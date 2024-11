ETV Bharat / health

పీరియడ్స్ నొప్పులు తగ్గాలా? ఈ టిప్స్ పాటిస్తే నెలసరిలోనూ ఫుల్ యాక్టివ్!

Periods Pain Relief Tips: పీరియడ్స్ వచ్చినప్పుడు పలు రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదురవడం కామన్. ఇందులో కడుపునొప్పి, నడుంనొప్పి ముఖ్యంగా చిరాకు, ఒత్తిడి, ఆందోళన ఉంటాయి. ఈ క్రమంలోనే ప్రతి నెలా ఎదురయ్యే ఈ సమస్యల నుంచి తప్పించుకోవడానికి కొందరు మాత్రలు వేసుకుంటారు. కానీ ట్యాబ్లెట్లతో పని లేకుండానే పీరియడ్స్ సమయంలోనూ సౌకర్యంగా, ఉల్లాసంగా ఉండొచ్చని అంటున్నారు. ఇందుకోసం కొన్ని చిన్న చిన్న చిట్కాలు పాటిస్తే చాలని ఆరోగ్య నిపుణులు వివరించారు.

అయితే, పీరియడ్స్ సమయంలో ముఖ్యంగా మనం తీసుకునే ఆహారంలో కొన్ని మార్పులు చేసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందుకోసం క్యాల్షియం విరివిగా లభించే పాలు, పాల పదార్థాలు, పాలకూర.. వంటివి మన రోజువారీ ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలని వెల్లడించారు. ఈ విషయం 2018లో Journal of Women's Healthలో ప్రచురితమైన "Calcium Intake and Menstrual Cramp Severity in Young Women"(రిపోర్ట్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి) అనే అధ్యయనంలో వెల్లడైంది. ఇవి నొప్పిని తగ్గించడంతో పాటు మూడ్ స్వింగ్స్, ఆహారం ఎక్కువగా తినాలన్న కోరికను అదుపు చేయడంలో తోడ్పడతాయని పేర్కొన్నారు. అలాగే సాయంత్రం స్నాక్స్ సమయంలో కూడా నూనె పదార్థాలు కాకుండా.. విటమిన్లు, ఖనిజాలు ఎక్కువగా లభించే పండ్లు, నట్స్, కాయగూరలు తీసుకోవడం వల్ల జీవక్రియల పనితీరు మెరుగుపడుతుందన్నారు. అలాగే మెగ్నీషియం ఎక్కువగా ఉండే డార్క్ చాక్లెట్ తీసుకోవడం వల్ల శరీరంలో ఎండార్ఫిన్లు విడుదలై మనసును ఉత్తేజపరుస్తాయని వివరించారు.

అయితే, ఈ సమయంలో చాలామందికి ఎక్కువగా పొత్తి కడుపులో నొప్పి వస్తుంటుంది. ఈ నొప్పిని తట్టుకోలేక కొంతమంది పెయిన్‌ కిల్లర్స్ వేసుకుంటారు. కానీ వీటిని తరచూగా వాడితే ఆరోగ్యానికే నష్టమని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి ఇలాంటి మాత్రలకు బదులు హీట్ ప్యాక్ లేదా వేడి నీళ్ల బాటిల్‌తో కాపితే నొప్పిని దూరం చేసుకోవచ్చని అంటున్నారు. కాస్త గోరువెచ్చటి నీటితో స్నానం చేసినా మనసుకు ప్రశాంతంగా అనిపించి హాయిగా నిద్రపడుతుందని వివరించారు.

మసాజ్ చేసుకోవచ్చు

పీరియడ్స్​లో వచ్చే కడుపునొప్పి, నడుం నొప్పి, కాళ్లు లాగడం, ఇతర ఒంటి నొప్పుల నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి అత్యవసర నూనెలు ఎంతగానో తోడ్పడతాయని నిపుణులు అంటున్నారు. ఇందుకోసం నొప్పి వచ్చే చోట లావెండర్, రోజ్‌మేరీ, పెప్పర్‌మెంట్ ఇలా ఏదో ఒక ఎసెన్షియల్ ఆయిల్‌తో కాస్త మసాజ్ చేస్తే త్వరిత ఉపశమనం కలుగుతుందని వివరించారు.

గోరువెచ్చటి నీళ్లతో

ఇంకా ఈ సమయంలో నీళ్లు ఎక్కువగా తాగాలని.. వీలైతే గోరువెచ్చటి నీళ్లు తాగితే మరింత మంచిదని అంటున్నారు. ఇలా తాగడం వల్ల శరీరంలో నొప్పి ఉన్న కండరాలకు రక్తప్రసరణ సరిగ్గా జరిగి ఉపశమనం పొందే వీలుంటుందని వివరించారు. ఇక నీటి శాతం ఎక్కువగా ఉండే పుచ్చకాయ, కీరా దోస వంటి పండ్లు, కాయగూరలు ఎక్కువగా తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.