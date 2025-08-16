Putin On Trump : అలాస్కా వేదికగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్తో జరిగిన భేటీ అనంతరం ఆయనపై ప్రశంసలు వర్షం కురిపించారు రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్. 2.30 గంటలకుపైగా సాగిన సమావేశం ఎలాంటి ఒప్పందం లేకుండా ముగిసినప్పటికీ ట్రంప్ను మాత్రం పొగడల్తతో ముంచెత్తారు. ఉక్రెయిన్తో యుద్ధ సమస్యను పరిష్కరించడానికి ఆయన చేసిన ప్రయత్నాలను ప్రశంసించారు.
2022లో తాను అధ్యక్షుడిగా ఉంటే రష్యా దండయాత్ర జరిగేది కాదని పలుమార్లు పేర్కొన్నారు ట్రంప్. ఇప్పుడు ఆయన వ్యాఖ్యలను సమర్థిస్తూ మాట్లాడారు పుతిన్. ట్రంప్ అప్పుడు అధ్యక్షుడిగా ఉండి ఉంటే, యుద్ధం వచ్చేది కాదని అన్నారు. ఉక్రెయిన్తో ఉన్న వివాద పరిష్కారాన్ని సులభతరం చేయడానికి ట్రంప్ వ్యక్తిగతంగా చేస్తున్న కృషిని తాము నిశితంగా చూస్తున్నామని తెలిపారు.
ఉక్రెయిన్ భద్రత కూడా నిర్ధరించాలని భేటీలో ట్రంప్ చెప్పిన విషయాన్ని తాను అంగీకరిస్తున్నట్లు పుతిన్ తెలిపారు. తాము దాన్ని స్వాగతించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని పేర్కొన్నారు. ఉక్రెయిన్ తమకు సోదర దేశమని, మూలాలు ఒకటేనని పేర్కొన్నారు. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి తమ భద్రతకు ప్రాథమిక ముప్పుగా ఉందని, జరుగుతున్న ప్రతిదీ విషాదమని, భయంకరమైన గాయమని చెప్పారు.
యూరోపియన్ యూనియన్ దేశాలు, రష్యా మధ్య దీర్ఘకాలిక సమస్యలను పరిష్కరించడానికి న్యాయమైన అధికార సమతుల్యతను నెలకొల్పాలని కోరుకుంటుందని పుతిన్ వెల్లడించారు. పరిష్కారం శాశ్వతంగా, దీర్ఘకాలికంగా ఉండాలంటే, ఘర్షణకు గల అన్ని ప్రాథమిక కారణాలను తొలగించాల్సిన అవసరం ఉందని నమ్ముతున్నట్లు చెప్పారు. రష్యా అన్ని చట్టబద్ధమైన అడ్డంకులను పరిగణనలోకి తీసుకుని, మొత్తం ప్రపంచంలో న్యాయమైన భద్రతా సమతుల్యతను పునరుద్ధరించాలని ఇప్పటికే చెప్పినట్లు గుర్తుచేశారు.
"ట్రంప్తో కలిసి కుదుర్చుకునే ఒప్పందం ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడంలో మాకు సహాయపడుతుందని, ఉక్రెయిన్లో శాంతికి మార్గం సుగమం చేస్తుందని నేను ఆశిస్తున్నాను. యూరోపియన్ దేశాలు దానిని నిర్మాణాత్మకంగా గ్రహిస్తాయని, ఎలాంటి ఆటంకం కలిగించవని ఆశిస్తున్నా. పురోగతిని దెబ్బతీసేందుకు రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నాలు చేయరని కోరుకుంటున్నా" అని పుతిన్ తెలిపారు.
యాంకరేజ్లోని జాయింట్ బేస్ ఎల్మెండోర్ఫ్- రిచర్డ్సన్లో జరిగిన ట్రంప్, పుతిన్ సమావేశంలో రెండు వైపుల నుంచి ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. పుతిన్తో విదేశాంగ విధాన సహాయకుడు యూరీ ఉషాకోవ్, విదేశాంగ మంత్రి సెర్గీ లావ్రోవ్ పాల్గొన్నారు. ట్రంప్తో పాటు విదేశాంగ కార్యదర్శి మార్కో రూబియో, అమెరికా ప్రత్యేక రాయబారి స్టీవ్ విట్కాఫ్ కూడా ఉన్నారు.
'రష్యా తన చమురు క్లయింట్ భారత్ను కోల్పోయింది'- పుతిన్తో భేటీకి ముందు ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు
మరోసారి భేటీ అవుతాం- ఉక్రెయిన్పై ఒప్పందం కుదరలేదు: పుతిన్, ట్రంప్ ప్రకటన