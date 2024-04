మీరు లిప్ ​స్టిక్ పెట్టుకుంటున్నారా! - బాడీలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? - Side Effects of Using Lipstick

what are the side effects of lipstick : అందం కోసం ఆడవాళ్లు ఎంతగా తాపత్రయపడతారో తెలిసిందే. ఇందుకోసం ఏవేవో చేస్తుంటారు. కొందరు నేచురల్ పద్ధతులను ఎంచుకుంటే.. మెజారిటీ జనం మాత్రం మేకప్​ ప్రొడక్ట్స్​ను నమ్ముకుంటారు. అయితే.. రోజూ మేకప్ వేసుకునే వారైనా, టచప్​ ఇచ్చుకునే వారైనా.. లిప్​ స్టిక్ తప్పక వేసుకుంటారు. అది వేసుకుంటేనే.. అందానికి మెరుగులు దిద్దడం కంప్లీట్ అయినట్టు. మేకప్​లో లిప్​స్టిక్​ రేంజ్​ అది. కానీ.. దీనివల్ల ఆరోగ్యానికి ముప్పు కూడా ఉంటుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

కాలిఫోర్నియా విశ్వవిద్యాలయం నిర్వహించిన అధ్యయనం ప్రకారం.. లిప్‌స్టిక్‌ రాసుకునే మహిళలు సగటున రోజుకు రెండు నుండి 14 సార్లు అప్లై చేసుకుంటారట. ఇక రోజుకు 24 సార్లకన్నా ఎక్కువగా లిప్​ స్టిక్​ రాసుకునే వారు కూడా ఎక్కువగానే ఉన్నారట. మరి.. ఇలా రాసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే.. అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

హానికర పదార్థాలు..

లిప్‌స్టిక్‌లో పలు హానికారక లోహాలు, రసాయనాలు, పారాబెన్‌లు అధికంగా ఉంటాయట. ఇలాంటి లిప్​ స్టిక్​ను పెదాలపై అప్లై చేసుకున్న మహిళలు.. తమకు తెలియకుండానే కొంత లిప్​స్టిక్​ కొంత మింగేస్తారట. రోజూ లిప్​ స్టిక్​ రాసుకునే ఒక మహిళ.. ఆమె జీవితకాలంలో సుమారు 1.8 కిలోల లిప్‌స్టిక్‌ మింగేస్తుందట. దీంతో.. లిప్​ స్టిక్​లోని కెమికల్స్​ రక్తంలో కలిసిపోయి.. ఆరోగ్యానికి హాని కలిగిస్తాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అంతేకాదు.. ఈ రసాయనాలు వాళ్ల ఒంట్లో నుంచి పుట్టే పిల్లలకూ ట్రాన్స్​ఫర్ అవుతాయట. కాలిఫోర్నియా యూనివర్సిటీ పరిశోధకులు 30 మంది అమ్మాయిలపై రీసెర్చ్​ చేసి.. ఈ విషయాన్ని తేల్చారట. సగటున రోజులో రెండు సార్లు లిప్​స్టిక్​ పెట్టుకునే వారి ఒంట్లోకి 24 మిల్లీగ్రాముల లోహాలు చేరుతున్నాయట.

మీ చర్మం మెరవాలంటే రాయాల్సింది క్రీమ్స్ కాదు - చేయాల్సింది ఇవీ! - Skin Care Tips

ప్రతి రోజూ లిప్‌స్టిక్‌ వేసుకునేవాళ్లు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని ప్రముఖ కాస్మెటిక్ ఫిజిషియన్ రష్మీ శెట్టి సూచిస్తున్నారు. ఎరుపు, ఇంకా ముదురు రంగుల్లో ఉండే లిప్​స్టిక్​లలో లోహాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని చెబుతున్నారు. లిప్​ స్టిక్​ రాసుకున్న తర్వాత పెదాలతో ప్రెస్​ చేయడం.. తరచూ మళ్లీ మళ్లీ అప్లై చేసుకోవడం వల్ల వాటి ప్రభావం మరింత ఎక్కువగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

ఇవి పాటించాల్సిందే..

కాబట్టి.. లిప్​ స్టిక్​ వేసుకునే విషయంలో అమ్మాయిలు ఒకటికి రెండు సార్లు ఆలోచించుకోవడం మంచిదని అంటున్నారు. అవసరాన్ని బట్టి.. ఫంక్షన్లకు ఎప్పుడో ఒకసారి వేసుకుంటే ఇబ్బంది లేదని, రోజూ ధరిస్తేనే ఇబ్బంది అని చెబుతున్నారు. అదే సమయంలో నాణ్యతలేని లిప్​స్టిక్స్​ కొనుగోలు చేయకూడదని.. సీసం వంటి పదార్థాలు లేని క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్స్​ తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అప్లై చేసుకునే ముందు తప్పకుండా "బేస్​" రాసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. చిన్న పిల్లలకు లిప్​ స్టిక్​ వేయకపోవడమే మంచిదని చెబుతున్నారు. వారి శరీరం ఇంకా పూర్తిగా ఎదగనందున.. వారిపై ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

ఈ అలవాట్లు ఫాలో అయ్యారంటే - అద్దిరిపోయే అందం మీ సొంతం! - Korean Habits For Good Health