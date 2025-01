ETV Bharat / health

మగవారికంటే మహిళల గుండె గట్టిదా? లేడీస్​కు హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్​ ఎందుక తక్కువ? - WHY WOMEN GET LESS HEART ATTACKS

why women get less heart attacks ( Getty Images )

By ETV Bharat Health Team Published : 3 minutes ago