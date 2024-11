ETV Bharat / health

మీరు వాకింగ్ చేస్తున్నారా? రోజు 20వేల అడుగులు నడిస్తే ఏమవుతుందో తెలుసా?

Walking 20000 Steps a Day Benefits: మీరు రోజు వాకింగ్ చేస్తున్నారా? మీలో చాలా మందికి రోజుకు 10వేల అడుగులు వేయాలని తెలుసు. ఇలా చేయడం వల్ల అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని నిపుణులు సైతం వెల్లడించారు. అయితే, రోజు 20వేల అడుగులు వేస్తే మీ శరీరంలో ఎలాంటి మార్పులు జరుగుతాయో మీకు తెలుసా? బరువు తగ్గడం నుంచి నిద్ర వరకు ఇలా ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయని వివరించారు. European Journal of Preventive Cardiology అధ్యయనం ప్రకారం.. గుండె సమస్యల బారిన పడి మరణించే అవకాశాలు తక్కువగా ఉంటాయని తేలింది. The association between daily step count and all-cause and cardiovascular mortality: a meta-analysis అనే అధ్యయనంలో పోలండ్​లోని లాడ్జ్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ Maciej Banach పాల్గొన్నారు. వయసు, జాతి, లింగం తేడా లేకుండా ఎవరైనా సరే.. 20వేల అడుగులు వేయడం వల్ల అనేక ప్రయోజనాలు పొందుతారని వివరించారు. (రిపోర్ట్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి)

గుండె ఆరోగ్యం: వాకింగ్ చేయడం అనేది అద్భుతమైన ఎయిరోబిక్ వ్యాయామం అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంతో పాటు కొలెస్ట్రాల్​ను తగ్గిస్తుందన్నారు. ఇంకా అధిక రక్తపోటును తగ్గించి.. రక్త సరఫరాను మెరుగుపరుస్తుందని తెలిపారు.

బరువు తగ్గడం: వాకింగ్ చేయడం వల్ల కేలరీలు కరుగుతాయని.. 20వేల అడుగుల నడవడం వల్ల 500-1000 కేలరీలు కరుగుతాయని వివరించారు. ఇది బరువు తగ్గడానికి, అదుపులో ఉంచడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని వెల్లడించారు. నడిచే వేగం, ప్రాంతం, దూరాన్ని బట్టి కేలరీల కరుగుదలలో తేడా ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.

చక్కర స్థాయుల నిర్వహణ: సాధారణంగా మనం చేసే వాకింగ్ లాంటి వ్యాయామం వల్ల ఇన్సులిన్ నిరోధకత మెరుగుపడుతుందని నిపుణులు వెల్లడించారు. ఇది రక్తంలో చక్కెర స్థాయులను అదుపులో ఉంచి.. టైప్ 2 డయాబెటిస్ ముప్పును తగ్గిస్తుందని వివరించారు. భోజనం చేసిన తర్వాత కాసేపు వాకింగ్ చేయడం వల్ల గ్లూకోజ్ స్థాయులు అదుపులో ఉంటాయని అంటున్నారు.

ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది: వాకింగ్ చేయడం వల్ల ఒత్తిడి తగ్గడమే కాకుండా మానసిక ప్రశాంతతను ఇచ్చే ఎండార్ఫిన్ హార్మోన్స్ విడుదల అవుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఫలితంగా ఒత్తిడి తగ్గి చేసే పనిపై ఏకాగ్రత పెరుగుతుందని వివరించారు.