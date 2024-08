ETV Bharat / health

ప్రెగ్నెన్సీలో ప్రయాణాలు చేస్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటేనే సేఫ్​! - Precautions to Pregnant Women

Precautions to be taken by Pregnant Women: గర్భం ధరించామని తెలియగానే కొంతమంది తమ పనులు తాము చేసుకోవడానికి కూడా వెనకాడుతుంటారు. మరికొద్దిమందైతే అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తప్ప డెలివరీ అయ్యే దాకా ప్రయాణాలు కూడా వాయిదా వేసుకుంటారు. ఎందుకంటే కడుపులోని బిడ్డకు ఏదైనా అసౌకర్యం కలుగుతుందేమో అని జాగ్రత్తపడుతుంటారు. అయితే ప్రెగ్నెన్సీ అనేది సమస్య కాదని, ఈ క్రమంలో శరీరం, ఆరోగ్యం సహకరిస్తే ఎవరికి వారు అన్ని పనులు చేసుకోవచ్చని, తద్వారా మరింత చురుగ్గా ఉండగలుగుతారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా.. గర్భంతో ఉన్నప్పుడు ప్రయాణాలు కూడా చేయచ్చని.. అయితే అందుకు ముందుగా డాక్టర్‌ సలహా తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఇక దీంతో పాటు ప్రయాణం చేయాలనుకునే గర్భిణులు కొన్ని జాగ్రత్తలు కూడా పాటించడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.

మన శరీరంలో ప్రొజెస్టరాన్‌ హార్మోన్‌ గర్భాశయానికి రక్షణ కవచంలా పనిచేస్తుంది. ప్రెగ్నెన్సీ సమయంలో(National Institute of Health రిపోర్ట్​) గర్భాశయ ముఖద్వారాన్ని బిగుతుగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర వహిస్తుంది. ఫలితంగా మెట్లెక్కడం, చిన్నపాటి వ్యాయామాలు, ప్రయాణాలు.. వంటివి చేయడం వల్ల లోపల బిడ్డకు ఎటువంటి ఇబ్బందీ కలగదని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అయితే గర్భిణుల్లో ఒక్కొక్కరి ఆరోగ్య పరిస్థితి ఒక్కోలా ఉంటుంది. కొందరు యాక్టివ్​గా ఉంటే.. మరికొందరు ఎక్కువ సమయం విశ్రాంతి తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఏదేమైనా కాబోయే అమ్మలు మాత్రం ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం తప్పనిసరి అని ప్రముఖ యూరోగైనకాలజిస్ట్​ డాక్టర్​ ప్రణతీ రెడ్డి చెబుతున్నారు.

గర్భిణులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవే: