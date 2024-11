ETV Bharat / health

ఉదయాన్నే తేనె-నిమ్మరసం కలిపి తాగుతున్నారా? అయితే, ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోండి!

Honey Lemon Water Benefits: ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే పదార్థాల్లో తేనె ఒకటని నిపుణులు చెబుతుంటారు. దీన్ని తరచూ తీసుకోవడం వల్ల ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని అంటున్నారు. ముఖ్యంగా ఊబకాయం సమస్యతో బాధపడుతున్నవారు తేనె, నిమ్మరసం కలిపిన నీళ్లు తాగితే మంచి ఫలితం కనిపిస్తుందని చెబుతున్నారు. Journal of Alternative and Complementary Medicineలోని ఓ అధ్యయనంలో ఈ విషయం తేలింది. The Effects of Honey on Weight Loss in Overweight and Obese Individuals: A Systematic Review and Meta-Analysis అనే అంశంపై చేపట్టిన అధ్యయనంలో Iran University of Medical Sciences ప్రొఫెసర్ Zahra Yaghoobi పాల్గొన్నారు. (రిపోర్ట్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి)