దంతాల ఆరోగ్యం కోసం - పళ్లు ఎంతసేపు తోముకోవాలి? బ్రష్​ను ఎన్ని రోజులకు మార్చాలి? - Tooth brushing Mistakes

Tips to Take Care of Teeth: మనకు ఎక్కువ ఇన్​ఫెక్షన్లు నోటి ద్వారానే వ్యాపిస్తుంటాయి. అందువల్ల నోటిని ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రపరచుకోవడం చాలా కీలకం. అయితే, చాలా మంది బ్రష్ చేసే సమయంలో కొన్ని తప్పులు చేస్తుంటారు. వాటి వల్ల దంతాలు, చిగుళ్లపై ప్రభావం పడి రక్తస్రావం అవుతుంది. అంతేకాదు నీట్​గా బ్రష్ చేయకపోవడం వల్ల పంటినొప్పితో పాటు ఇతర సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ఈ క్రమంలోనే బ్రష్(National Institute of Health రిపోర్ట్​)​ ఎలా చేసుకోవాలి? ఎలాంటి బ్రష్ ఉపయోగించాలి? బ్రష్​ను ఎన్నిరోజులకు మార్చాలి? లాంటి ప్రశ్నలకు ప్రముఖ దంతవైద్యుడు డాక్టర్​ వికాస్ గౌడ్​ సమాధానం ఇస్తున్నారు. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం..

టూత్ బ్రష్​ను ఎక్కువ రోజులు వినియోగించకూడదని డాక్టర్​ వికాస్​ గౌడ్​ చెబుతున్నారు. సాధారణంగా 3 నెలలకు ఒకసారి బ్రష్​ను తప్పనిసరిగా మార్చాలని వివరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా అనారోగ్యానికి గురైనప్పుడు బ్రష్​ను మార్చడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. ఎక్కువ కాలం టూత్ బ్రష్ వాడడం వల్ల బ్రష్ మీద బ్యాక్టీరియా పేరుకుపోయి ఇన్ఫెక్షన్స్​ వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుందని తెలుపుతున్నారు. అలాగే, రోజుకు 2 సార్లు(ఉదయం, రాత్రి) బ్రష్ చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. చాలా సేపు బ్రష్​ చేయకుండా.. కేవలం 2 నుంచి 4 నిమిషాల పాటు మంచి టూత్ పేస్ట్‌తో బ్రష్ చేయడం మంచిదని వివరించారు.