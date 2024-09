ETV Bharat / health

కిడ్నీ వ్యాధి ముప్పు భయపెడుతోందా? - ఈ 5 పండ్లు తింటే చాలు పూర్తిగా క్లీన్​ అయిపోతాయి! - Foods to Eat Kidney Disease

Foods to Eat Kidney Disease : మానవ శరీరంలో అత్యంత ముఖ్యమైన అవయవాలలో మూత్రపిండాలు ఒకటి. ఆహారం జీర్ణమయ్యే సమయంలో ఏర్పడే మలినాలను, శరీరంలో జరిగే ఏ జీవక్రియలోనైనా ఏర్పడే వ్యర్థ పదార్థాలను ఎప్పటికప్పుడూ తొలగించి.. శరీరాన్ని శుభ్రంగా ఉంచేందుకు కిడ్నీలు సాయంచేస్తాయి. అయితే, ఇటీవల కాలంలో అనేక కారణాల వల్ల చాలా మంది కిడ్నీ సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. ఇలాంటి వారు ఈ 5 రకాల పండ్లు రోజూ తీసుకోవడం వల్ల కిడ్నీలు ఎంతో ఆరోగ్యంగా ఉంటాయని వైద్యులు సలహా ఇస్తున్నారు.

బెర్రీలు, యాపిల్స్, సిట్రస్ జాతికి చెందిన నిమ్మకాయల లాంటి తాజా పండ్లను తీసుకోవడం వల్ల మూత్రపిండాలు ఆరోగ్యంగా ఉంటాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు. 2020లో The National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK)లో ప్రచురితమైన Eating Right for Kidney Health (రిపోర్ట్) అధ్యయనంలో ఈ విషయం తేలింది. ఇందులో Dr. Andrew S. Narva పాల్గొన్నారు.

క్రాన్ బెరీస్:

బెర్రీ జాతికి చెందిన క్రాన్ బెరీస్ పండ్లలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, ప్రోయాంతో సైనడిన్స్.. క్రాన్ బెరీస్​లో పుష్కలంగా ఉంటాయని వైద్యులు తెలిపారు. ఇవి మూత్రపిండాల ఇన్​ఫెక్షన్ నివారణలో సహాయపడతాయని వెల్లడించారు. మొత్తం మూత్రపిండాల ఆరోగ్యానికి ఇవి తోడ్పడతాయని వివరించారు.

నిమ్మకాయలు:

సిట్రస్ జాతికి చెందిన నిమ్మకాయల్లో విటమిన్ C అధికంగా ఉంటుందని.. ఇది మూత్రపిండాల్లోని రాళ్లను కరిగిస్తాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు. అంతే కాకుండా మూత్ర నాళాల ఆరోగ్యాన్ని సైతం మెరుగు పరుస్తాయని వివరించారు.

పుచ్చకాయ:

అధిక నీటి శాతంతో ఉండే పుచ్చకాయలో టాక్సిన్స్​ను బయటికి పంపే గుణాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు. ఇవి ట్యాక్సిన్​లను బయటకు పంపడమే కాకుండా మూత్ర పిండాలను హైడ్రేట్​గా ఉంచుతాయని అంటున్నారు.