చలికాలంలో ఎన్ని క్రీములు రాసినా ఫలితం లేదా? ఈ సింపుల్ టిప్స్ ట్రై చేసి చూడండి! - WINTER SKIN CARE TIPS

ఆరోగ్యంగా: ముఖ్యంగా చలికాలంలో చర్మ ఆరోగ్యానికి పైపై పూతలే చాలవని.. తప్పనిసరిగా లోపలినుంచీ పోషణ కావాలని నిపుణులు అంటున్నారు. అందుకే ప్రతిరోజూ తగినంత నీరు తప్పనిసరిగా తాగాలని సలహా ఇస్తున్నారు. 2020లో Journal of Clinical and Aesthetic Dermatologyలో ప్రచురితమైన "The importance of skin barrier function in maintaining skin hydration" అనే అధ్యయనంలోనూ ఈ విషయం తేలింది. ఇంకా హెర్బల్‌ టీలతో చర్మంపై ముడతలు, గీతలు రాకుండా ఉంటాయని వివరిస్తున్నారు. రాత్రుళ్లూ ముఖాన్ని మృదువైన క్లెన్సర్‌తో శుభ్రపరుచుకోవాలని.. ఆపై కలబందలో విటమిన్‌ ఈ, బాదంనూనె కలిపిన మిశ్రమాన్ని తప్పనిసరి రాయాలని అంటున్నారు. ఇది పొడిబారే ప్రభావాన్ని తగ్గించి ఉదయానికి ముఖాన్ని తాజాగా మారుస్తుందని నిపుణులు వెల్లడిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

