కింద కూర్చుని పైకి లేవలేకపోతున్నారా? ఈ సింపుల్ టెస్టులతో క్షణాల్లో మీరెంత బలవంతులో తెలుస్తుందట! - PHYSICAL STRENGTH TEST

Physical Strength Test: మీరెంత బలవంతులు? ఈ విషయాన్ని ఎప్పుడైనా తెలుసుకోవటానికి ప్రయత్నించారా? దానికేముంది ఎంత బరువెత్తితే అంత బలవంతులమని అనేస్తుంటారు. కానీ ఈ పరీక్ష అంత కచ్చితమైంది కాదని నిపుణులు అంటున్నారు. చురుకుగా, గాయాల పాలు కాకుండా ఎంత బాగా కదులుతున్నారనేది నిజమైన బలాన్ని తెలుపుతుందని వివరిస్తున్నారు. అయితే, బలాన్ని తెలుసుకోవటానికి కొన్ని పరీక్షలు మనకు తోడ్పడతాయని వెల్లడిస్తున్నారు. వీటిని అంచనగా తీసుకుని మొత్తం శరీర బలాని తెలుసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆ పరీక్షలేంటో తెలుసుకుని మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి.

పిడికిలి పట్టు: మన పిడికిలి పట్టుతో బలాన్ని లెక్కించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. సరకులు మోసుకురావటం, బరువైన వస్తువులను జరపటం, చేత్తో పట్టుకునే పరికరాలతో పనిచేయటం వంటి పనులకు పిడికిలి ఎంతో తోడ్పడుతుందని వివరిస్తున్నారు. పిడికిలి పట్టును హ్యాండ్‌ డైనమోమీటర్‌ సాయంతో పరీక్షించుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. చేత్తో పట్టుకోవటానికి వీలుగా ఉండే దీన్ని మధ్యలో నొక్కితే పిడికిలి బలమెంతో బయటపడుతుంది. 2019లో Journal of Strength and Conditioning Researchలో ప్రచురితమైన "Grip strength and its relationship to overall strength" అనే అధ్యయనంలోనూ ఈ విషయం వెల్లడైంది. (రిపోర్ట్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి)

ఇందుకోసం అరచేయి పైకి ఉండేలా మణికట్టును 90 డిగ్రీల కోణంలో వంచాలి.

ఆ తర్వాత డైనమోమీటర్‌ను చేత్తో పట్టుకొని, మధ్యభాగాన్ని వీలైనంత వరకు నొక్కాలి.

అనంతరం మీటర్ రీడింగును గుర్తించి, పిడికిలి వదిలిపెట్టాలి.

ఇలానే మరో రెండుసార్లు చేసి.. మూడు రీడింగుల సగటును లెక్కించాలి.

ఇప్పుడు మరో చేత్తో కూడా ఇలానే డైనమోమీటర్‌ను నొక్కి, సగటు రీడింగ్‌ నమోదు చేసుకోవాలి.

సాధారణ పిడికిలి పట్టు వయసు, లింగ భేదాన్ని బట్టి మారుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పురుషుల్లో 20-29 ఏళ్ల వయసులో 46 కిలోలుంటే.. 60-69 ఏళ్ల వయసులో 30 కిలోలు ఉంటుందని అంటున్నారు. అదే ఆడవారిలో 20-29 ఏళ్ల వయసులో 29 కిలోలు కాగా 60-69 ఏళ్ల వయసులో 23.5 కిలోలు ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు. వీటిని బట్టి పిడికిలి బలమెంతో ఎవరికివారే అంచనా వేసుకోవచ్చు. టెన్సిస్‌ లేదా స్ట్రెస్‌ బంతిని నొక్కటం, చేత్తో వాహనాలు తుడవటం, బట్టలు ఉతికి పిండటం వంటి పనులతో పిడికిలి పట్టును పెంచుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.

పుషప్‌ సామర్థ్యం: పుషప్‌లు చేయడం వల్ల ఛాతీ, చేతులు, భుజాలు, కడుపు, వీపు కండరాలన్నీ ఒకేసారి పనిచేస్తాయని నిపుణులు అంటున్నారు. శరీర పైభాగం బలంగా ఉంటే రోజువారీ పనులు సాఫీగా చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. వీటిని చేయడం వల్ల భంగిమ, కదలికలూ మెరుగవుతాయని వివరిస్తున్నారు. అయితే, ఒకసారి ఎన్ని పుషప్‌లు తీయగలరనేది శరీర పైభాగం బలాన్ని, కండరాల సామర్థ్యాన్ని అంచనావేస్తుందని వెల్లడిస్తున్నారు. కానీ ఎంత బాగా పుషప్‌లు తీస్తున్నారనేదీ ముఖ్యమేనని.. నేలకు చేతులు ఆనించి పుషప్స్‌ తీస్తే అసలు శక్తి బయటపడుతుందంటున్నారు.