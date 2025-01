ETV Bharat / health

పక్షవాతం రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసా? ఇలా చేస్తే వచ్చే ఛాన్స్ తక్కువ! - HOW TO AVOID PARALYSIS ATTACK

Paralysis Reasons in Telugu ( Getty Images )

By ETV Bharat Health Team

Paralysis Reasons in Telugu: ప్రస్తుత కాలంలో చాలా మందిని పక్షవాతం సమస్య ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఫలితంగా శరీరం సహకరించక.. ఏ పని చేయలేక మంచానికే పరిమితం చేస్తుంది. అందువల్ల పక్షవాతం వచ్చాక బాధపడేకన్నా.. అది రాకుండా చూసుకోవటమే మేలని సూచిస్తున్నారు. ఇందుకోసం కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవటం మంచిదని అంటున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

రక్తపోటు అదుపులో పెట్టుకోవాలి: అధిక రక్తపోటుతో పక్షవాతం ముప్పు పెరుగుతుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అందువల్ల రక్తపోటు 120/80 మించకుండా చూసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఒకవేళ బీపీ ఎక్కువుంటే ఆహార, వ్యాయామ నియమాలతో తగ్గించుకునే ప్రయత్నం చేయాలని అంటున్నారు. అప్పటికీ అదుపులోకి రాకపోతే మందులు వేసుకోవాలని చెబుతున్నారు. 2019లో The Lancet Neurology జర్నల్​లో ప్రచురితమైన "Risk factors for stroke: a systematic review and meta-analysis" అనే అధ్యయనంలోనూ ఈ విషయం తేలింది. (రిపోర్ట్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి)

గుండెలయను కనిపెడుతుండాలి: గుండెలయ అస్తవ్యస్తం కావడం (ఏట్రియల్‌ ఫిబ్రిలేషన్‌) వల్ల కూడా పక్షవాతం వచ్చే అవకాశం 5 రెట్లు ఎక్కువని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒకవేళ గుండె వేగంగా, అస్తవ్యస్తంగా కొట్టుకుంటుంటే డాక్టర్‌ను సంప్రదించి కారణమేంటో తెలుసుకోవటం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. ఒకవేళ ఏట్రియల్‌ ఫిబ్రిలేషన్‌ సమస్య ఉన్నట్టయితే గుండె వేగాన్ని, రక్తం గడ్డలు ఏర్పడటాన్ని తగ్గించే మందులు సూచిస్తారని వివరిస్తున్నారు.

ఒత్తిడికి కళ్లెం: ఒత్తిడి మూలంగా శరీరంలో వాపు (ఇన్‌ఫ్లమేషన్‌) తలెత్తుతుందని అంటున్నారు. ఇది పక్షవాతం ముప్పు పెరగటానికి దోహదం చేస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి ఒత్తిడిని తగ్గించుకునే ప్రయత్నం చేయాలని సూచిస్తున్నారు. ఇంకా తీరికలేని పనులతో ఆఫీసులో ఒత్తిడికి గురవుతుంటే మధ్యమధ్యలో కుర్చీలో నుంచి లేచి గాఢంగా శ్వాస తీసుకుంటూ కాసేపు తిరగాలని సలహా ఇస్తున్నారు. ఒకేసారి బోలెడన్ని పనులు ముందేసుకోకుండా ఒక పని పూర్తయ్యాక మరో పని ఆరంభించాలని తెలిపారు. పని చేసే వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవాలని.. వీలైతే చిన్న చిన్న మొక్కలు పెంచుకోవచ్చని అంటున్నారు. ఇంకా ఆఫీసు పనులను ఇంటిదాకా తెచ్చుకోకుండా.. కుటుంబ సభ్యులతో హాయిగా గడపటం అలవాటు చేసుకోవాలని వివరిస్తున్నారు.

మధుమేహం నియంత్రణ: మధుమేహంతో బాధపడేవారికి పక్షవాతం ముప్పు 1.5 రెట్లు ఎక్కువని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. దీనికి ప్రధాన కారణం గ్లూకోజు స్థాయులు అధికమై రక్తనాళాలు, నాడులు దెబ్బతినటమేనని అంటున్నారు. అంతేకాకుండా.. మధుమేహంతో బాధపడేవారికి గుండెజబ్బు, పక్షవాతం ముప్పులు పెరగటానికి దోహదం చేసే అధిక రక్తపోటు, ఊబకాయం కూడా ఎక్కువగానే ఉంటుంటాయని వివరిస్తున్నారు. కాబట్టి గ్లూకోజును నియంత్రణలో ఉంచుకోవటం అత్యవసరమని సూచిస్తున్నారు.

మందులు తప్పకుండా వేసుకోవాలి: ముఖ్యంగా అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం వంటి సమస్యలుంటే క్రమం తప్పకుండా మందులు వేసుకోవాలని అంటున్నారు. మందులను మధ్యలో మానెయ్యటం తగదని.. ఇంకా తమకు తోచిన మోతాదులు వేసుకోవడం సరికాదని చెబుతున్నారు.

అధిక బరువు తగ్గాలి: అధిక బరువు, ఊబకాయంతో మధుమేహం, రక్తపోటు ముప్పులు పెరుగుతాయని నిపుణులు అంటున్నారు. ఫలితంగా పక్షవాతం ముప్పూ ఎక్కువ అవుతుందని చెబుతున్నారు. అందుకే క్రమం తప్పకుండా రోజూ కనీసం అరగంట సేపు వ్యాయామం చేయటం అన్ని విధాలా మంచిదని సలహా ఇస్తున్నారు.