భారత్​ నుంచి ఆరు నదులును స్వాధీనం చేసుకుంటాం : పాక్ మాజీ మంత్రి - PAKISTAN ON INDUS WATER TREATY

మళ్లీ బెదిరింపులకు పాల్పడిన పాకిస్థాన్

Pakistan On Indus Water Treaty
File photo of Pakistan People's Party chief Bilawal Bhutto ( (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 12, 2025 at 12:25 PM IST

1 Min Read

Pakistan On Indus Water Treaty : పహల్గాం ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారంగా​ సింధూ జలాల ఒప్పందం నిలిపివేయడంతో భారత్​పై పాకిస్థాన్ బెదిరింపులకు దిగుతోంది. ఇప్పటికే అమెరికా పర్యటనలో ఉన్న పాకిస్థాన్ ఆర్మీ చీఫ్ అసీం మునీర్ అణు బెదిరింపు చేయగా, తాజాగా ఆ దేశ మాజీ మంత్రి హెచ్చరికలు చేశారు. భారత్​ నుంచి ఆరు నదులను స్వాధీనం చేసుకుంటామని పాక్​ విదేశాంగశాఖ మాజీ మంత్రి బిలావల్‌ భుట్టో అన్నారు. అందుకు ప్రతీ పాక్​ పౌరుడు యుద్ధానికి సిద్ధంగా ఉన్నారంటూ బెదిరింపులకు పాల్పడ్డారు. ఈ యుద్ధంలో భారత్​ ఓడిపోతుందని వ్యాఖ్యనించారు. భారత్​ సింధూ జలాల ఒప్పందం నిలిపివేత కొనసాగిస్తే, పాక్‌ యుద్ధం గురించి ఆలోచించడం తప్ప మరో మార్గం లేదని అన్నారు.

