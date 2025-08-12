Pakistan On Indus Water Treaty : పహల్గాం ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారంగా సింధూ జలాల ఒప్పందం నిలిపివేయడంతో భారత్పై పాకిస్థాన్ బెదిరింపులకు దిగుతోంది. ఇప్పటికే అమెరికా పర్యటనలో ఉన్న పాకిస్థాన్ ఆర్మీ చీఫ్ అసీం మునీర్ అణు బెదిరింపు చేయగా, తాజాగా ఆ దేశ మాజీ మంత్రి హెచ్చరికలు చేశారు. భారత్ నుంచి ఆరు నదులను స్వాధీనం చేసుకుంటామని పాక్ విదేశాంగశాఖ మాజీ మంత్రి బిలావల్ భుట్టో అన్నారు. అందుకు ప్రతీ పాక్ పౌరుడు యుద్ధానికి సిద్ధంగా ఉన్నారంటూ బెదిరింపులకు పాల్పడ్డారు. ఈ యుద్ధంలో భారత్ ఓడిపోతుందని వ్యాఖ్యనించారు. భారత్ సింధూ జలాల ఒప్పందం నిలిపివేత కొనసాగిస్తే, పాక్ యుద్ధం గురించి ఆలోచించడం తప్ప మరో మార్గం లేదని అన్నారు.
భారత్ నుంచి ఆరు నదులును స్వాధీనం చేసుకుంటాం : పాక్ మాజీ మంత్రి - PAKISTAN ON INDUS WATER TREATY
మళ్లీ బెదిరింపులకు పాల్పడిన పాకిస్థాన్
Published : August 12, 2025 at 12:25 PM IST
Pakistan On Indus Water Treaty : పహల్గాం ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారంగా సింధూ జలాల ఒప్పందం నిలిపివేయడంతో భారత్పై పాకిస్థాన్ బెదిరింపులకు దిగుతోంది. ఇప్పటికే అమెరికా పర్యటనలో ఉన్న పాకిస్థాన్ ఆర్మీ చీఫ్ అసీం మునీర్ అణు బెదిరింపు చేయగా, తాజాగా ఆ దేశ మాజీ మంత్రి హెచ్చరికలు చేశారు. భారత్ నుంచి ఆరు నదులను స్వాధీనం చేసుకుంటామని పాక్ విదేశాంగశాఖ మాజీ మంత్రి బిలావల్ భుట్టో అన్నారు. అందుకు ప్రతీ పాక్ పౌరుడు యుద్ధానికి సిద్ధంగా ఉన్నారంటూ బెదిరింపులకు పాల్పడ్డారు. ఈ యుద్ధంలో భారత్ ఓడిపోతుందని వ్యాఖ్యనించారు. భారత్ సింధూ జలాల ఒప్పందం నిలిపివేత కొనసాగిస్తే, పాక్ యుద్ధం గురించి ఆలోచించడం తప్ప మరో మార్గం లేదని అన్నారు.