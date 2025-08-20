Afghanistan Bus Accident : అఫ్గానిస్థాన్లో ఘోర బస్సు ప్రమాదం జరిగింది. ఇరాన్ నుంచి తరలిపోతున్న వలసదారుల బస్సుకు మంటలు అంటుకున్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో 71 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం. మృతుల్లో 17మంది చిన్నారులు ఉన్నారు.
అధికారులు తెలిపిన వివరాలు ప్రకారం, ఈ ప్రమాదం పశ్చిమ హెరాత్ ప్రావిన్స్లో జరిగింది. ఇరాన్ నుంచి ఇటీవల బహిష్కరణకు గురైన అఫ్గాన్ వలసదారులతో మంగళవారం రాత్రి కాబూల్ వెళ్తున్న బస్సు, ఓ బైక్ను, ట్రక్కును ఢీకొట్టింది. వెంటనే బస్సులో మంటలు చెలరేగి 71మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరికొంతమంది గాయపడ్డారు. క్షతగాత్రులను ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. బైక్, ట్రక్కులో ఉన్న ఇద్దరు సైతం మరణించారని తెలిపారు. నిర్లక్ష్యం, అతివేగం కారణంగానే ఈ ప్రమాదం జరిగిందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. దీనిపై పూర్తిస్థాయి విచారణ కొనసాగుతుందని తెలిపారు.
د اطفايې مسؤلين په ډير ليږ وخت کي د حادثی ځای ته ورسيدل خو متاسفانه په ژغورلو ونه توانيدل pic.twitter.com/cj3RhQc25H— Ahmadullah Muttaqi | احمدالله متقي (@Ahmadmuttaqi01) August 19, 2025
అఫ్గాన్ శరణార్థులపై ఉక్కుపాదం మోపుతున్న ఇరాన్, పాకిస్థాన్ భారీ డిపోర్టేషన్ చేస్తున్నాయి. ఈ ఏడాది ప్రారంభం నుంచి దాదాపు 15 లక్షల మందికి పైగా అఫ్గాన్లు ఇరాన్, పాకిస్థాన్ నుంచి బలవంతంగా స్వదేశానికి తిరిగివచ్చారు.