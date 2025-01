ETV Bharat / health

ఏ రోగం లేకపోయినా ఉన్నట్లు అనిపిస్తోందా? ఇలా ఎందుకు అవుతుందో తెలుసా? - WHAT IS HYPOCHONDRIASIS DISORDER

Hypochondriasis Disorder Symptoms: మనలో కొంత మందికి ఏ జబ్బు లేకపోయినా ఏదో అనారోగ్యం పట్టి పీడిస్తుందని గట్టిగా నమ్ముతుంటారు. దీంతో ఆస్పత్రుల చుట్టూ తిరుగుతూ అన్ని రకాల పరీక్షలను చేయించుకుంటుంటారు. రిపోర్టులను చూస్తే సాధారణంగానే ఉన్నా, డాక్టర్లే జబ్బును కనుక్కోలేకపోతున్నారని అనుకుంటారు. ఫలితంగా పదే పదే ఆస్పత్రులు, డాక్టర్లను మారుస్తూ తిరుగుతుంటారు. మరి ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది? దీనికి గల కారణాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఒకప్పటితో పోలిస్తే ఇప్పుడు మన సమాజంలో ఆరోగ్య పైన అవగాహన బాగా పెరిగిపోయింది. టీవీల్లో, పత్రికల్లో వచ్చే ఆరోగ్య కథనాలను చూడడం, చదవడమే కాకుండా వాటిని భద్రపరుచుకునే వారు ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే తాము చదివిన ప్రతి అనుమానిత లక్షణాలను తమకు ఆపాందిచుకుంటారు. ఫలితంగా ఏ వ్యాధి లేకపోయినా ఏదో ఒక జబ్బు ఉందని ఆందోళన పడుతుంటారు. ఈ రకమైన మానసిక స్థితిని హైపోకాండ్రియా అని పిలుస్తుంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. 2018లో Journal of Clinical Psychologyలో ప్రచురితమైన "Hypochondriasis: A Review of the Literature" అధ్యయనంలో తేలింది. (రిపోర్ట్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి)

కుటుంబంలో ఎవరైనా క్యాన్సర్ వంటి ప్రమాదకరమైన జబ్బుతో మరణించినప్పుడు తమకు కూడా అలాంటి వ్యాధులు సోకుతాయని భయపడుతుంటారు. ఇంకా శరీరంలో కనిపించే ప్రతీ చిన్న నలతను పెద్దగా చూస్తూ ఆందోళన పడుతుంటారు. ఈ అనుమానాలు నివృత్తి చేసుకునేందుకు ఖరీదైన పరీక్షలు చేయించుకుంటూ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ల చుట్టూ తిరుగుతుంటారు. ఈ క్రమంలోనే చివరకు డిప్రెషన్​కు లోనై తమను తామే కాకుండా కుటుంబ సభ్యులను బాధపెడుతుంటారు.

నిజానికి తమకు ఎలాంటి వ్యాధులు లేకపోయినా ఉందనే గట్టిగా నమ్మే మనస్తత్వం కారణంగా ఇతరత్రా సమస్యలు వచ్చి పడుతుంటాయని నిపుణులు అంటున్నారు. ఈ అనారోగ్యం గురించి భయాల కారణంగా రక్త పోటు పెరుగుతుందని చెబుతున్నారు. ఇంకా కొందరిలో డాక్టర్లు, వైద్య సిబ్బందిని చూడగానే రక్త పోటు అమాంతం పెరుగుతుందని వివరిస్తున్నారు. తరచూ తీవ్రమైన ఒత్తిడికి గురై డిప్రెషన్​లోకి వెళ్తుంటారు. డాక్టర్లు తమకు ఎలాంటి భయంకరమైన జబ్బు ఉందని ఆందోళనతో ఉంటారు.