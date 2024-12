ETV Bharat / health

నిద్ర లేవగానే ఇలా చేస్తున్నారా? మీకు ఈ వ్యాధులు వచ్చే ఛాన్స్ జాగ్రత్త!

What We do Mistakes in Morning Time ( Getty Images )

What We do Mistakes in Morning Time: మనలో చాలామంది మార్నింగ్ లేవగానే టీ, కాఫీ తాగేసి.. టైమ్ లేదని బ్రేక్‌ఫాస్ట్ తినకుండానే ఆఫీసుకి వెళ్తుంటారు. అయితే ఇలా చేయడం వల్ల వారి శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి ఉదయం లేవగానే చేసే చిన్న చిన్న పొరపాట్లేంటో తెలుసుకుని.. వాటిని సరిదిద్దుకుంటే మంచి జీవనశైలిని అలవర్చుకోవడంతో పాటు ఆరోగ్యంగా ఉండచ్చంటున్నారు. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

కుడిపక్కకు తిరిగి లేవాలట

ఉదయం నిద్ర లేచేటప్పుడు కొంతమంది వెల్లకిలా పడుకొని అదే పొజిషన్‌లో గబుక్కున లేచి కూర్చుకుంటారు. అయితే, ఇలా లేవడం వల్ల బిగుసుకుపోయిన కండరాల్లో నొప్పి వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని అంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి ఉదయం లేచేటప్పుడు మొదటగా కుడిపక్కకు తిరిగి నెమ్మదిగా లేవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. ఆపై కాస్త అటూ ఇటూ కదలడం వల్ల రాత్రంతా నిశ్చలంగా ఉన్న శరీర భాగాలకు రక్తప్రసరణ మెరుగవుతుందని చెబుతున్నారు. ఇదే రోజంతా మనల్ని ఉత్సాహంగా ఉంచుతుందని అంటున్నారు.

కంగారు పడొద్దు

ఉదయం త్వరగానే నిద్ర లేచినా ఆఫీసు టైం వరకు ఏదో ఒక పని చేస్తూ ఆఖరి క్షణాల్లో కంగారు పడుతుంటారు. ఫలితంగా మానసిక ఒత్తిడికి గురవుతుంటారు. కాబట్టి ఇలా జరగకుండా ఉండాలంటే.. ఆ రోజుకు కావాల్సిన కాయగూరలు తరుక్కోవడం, ఆఫీసుకి వేసుకునే దుస్తులు తీసి పెట్టుకోవడం.. వంటి పనుల్ని ముందురోజు రాత్రే ముగించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఫలితంగా మరుసటి రోజు ఉదయం ఎలాంటి ఆందోళన లేకుండా ప్రశాంతంగా నిద్ర లేవడానికి, పనులు ముగించుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుందని వివరించారు.

బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌ మానద్దు!

ముఖ్యంగా చాలా మంది ఆఫీస్‌కు సమయం అవుతోందని బ్రేక్‌ఫాస్ట్ తినడం మానేస్తుంటారు. ఫలితంగా స్థూలకాయం, మధుమేహం.. వంటి సమస్యలు తెచ్చి పెట్టే ప్రమాదం ఉందని Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity జర్నల్​లో తేలింది. Skipping Breakfast and Risk of Chronic Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis అనే అధ్యయనంలో పోలండ్​లోని The Medical University of Warsaw H. Szajewska (రిపోర్ట్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి) పాల్గొన్నారు. ఈ అలవాటు దీర్ఘకాలంలో రోగనిరోధక వ్యవస్థపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి ఉదయం లేచిన దగ్గర్నుంచి సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌కూ సమయం సరిపోతుందని సలహా ఇస్తున్నారు.

లేవగానే మొబైల్​ చూస్తున్నారా?

మనలో చాలా మంది ఉదయం లేవగానే మొబైల్‌ చెక్ చేసుకోవడం, కాల్స్ మాట్లాడడం, చాటింగ్ చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే నెగెటివ్‌ వార్తలేమైనా కంట పడితే ఉదయాన్నే మూడ్ మొత్తం అప్‌సెట్ అవుతుంది. ఇది ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది కాదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి ఏదైనా అత్యవసర కాల్స్, మెసేజెస్ చేసే పనుంటే తప్ప ఉదయం లేవగానే మొబైల్స్ జోలికి వెళ్లకపోవడం మంచిదని సలహా ఇస్తున్నారు. దీనికి బదులుగా ఉదయం లేవగానే కాసేపు పుస్తకం చదవాలని చెబుతున్నారు.