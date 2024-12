ETV Bharat / health

నిద్ర మంచిదని ఎక్కువ సమయం పడుకుంటున్నారా? ఇలా చేస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

Is Sleeping Too Much Unhealthy ( Getty Images )

Is Sleeping Too Much Unhealthy: నిద్రపోతే ఆరోగ్యానికి మంచిదని చాలా మంది ఎక్కువ సేపు పడుకుంటుంటారు. ఇలా గంటల తరబడి నిద్ర పోతే.. లేనిపోని అనారోగ్యాల బారిన పడక తప్పదని హెచ్చరిస్తున్నారు నిపుణులు. వయసును బట్టి నిద్ర సమయాల్ని నిర్ణయించుకుంటే ఎన్నో ఈ సమస్యలు రాకుండా అడ్డుకట్ట వేయచ్చని అంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే అతిగా నిద్ర పోవడం వల్ల తలెత్తే సమస్యలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

నిద్ర ఎక్కువైతే ఈ సమస్యలు

సాధారణంగా పెద్ద వారికి రాత్రుళ్లు ఏడు నుంచి తొమ్మిది గంటల నిద్ర అవసరం ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే కొంతమంది సమయం దొరికిందనో, ఎక్కువసేపు నిద్ర పోవడం మంచిదన్న ఉద్దేశంతోనో తొమ్మిది గంటలకుపైగా నిద్రపోతుంటారు. ఫలితంగా నిద్ర సమయాలకు అంతరాయం ఏర్పడడంతో పాటు తలనొప్పి కూడా వేధిస్తుందని వివరిస్తున్నారు నిపుణులు. అంతేకాకుండా ఇలా ఎక్కువ సమయం నిద్ర పోవడం వల్ల పగలు నిద్ర రాదని కొందరు అనుకుంటారు. కానీ ఇలా పడుకోవడం వల్ల కునికిపాట్లు వస్తాయని పేర్కొన్నారు.

అతిగా నిద్రపోయే వారిలో గుండె సంబంధిత సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు పెరుగుతాయని అధ్యయనాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. European Heart Journalలో ప్రచురితమైన "Long sleep duration as a risk factor for cardiovascular disease: a review of the literature" అనే అధ్యయనంలోనూ ఈ విషయం తేలింది. కాబట్టి ఎనిమిది గంటలు సుఖ నిద్రకు కేటాయించడమే అన్ని విధాలా శ్రేయస్కరం అని నిపుణులు చెబుతున్నారు.(రిపోర్ట్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి)