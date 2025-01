ETV Bharat / health

ఇనుప కడాయిలో కూరలు వండుతున్నారా? ఈ సమస్యలు వచ్చే అవకాశమట! - IS CAST IRON GOOD FOR COOKING

iron kadai is good for cooking ( Getty Images )

Is Iron Kadai is Good for Cooking: కూరలు, వేపుళ్లు ఇలా ఏ వంటకమైనా చాలా మంది ఇనుప కడాయిలో చేస్తుంటారు. నాన్‌స్టిక్‌ ప్యాన్‌లు వచ్చినా సరే.. ఎక్కువ మంది ఇనుప కడాయిలోనే వండుతుంటారు. అయితే, కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలను మాత్రం ఇనుప కడాయిలో వండకూడదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలా వండడం వల్ల అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆ వంటకాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

పుల్లని పదార్థాలు: టమాటా, చింతపండు, నిమ్మకాయలు వాడి చేసే వంటలు ఇనుప కడాయిలో చేయకపోవడమే మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీటిల్లో ఎసిడిక్‌ గుణాలు ఉండడం వల్ల అవి ఇనుముతో రియాక్ట్‌ అయ్యి.. ఆ లోహం కరిగి వంటలో కలుస్తుందని వివరిస్తున్నారు. 2020లో Journal of Food and Nutrition Researchలో ప్రచురితమైన "Acidic Food and Iron Cookware: A Review of the Chemical Reactions and Nutritional Implications" అనే అధ్యయనంలోనూ ఈ విషయం తేలింది. (రిపోర్ట్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి)

వంకాయ, పాలకూర: ఇవేకాకుండా వంకాయ, పాలకూరని కూడా ఇనుప మూకుడులో వండకూడదని అంటున్నారు. వంకాయలో కూడా కొద్దిమొత్తంలో ఎసిడిక్‌ గుణాలు ఉంటాయని తెలిపారు. అలానే పాలకూరలోనూ ఆక్సాలిక్‌ యాసిడ్‌ ఉంటుందని.. ఇవి ఐరన్‌తో కలిసినప్పుడు కూర నలుపురంగులోకి మారడమేకాక, లోహపు రుచి వస్తుందని పేర్కొన్నారు.

గుడ్డు, బీట్‌రూట్‌: ఇంకా కోడిగుడ్డును కూడా ఇందులో వండకూడదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తెల్లసొనలో ఉండే సల్ఫర్‌.. ఇనుముతో రసాయనిక చర్య జరపడం వల్ల కూర బూడిదరంగులోకి మారడమే కాకుండా రుచీ తగ్గుతుందని అంటున్నారు. ఇక, బీట్‌రూట్‌లో అధిక మొత్తంలో ఐరన్‌ ఉంటుందని.. ఇది కడాయిలోని ఐరన్‌తో కలిసి ఆహారానికి ఉండే సహజరుచి కోల్పోయేలా చేస్తుందని వివరిస్తున్నారు. ఇంకా పిండితో తయారయ్యే పాస్తా లాంటివి కూడా కడాయి అడుగుభాగంలో అతుక్కునిపోతాయని సూచిస్తున్నారు. ఫలితంగా అవి మాడిపోయి రుచి తగ్గుతుందని తెలిపారు. ఇవేకాకుండా తీపి పదార్థాలను ఇనుప కడాయిలో చేస్తే వాటి రుచి, అరోమా పోతుందని వెల్లడిస్తున్నారు.