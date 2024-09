ETV Bharat / health

నడుము కొవ్వు తగ్గాలా? ఈ యోగాసనాలు చేస్తే ఫలితం ఉంటుందట! - Yoga Asanas for Reducing Hip Fat

Yoga Asanas for Reducing Hip Fat: ప్రస్తుతం మారిన ఆహారపు అలవాట్లు, జీవనశైలి వల్ల అనేక దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తున్నాయి. అనారోగ్యకరమైన ఆహారం, వ్యాయామం లేకపోవడం, హార్మోన్ల అసమతుల్యత, జన్యుపరమైన రుగ్మతలు, ఒత్తిడి వంటి కారణాల వల్ల నడుము భాగంలో కొవ్వు పేరుకుపోతుంది. ఇవే కాకుండా అధిక చక్కెర వినియోగం వల్ల కూడా నడుము భాగంలో కొవ్వు పెరుగుతుందని వైద్యులు వివరిస్తున్నారు.

దీనిని తగ్గించుకునేందుకు ఆసనాలు బాగా పనిచేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. 2018లో Bodywork and Movement Therapies జర్నల్​లో ప్రచురితమైన అధ్యయనం ప్రకారం.. ముఖ్యంగా మహిళల్లో నడుము సైజ్ తగ్గించుకోవడంలో యోగాసనాలు ప్రభావం చూపిస్తాయట. అదేవిధంగా.. "Effects of Yoga on Hip Circumference and Body Fat in Middle-Aged Women"అనే అంశంపై చేపట్టిన అధ్యయనంలోనూ.. యోగాసనాలు మహిళల్లో బరువును తగ్గిస్తాయని తేలిందట. (రిపోర్ట్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి) ఈ పరిశోధనలో Korea University వైద్యుడు Lee పాల్గొన్నారు. ఇంతకీ ఏ ఆసనాలు వేయాలంటే...

త్రికోణాసనం (ETV Bharat)

త్రికోణాసనం

మొదట కాళ్లను దూరంగా ఉంచి.. సౌకర్యవంతంగా నిల్చోవాలి. ఆ తర్వాత కుడిపాదాన్ని 90 డిగ్రీల కోణంలో తిప్పి ఉంచాలి. శరీర బరువు మొత్తం రెండు పాదాలపైనా సమానంగా పడేలా చూసుకోవాలి. అనంతరం దీర్ఘశ్వాస తీసుకుంటూ కుడివైపు తుంటి నుంచి కిందకు వంగి చేత్తో పాదాన్ని తాకించాలి. వీలైతే నేలనే తాకొచ్చు. అనంతరం ఎడమ చేతిని పైకిలేపి గాల్లో ఉంచాలి. చూసేవాళ్లకి కుడిచేయి, ఎడమచేయి కలిపి సరళరేఖలా అనిపించేలా ఆసనం వేయాలి. తలని ఎడమ చేతి వైపు తిప్పి.. చేతి వేళ్లను గమనించాలి. దీర్ఘ శ్వాస తీసుకుని సాధారణ స్థితికి వచ్చి.. ఆ తర్వాత ఎడమ వైపు కూడా ఇదే విధంగా చేయాలి. మెడనొప్పి, సర్జరీ అయినా, బీపీ ఉన్నా ఈ ఆసనం చేయకపోవడం మేలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.