినియోగంపై బెదిరింపులు చేయడం పాకిస్థాన్కు అలవాటే. ఇలాంటి వ్యాఖ్యలతో ఆ దేశం ఎంత దుర్మార్గంగా వ్యవహరిస్తోందో అంతర్జాతీయ సమాజం అర్థం చేసుకోవాలి. పాక్ అణ్వాయుధాలపై ఎవరి నియంత్రణ ఉందో దీన్ని బట్టి స్పష్టం అవుతోంది. అక్కడ సైన్యం, ఉగ్ర ముఠాలతో చేతులు కలిపింది. అమెరికా గడ్డపై మునీర్ ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం విచారకరం. అయితే, ఇలాంటి అణు బెదిరింపులకు భారత్ భయపడదు. దేశ భద్రత కోసం ఎలాంటి చర్యలకైనా వెనుకాడబోం."
- భారత విదేశాంగ శాఖ
ఏమిటీ ఒప్పందం!
ఏప్రిల్ 22 పహల్గాం ఉగ్రదాడి తరువాత, 1960ల నాటి సింధు జలాల ఒప్పందాన్ని భారత్ నిలిపివేసింది. ఉగ్రవాదులకు పాక్ మద్దతు ఇస్తుండడమే ఇందుకు కారణమని భారత్ స్పష్టం చేసింది. 1960లో ప్రపంచ బ్యాంక్ మధ్యవర్తిత్వంతో భారత్-పాక్ల మధ్య సింధు జలాల ఒప్పందం కుదిరింది. దీని ప్రకారం, బియాస్, సట్లెజ్, రావి నదులపై భారత్కు పూర్తి హక్కులు దఖలు పడ్డాయి. సింధు, జీలం, చీనాబ్ నదుల నీటిపై పాకిస్థాన్కు హక్కులు లభించాయి. అయితే ఈ ఒప్పందాన్ని నిలిపివేసిన భారత్, జమ్మూకశ్మీర్లోని చీనాబ్ నదిపై 1856 మెగావాట్ల సామర్థ్యం కలిగిన అతిపెద్ద జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ను నిర్మించాలని ప్లాన్ చేస్తోంది. వాస్తవానికి సింధూ జలాల ఒప్పందం అమలులో ఉంటే, చీనాబ్పై ప్రాజెక్టు నిర్మించాలంటే పాక్ నుంచి నో-అబ్జెక్షన్ పొందాల్సి ఉంటుంది.
