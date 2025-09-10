ETV Bharat / international

నేపాల్​లో నిరసనలు- జైళ్ల నుంచి 7,000 మంది ఖైదీలు పరార్!

నేపాల్​లో జెన్ జెడ్​ నిరసనలు- ఆసరాగా చేసుకుని జైళ్ల నుంచి తప్పించుకున్న ఖైదీలు

Nepal Prison Escape
Nepal Prison Escape (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 10, 2025 at 11:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Nepal Prison Escape : సామాజిక మాధ్యమాల నిషేధంపై మొదలైన యువత నిరసనలు నేపాల్​లో హింసాత్మకంగా మారాయి. ఏకంగా ప్రధానమంత్రి కేపీ శర్మ ఓలీ రాజీమాకు దారితీసింది. ఈ ఆందోళనలు కారణంగా దేశవ్యాప్తంగా శాంతి భద్రతలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. పరిస్థితులను అదుపులోకి తీసుకురావడానికి నేపాల్ సైన్యం ఆంక్షలు విధించి, కర్ఫ్యూను విధించింది. అయితే ఈ క్రమంలోనే పరిస్థితును అదనుగా చేసుకుని దేశంలోని ఆయా జైళ్ల నుంచి ఖైదీలు తప్పించుకునే ప్రయత్నాలు చేశారు. ఇలా మొత్తం ఏడు వేల మంది వరకు జైళ్ల నుంచి పరారయ్యారు. వారిని అడ్డుకునే క్రమంలో ఐదుగురు మైనర్లు మృతి చెందారు.

నిరసనలను ఆసరాగా చేసుకుని ఖైదీలు జైళ్ల నుంచి తప్పించుకోవడానికి ప్రత్నించారని నేపాల్ మీడియా కథనాలు తెలిపాయి. జైళ్లలో నిప్పు పెట్టి భద్రతా సిబ్బందిని భయభ్రాంతులకు గురిచేశారని పేర్కొన్నాయి. అలా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న జైళ్ల నుంచి దాదాపు 7,000 మంది ఖైదీలు తప్పించుకున్నారని వెల్లడించాయి. రాజ్‌బిరాజ్‌, ఝుంప్కా, దిల్లీబజార్‌, చిట్వాన్‌, నక్కూ, కైలాలీ, జాలేశ్వర్‌ తదితర జైళ్ల నుంచి వేల మంది తప్పించుకున్నారని చెప్పాయి. నౌబస్తా బాలసదనం నుంచి 76 మంది మైనర్లు పరారయ్యారని తెలిపాయి. ఈ పరిణామాలతో ప్రజల్లో భయాందోళనలు నెలకొన్నాయని, ఖైదీల నుంచి ప్రాణభయంతో అనేక మంది బాధితులు ఇళ్లు వీడుతున్నారని అని నేపాల్‌ మీడియా కథనాలు పేర్కొన్నాయి.

ఇక భద్రతా సిబ్బంది ఖైదీల నుంచి ఆయుధాలు లాక్కుని తప్పించుకునేందుకు ప్రయత్నించారని స్థానిక మీడియా తెలిపింది. ఈ క్రమంలోనే సిబ్బంది జరిపిన కాల్పుల్లో ఐదుగురు మైనర్లు ప్రాణాలు కోల్పోయారని పేర్కొంది.

ఇక సింధూలిగఢీ జైల్లో ఖైదీలు నిప్పు పెట్టారని, అనంతరం అక్కడి నుంచి 43 మంది మహిళలు సహా మొత్తం 471 మంది తప్పించుకున్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. నవాల్‌పరాసీ వెస్ట్‌ జిల్లా కారాగారం నుంచి 500 మంది పరారయ్యారని తెలిపారు. దిల్లీబజార్ కారాగారం నుంచి తప్పించుకునేందుకు యత్నించిన ఓ ఖైదీని స్థానికులు పట్టుకుని సైన్యానికి అప్పగించారు. భారత్‌- నేపాల్‌ సరిహద్దులో ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లోని సిద్ధార్థనగర్‌ జిల్లాలోకి చొరబడేందుకు యత్నించిన ఐదుగురు ఖైదీలను సశస్త్ర సీమాబల్‌ అదుపులోకి తీసుకుంది.

ఇదిలా ఉండగా ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో కాఠ్‌మాండూలోని త్రిభువన్‌ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని మూసిశారు. బుధవారం సాయంత్రం నుంచి కార్యకలాపాలను పునఃప్రారంభించినట్లు అధికారులు ప్రకటించారు. దేశంలో పరిస్థితులను అదుపులోకి తీసుకువచ్చేందుకు నేపాల్‌ ఆర్మీ ఇప్పటికే రంగంలోకి దిగింది. కర్ఫ్యూ ప్రకటించింది. మరోవైపు, దేశాధ్యక్షుడు రామచంద్ర పౌడెల్‌ నిరసనకారుల బృందంతో సమావేశం కానున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో యువ ఆందోళనకారులు తమ డిమాండ్లను వెల్లడించారు. రాజ్యాంగాన్ని తిరిగిరాయాలన్నారు.

మరోవైపు నేపాల్‌లో గత రెండు రోజులుగా కొనసాగుతున్న ఆందోళనల్లో ఇప్పటివరకు ముగ్గురు పోలీసులు సహా 30 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. మరో 715 మంది గాయాలపాలైనట్లు తెలిపారు. ఆందోళనల్లో గాయపడిన నేపాలీ కాంగ్రెస్‌ చీఫ్, మాజీ ప్రధాని షేర్‌ బహదూర్‌ దేవ్‌బా, ఆయన భార్య, విదేశాంగ మంత్రి అర్జు రాణా దేవ్‌బాలు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఆమె పరిస్థితి విషమమంగా ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది.

For All Latest Updates

TAGGED:

NEPAL PRISON ESCAPENEPAL GEN Z PROTESTSNEPAL POLITICAL CRISISNEPAL PROTESTS DEATH TOLLNEPAL PRISON ESCAPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

దేశంలోనే అత్యంత ఎత్తైన గాజు టవర్- అక్కడి నుంచి భూటాన్​ను చూసేయొచ్చు!

నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం సూపర్ ఛాన్స్ - వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జాబ్!

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

పాతబస్తీకి మెట్రో రైలు - కీలక దశకు చేరుకున్న 'రైట్‌ ఆఫ్‌ వే' పనులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.