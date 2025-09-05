ETV Bharat / health

ఘగర్ పేషెంట్స్​కు అలర్ట్​​- ఇలా జరిగితే కాళ్లు, వేళ్లు తొలగించాల్సి వస్తుందట! ఎలా జాగ్రత్త పడాలో తెలుసా?

డయాబెటిస్ ఉన్నవాళ్లు ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే నిర్లక్ష్యం చేయొద్దంటున్న వైద్యులు

Diabetic Foot Ulcer Treatment
Diabetic Foot Ulcer Treatment (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : September 5, 2025 at 5:25 PM IST

Diabetic Foot Ulcer Treatment : డయాబెటిస్ శరీరంలోని అన్ని అవయవాల మీద తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. కళ్ల దగ్గరి నుంచి పాదాల వరకూ అన్నింటినీ దెబ్బతీస్తుంది. చాలా మందిలో పాదాల మీద పుండ్లు ఏర్పడటం గమనిస్తుంటాం. ఇవి మానకుండా మరింత వేధిస్తుంటాయి. ఈ కారణంగా దేశంలో ఏటా సుమారు లక్ష మందికి వేళ్లు, పాదాలు, కాళ్లు తొలగించాల్సి వస్తోందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. రోజురోజుకీ డయాబెటిస్ పెరిగిపోతున్న నేపథ్యంలో ఇలాంటి వారి సంఖ్య మరింత పెరిగే ప్రమాదం ఉండటం మరింత ఆందోళనకరమని అంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ పరిస్థితి ఎదురుకాకుండా ఉండేదుకు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

డయాబెటిస్ గల వారిలో సుమారు 15-20 శాతం మందికి పాదాల మీద పుండ్లు ఏర్పడే ముప్పు పొంచి ఉంటుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. చాలా మంది వీటిని నిర్లక్ష్యం చేయటం, పుండ్లు పెద్దగా అయ్యేంత వరకూ డాక్టర్‌ను సంప్రదించకపోవటం పెద్ద సమస్యగా మారుతుందంటున్నారు. దీంతో పుండ్లకు చికిత్స చేయటం కష్టంగా మారి, కొన్ని సందర్భాల్లో పాదాలు తొలగించాల్సిన పరిస్థితికి దారి తీస్తోందని చెబుతున్నారు. మిగతా దేశాలతో పోలిస్తే ఇలాంటి దుస్థితి మన దేశంలో ఎక్కువగా ఉండటం గమనార్హం. ఒకసారి వేళ్లో, పాదమో తొలగించినంత మాత్రాన సమస్య అంతటితో ఆగిపోలేదు. చాలా మందికి మరోసారి తొలగించాల్సిన అవసరం మూడు రెట్లు పెరుగుతుండటం ఆందోళనకు గురిచేస్తోందని అంటున్నారు. డయాబెటిస్ పుండ్లు తొలుత మానినవారితో పోలిస్తే వేళ్లు, పాదాలు తొలగించిన వారిలో అన్ని కారణాలతో మరణించే ముప్పూ ఎక్కువగానే ఉంటోందని నిపుణులు వెల్లడిస్తున్నారు. అందుకే తొలిదశలోనే పుండ్లను గుర్తించి, తగు చికిత్స తీసుకుంటే వేళ్లు, పాదాలు తొలగించటాన్ని చాలావరకూ నివారించుకునే వీలుంటుందని నేషనల్​ హెల్త్ ఇన్​స్టిట్యూట్ సూచిస్తుంది.

కారణాలేంటి? :
డయాబెటిస్ నియంత్రణలో లేకపోతే రక్తనాళాలు, నాడులు దెబ్బతినే ప్రమాదముందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పాదాల పుండ్లకు ఇవే ప్రధాన కారణమని పేర్కొన్నారు. గుండె నుంచి పాదాలు దూరంగా ఉంటాయి. కానీ, శరీర బరువును మోస్తుంటాయి కాబట్టి వీటిపై నిరంతరం భారం పడుతుంది. రక్తంలో గ్లూకోజు దీర్ఘకాలంగా ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల క్రమంగా రక్తనాళాల లోపలి మార్గం సన్నగా మారుతుంది.(atherosclerosis). దీంతో కాళ్లకు రక్తం సరఫరా తగ్గి కాళ్లకు పుండ్లు, ఇన్‌ఫెక్షన్ల ముప్పు పెరుగుతాయి. నాడులు దెబ్బతినటం (Peripheral neuropathy) వల్ల స్పర్శజ్ఞానం తగ్గుతుంది. దీంతో పాదాలకు నొప్పీ తెలియకపోవడంతో వాటికి గాయాలైనా వెంటనే గుర్తించలేరు. ఘాలో, చెప్పులో రాయి ఉన్నా రోజంతా అలాగే తిరగొచ్చు. పుండు పడినా దాన్ని గుర్తించేసరికే ఇన్‌ఫెక్షన్‌ తలెత్తొచ్చు. ఇంకాస్త లేట్ చేస్తే అది పెద్ద పుండుగా మారొచ్చు. దీనికి తోడు పొగ తాగటం, మద్యం అలవాటు తోడైతే మరింత ప్రమాదం పొంచి ఉన్నట్టేనని నిపుణులు అంటున్నారు. అందుకే ఈ అలవాట్లు గల వారికి ఎప్పుడో వచ్చే పాదాల సమస్యలు ముందుగానే మొదలు కావచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు. పాదాల అవకరాలు, కొన్నిచోట్ల ఒత్తిడి అధికంగా పడటం వంటివీ పుండ్లకు దారితీయొచ్చని నేషనల్​ హెల్త్ ఇన్​స్టిట్యూట్ పరిశోధకులు చెబుతున్నారు.

చిన్నగా మొదలై : తొలి దశలో చర్మం ఎర్రగా అవుతుందని, వేడి, వాపు కూడా ఉండొచ్చని నిపుణులు అంటున్నారు. కొందరికి చర్మంలో చీమలు పాకుతున్నట్టు, పొడుస్తున్నట్టు, అక్కడక్కడా మొద్దు బారినట్టు అనిపించొచ్చని తెలిపారు. చాలా మంది వీటిని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారని, ఫలితంగా అది కాస్త క్రమంగా పుండుగా మారుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే కొన్ని సందర్భంల్లో చర్మం గీసుకోకపోయినా, దెబ్బలు తగలకపోయినా దానంతటదే పుండు పడొచ్చని చెబుతున్నారు. కొంత మందిలో ఇది ఇన్‌ఫెక్షన్‌కు దారితీయడంతో చీముపట్టి, కుళ్లిపోయి గ్యాంగ్రీన్‌ (Gangrene) తలెత్తొచ్చని వెల్లడిస్తున్నారు. అందువల్ల డయాబెటిస్ పుండ్లను నిర్లక్ష్యం చేయొద్దని, ఇలాంటి లక్షణాలు తొలిదశలోనే గుర్తించి, జాగ్రత్త పడటం మంచిదని నిపుణులు సలహా ఇస్తున్నారు.

నివారణ ముఖ్యం :
రక్తంలో గ్లూకోజును కచ్చితంగా నియంత్రణలో ఉంచుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా డయాబెటిస్ గలవారు పాదాలను శ్రద్ధగా గమనించాలని అంటున్నారు. చేత్తో అన్ని వైపుల నుంచీ తాకుతూ గీసుకోవటం, చర్మం లేచిపోవటం వంటివేవైనా లక్షణాలు ఉన్నాయో చూసుకోవాలి సలహా ఇస్తున్నారు. వీటితో పాటు మరి కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించడం వల్ల పుండ్లను చాలా వరకూ నివారించుకోవచ్చని నేషనల్​ హెల్త్ ఇన్​స్టిట్యూట్​ పరిశోధకులు చెబుతున్నారు.

  • డయాబెటిస్ వారు పాదాలను రోజూ శుభ్రంగా కడుక్కోని, తడి లేకుండా తుడుచుకోవాలి.
  • ఇంట్లో కూడా చెప్పులు వేసుకునే నడవాలి. వీటి పాటు సాక్స్‌ ధరిస్తే ఇంకా మంచిది.
  • కుర్చీలో కూర్చున్నప్పుడు పాదాలు ఎత్తు మీద పెట్టుకోవటం.
  • వేళ్లను కదిలిస్తుండటం లాంటివి చేస్తూ ఉండాలి.
  • క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేస్తే పాదాలకు రక్త ప్రసరణ బాగా జరుగుతుంది.
  • గోళ్లు కత్తిరించుకోవటానికి బ్లేడును ఉపయోగించకుండా నెయిల్‌ కట్టర్‌ వాడాలి.
  • పూర్తిగా అంచుల వరకు కాకుండా కొంత వదిలేసి గోళ్లు కత్తిరించుకోవాలి.
  • పాదాలపై ఆనెలు, గుల్లల వంటివి కనిపిస్తే వెంటనే డాక్టర్‌ను సంప్రదించాలి.
  • పొగ తాగే అలవాటు ఉంటే వెంటనే మానెయ్యాలి.

తాత్సారం పనికిరాదు : పాదాల మీద చర్మం రంగు మారటం, మడమలు, పాదాలు ఉబ్బటం, పాదాలు వేడిగా అనిపించటం, చురుకుగా పొడుస్తున్నట్టు నొప్పి, మంట పుట్టటం. వేళ్ల మధ్య ఫంగల్‌ ఇన్‌ఫెక్షన్లు తలెత్తటం, మడమలు పొడిబారి, పగలటం వేలి గోళ్లు లోపలి వైపునకు పెరగటం వంటివి గమనిస్తే నిర్లక్ష్యం చేయకూడదని నిపుణులు అంటున్నారు. వెంటనే డాక్టర్‌ను కలిసి, జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

తొలగించాల్సి రావటం : ఇన్‌ఫెక్షన్లు అదుపులోకి రాకపోవటం, గాయాలు లేదా పుండ్లు ఎంతకీ మానకపోవటం వల్ల వేళ్లు, పాదాలు తొలగించాల్సిన పరిస్థితి తలెత్తుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు. ఎందుకంటే రక్తనాళాలు దెబ్బతినటం వల్ల రక్తంతో పాటు ఆక్సిజన్‌ వంటి పోషకాలు, యాంటీబయాటిక్‌ మందులు పుండు పడ్డ చోటుకు అంతగా వెళ్లవని వివరిస్తున్నారు. అందుకే తగిన జాగ్రత్తలు పాటించకపోతే సమస్య విషమించి వేళ్లు, పాదాలు తొలగించాల్సిన పరిస్థితి తలెత్తుతుందని చెబుతున్నారు. ఇది మున్ముందు ఫేషియైటిస్‌, సెల్యులైటిస్ వంటి సమస్యలకూ కారణం కావొచ్చని, ఫలితంగా మరిన్ని ఎక్కుసార్లు వేళ్లు, పాదాలు తొలగించాల్సి రావొచ్చని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

