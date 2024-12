ETV Bharat / health

బాడీ పెయిన్స్ తీవ్రంగా ఉన్నాయా? ట్యాబ్లెట్స్ వేయకుండా కారణాలు తెలుసుకోండి! - BODY PAIN REASON IN TELUGU

Body Pain Reason in Telugu: మనలో చాలా మంది తరచూ ఒళ్లు నొప్పులతో బాధపడుతుంటారు. దీంతో ఏ పనీ చేయలేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటుుంటారు. ఫలితంగా ఉపశమనం కోసం పెయిన్ కిల్లర్స్ వేసుకుంటుంటారు. అయితే, వీటిని వాడడం అంత మంచిది కాదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీటి వల్ల అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయని.. ముఖ్యంగా కాలేయం పనితీరు దెబ్బతింటుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. 2018లో Journal of Clinical and Translational Hepatology (JCTH) ప్రచురితమైన "Acetaminophen-Induced Liver Injury: Mechanisms and Clinical Implications" అధ్యయనంలోనూ ఈ విషయం తేలింది. (రిపోర్ట్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి) ఈ నేపథ్యంలోనే అసలు ఈ నొప్పులు ఎందుకు వస్తాయో తెలుసుకుని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం మేలని సూచిస్తున్నారు. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం.. ఇందుకు గల కారణాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

విటమిన్​ డీ లోపం: మన శరీరం సక్రమంగా పనిచేయడానికి ఎముకలు, దంతాలు బలంగా ఉండడానికి విటమిన్ డీ చాలా కీలకమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది లోపిస్తే ఒళ్లు నొప్పులు వస్తాయని వివరిస్తున్నారు.

6-8 గంటల నిద్ర: ప్రతి మనిషికి సుమారు 6-8 గంటల నిద్ర అవసరమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. నిద్ర పోతున్నప్పుడు శరీరం శక్తి వనరుల్ని పునరుత్పత్తి చేసుకుంటుందని వివరిస్తున్నారు. ఒక వేళ సరిగ్గా నిద్ర లేకపోతే శరీరం శక్తి వనరుల్ని భర్తీ చేసుకోలేదని.. ఫలితంగా ఒళ్లు నొప్పులు వస్తాయని అంటున్నారు.

నీరు ఎక్కువగా తాగడం: శరీరంలో సరైన మోతాదులో నీరు లేకపోవడం వల్ల కూడా ఒళ్లు నొప్పులకు కారణం అవుతాయని నిపుణులు అంటున్నారు. శరీరానికి అవసరమైన నీటిని తాగకపోతే డీ హైడ్రేషన్ బారిన పడే అవకాశం ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. దీని వల్ల అలసట, శరీరమంతా నొప్పులు వేధిస్తాయని చెబుతున్నారు.

ఐరన్ లోపం: ఇంకా రక్తంలో కీలకమైన ఐరన్ లోపించడం వల్ల కూడా ఒళ్లు నొప్పులు వస్తాయని చెబుతున్నారు. ఇది లోపిస్తే శరీరంలోని వివిధ భాగాలకు పోషకాలు, ఆక్సిజన్ సక్రమంగా అందవని.. ఫలితంగా అలసట, ఒళ్లు నొప్పులు వస్తాయని అంటున్నారు.

కీళ్ల వాపు: కీళ్ల వాపు సమస్యల వల్ల ఒళ్లంతా నొప్పులు ఉంటాయని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందుకోసం ముందుగా కీళ్ల వాపును తగ్గించుకుంటే.. ఈ నొప్పులు కూడా తగ్గుతాయని అంటున్నారు.