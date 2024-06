ETV Bharat / health

డేంజర్ సిగ్నల్​ : మీ ఇంట్లో వాళ్లను గమనించారా? - మగాళ్లకన్నా మహిళలే ఎక్కువ బాధలో ఉంటారట! - ఇలా చేయాల్సిందే.. - Why Women are Less Happy Compared to Men

Published : Jun 13, 2024

Why Women are Less Happy Compared to Men ( ETV Bharat )

Why Women are Less Happy Compared to Men: మహిళలు చదువుకుంటున్నారు. ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. బాగా సంపాదిస్తున్నారు. పురుషులకు ధీటుగా ఎదుగుతున్నారు. అయినప్పటికీ వారు సంతోషంగా ఉండటం లేదట! మీరు విన్నది నిజమే. పురుషులతో పోలిస్తే.. స్త్రీలు తక్కువ సంతోషంగా ఉంటున్నారట! మరి దానికి కారణాలు ఏంటి? ఈ సమస్యను ఎలా ఓవర్​కమ్​ చేయాలి? వంటి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.. కుటుంబ బాధ్యతలు: ఇప్పటికీ చాలా ఇళ్లలో ఇంటి బాధ్యత మొత్తం మహిళలే చూస్తున్నారు. పిల్లల ఆలనాపాలనా మొదలు.. పెద్దల ఆరోగ్యం విషయం వరకూ అన్నీ వారే చూస్తుంటారు. ఇంటి పనులన్నీ వారే చేస్తుంటారు. ఈ కారణంగా వారు ఎక్కువగా అలసిపోతున్నారని.. నిత్యం మనసులో ఏదో ఒక పని గురించి ఆలోచిస్తూ టెన్షన్​లో ఉంటున్నారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వేధింపులు: కొందరు మహిళలు ఇంట్లో పనులు చేసుకొని ఉద్యోగాలకు వెళ్తుంటారు. అయితే.. పని ప్రదేశంలో వారిపై వేధింపులు కూడా ఎక్కువగానే ఉంటున్నాయి. ఎన్ని చట్టాలు వచ్చినా.. స్త్రీలకు సరైన భద్రత ఉండటం లేదు. ఉద్యోగాలు చేసే వారితోపాటు చదువుకునే వారైనా, ఇంట్లో ఉండే వారైనా లైంగికంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. అభ్యంతరకరమైన మాటలు, వెకిలి చేష్టలతో వాళ్లు మానసికంగా నలిగిపోతున్నారట. జీతాలు తక్కువ: చాలా సంస్థల్లో పురుషులతో పోలిస్తే స్త్రీలకు వేతనాలు తక్కువగా ఉంటాయి. ఇద్దరుచేసే పని ఒకటే అయినా జీతాలు మాత్రం స్త్రీ, పురుషులకు వేరుగా ఉంటున్నాయి. ఈ విషయం వారిని వేధిస్తుంది. అంతేకాకుండా.. ఇంట్లోని పేదరికం, ఆర్థిక ఇబ్బందుల గురించి కూడా మహిళలు ఎక్కువగా ఆలోచిస్తుంటారు. ఇవన్నీ మహిళల సంతోషాన్ని ప్రభావితం చేస్తున్నాయని నిపుణులు అంటున్నారు. లింగ వివక్ష: ఇప్పటికీ మహిళలు లింగ వివక్ష ఎదుర్కొంటున్నారు. అది ఉద్యోగం, వ్యాపారం.. ఏ విషయంలోనైనా సరే.. వారు చాలా వరకు వివక్షను ఎదుర్కొంటున్నారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ కారణంతో చాలా మంది తాము కోరుకున్న లైఫ్​ను అనుభవించలేక సంతోషాలకు దూరమవుతున్నారట. ఒత్తిడి: పై అంశాలతోపాటు పలు రకాల కారణాలతో మహిళలు అధిక ఒత్తిడి ఎదుర్కొంటున్నారట. పురుషులతో పోలిస్తే.. ఈ ఒత్తిడి మహిళల్లో అధికంగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. 2018లో Pew Research Center నిర్వహించిన ఒక అధ్యయనం ప్రకారం.. అమెరికన్ మహిళలు పురుషుల కంటే 42శాతం ఒత్తిడితో ఇబ్బందిపడుతున్నారని కనుగొన్నారు. ఈ పరిశోధనలో Pew Research Centerలో హెల్త్ అండ్ వెల్‌బీయింగ్ రీసెర్చ్ డైరెక్టర్‌ డాక్టర్​. కారెన్ డి. మోర్గన్ పాల్గొన్నారు. ఈ సమస్యలను ఓవర్​కమ్​ చేయడానికి టిప్స్​: ప్రకృతితో మమేకం​: ప్రకృతిలో సమయం గడపడం వల్ల ఒత్తిడి తగ్గుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు. వాకింగ్​ చేయడం, యోగా, బుక్​ రీడింగ్​, మ్యూజిక్​ వినడం వంటి పనులు ఒత్తిడిని తగ్గించి.. మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉండేందుకు తోడ్పడతాయని నిపుణులు అంటున్నారు. తద్వారా ఆనందంగా ఉండొచ్చని సూచిస్తున్నారు. వ్యాయామం: క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం వల్ల శారీరకంగా, మానసికంగా సంతోషంగా ఉండొచ్చని నిపుణులు అంటున్నారు. రన్నింగ్​, వాకింగ్​, స్విమ్​ వంటివి చేయడం మంచిదని చెబుతున్నారు. మద్యపానం : మహిళలకు డ్రింకింగ్​ అలవాటు ఉంటే వెంటనే మానుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మద్యం తాగడం వల్ల గుండె జబ్బులు, రొమ్ము క్యాన్సర్ వంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయని అంటున్నారు. నిజానికి.. మద్యపానం మానేయడం వల్ల మహిళల ఆరోగ్యం, సంతోషం గణనీయంగా మెరుగుపడుతుందని పలు పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం : పోషకాలు పుష్కలంగా ఉండే ఆహారాలను తినడం మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా పండ్లు, కూరగాయలు, తృణధాన్యాలు, లీన్ ప్రోటీన్‌లను ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాలు తినడం మంచిదని.. అలాగే ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు, చక్కెర పానీయాలను బంద్​ చేయాలని సలహా ఇస్తున్నారు. NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.