బస్సులో మంటలు- 17 మంది చిన్నారులు సహా 71 మంది మృతి - BUS ACCIDENT

బస్సు ప్రమాదంలో 17 చిన్నారులతో సహా 71 మంది మృతి

Afghanistan Bus Accident
Afghanistan Bus Accident (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 20, 2025 at 9:34 AM IST

1 Min Read

Afghanistan Bus Accident : అఫ్గానిస్థాన్‌లో ఘోర బస్సు ప్రమాదం జరిగింది. ఇరాన్‌ నుంచి తరలిపోతున్న వలసదారుల బస్సుకు మంటలు అంటుకున్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో 71 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం. మృతుల్లో 17మంది చిన్నారులు ఉన్నారు.

అధికారులు తెలిపిన వివరాలు ప్రకారం, ఈ ప్రమాదం పశ్చిమ హెరాత్​ ప్రావిన్స్​లో జరిగింది. ఇరాన్‌ నుంచి ఇటీవల బహిష్కరణకు గురైన అఫ్గాన్‌ వలసదారులతో మంగళవారం రాత్రి కాబూల్‌ వెళ్తున్న బస్సు, ఓ బైక్‌ను, ట్రక్కును ఢీకొట్టింది. వెంటనే బస్సులో మంటలు చెలరేగి 71మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరికొంతమంది గాయపడ్డారు. క్షతగాత్రులను ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. బైక్‌, ట్రక్కులో ఉన్న ఇద్దరు సైతం మరణించారని తెలిపారు. నిర్లక్ష్యం, అతివేగం కారణంగానే ఈ ప్రమాదం జరిగిందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. దీనిపై పూర్తిస్థాయి విచారణ కొనసాగుతుందని తెలిపారు.

అఫ్గాన్‌ శరణార్థులపై ఉక్కుపాదం మోపుతున్న ఇరాన్‌, పాకిస్థాన్‌ భారీ డిపోర్టేషన్‌ చేస్తున్నాయి. ఈ ఏడాది ప్రారంభం నుంచి దాదాపు 15 లక్షల మందికి పైగా అఫ్గాన్లు ఇరాన్‌, పాకిస్థాన్‌ నుంచి బలవంతంగా స్వదేశానికి తిరిగివచ్చారు.

